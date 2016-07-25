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Дичь дня. Годзилла мажет по мячу во время пенальти

Игра между «Кавасаки» и «Токио» стартовала с небольшого шоу, которое походило на тяжелейший бэд-трип. Если коротко: Годзилла должна была (должен? кто-нибудь знает, какого монстр пола?) забить пенальти огромному дельфину в футболке. Но человек, оказавшийся в костюме, не смог разглядеть мяч. Зато ей (ему?) помог добрейший актер Хироки Хасигава. Вообще это нужно видеть. Радуйтесь, что бесплатно, ведь права на трансляцию чемпионата Японии в этом году стоят 2 миллиарда долларов.

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Комментарии (8)
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DIDI 23
1469466059
Какая дичь? Это жареный кузнечик.
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талхк
1469466436
в чем дичь то? два талисмана команды. очередные даунские заголовки от авторов. вам в speed.инфо надо работать.
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Лисичка Филис
1469506882
Мда... Японцы, такие японцы...
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Kulimen
1469511194
Пиз...ец какой-то...для них видно это привычное дело.
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Igorello97
1469516939
Дичь-сам автор
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Grelas
1469520788
Автор статьи - дичь дня, чтобы тебя ночью Годзилла погрыз!)
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maxzyan
1469534386
:-)
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ЖОРРО
1472503848
Странно что у них Годзилы,Гриндайзеры и Покемоны не играют в основных составах команд...а там,кто их знает)))
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