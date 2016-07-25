Дичь дня. Годзилла мажет по мячу во время пенальти

Игра между «Кавасаки» и «Токио» стартовала с небольшого шоу, которое походило на тяжелейший бэд-трип. Если коротко: Годзилла должна была (должен? кто-нибудь знает, какого монстр пола?) забить пенальти огромному дельфину в футболке. Но человек, оказавшийся в костюме, не смог разглядеть мяч. Зато ей (ему?) помог добрейший актер Хироки Хасигава. Вообще это нужно видеть. Радуйтесь, что бесплатно, ведь права на трансляцию чемпионата Японии в этом году стоят 2 миллиарда долларов.

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