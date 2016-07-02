Германия обыграла Италию в серии пенальти. Главные моменты матча 1/4 финала Евро

В серии пенальти победу одерживают немцы! Умопомрачительный накал страстей!
Нас ждет серия одиннадцатиметровых ударов.
Ничья в основное время у нас.
Бонуччи реализует пенальти! Счет равный!
Буффон оставляет Италию в игре.
Озил забивает! Германия выходит вперед!
Флоренци в красивом прыжке выбивает мяч из пустых ворот.
После первого тайма счет 0:0. Моментов почти не было.
Стураро опасно стрелял по воротам, но немцев выручила нога защитника.
Мюллер не сумел сильно пробить по мячу.
Уже на 16-й минуте Хедира попросил замену.
Главное противостояние этой встречи.
Составы на игру.