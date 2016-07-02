Германия обыграла Италию в серии пенальти. Главные моменты матча 1/4 финала Евро

В серии пенальти победу одерживают немцы! Умопомрачительный накал страстей!

Нас ждет серия одиннадцатиметровых ударов.

Ничья в основное время у нас.

Бонуччи реализует пенальти! Счет равный!

Буффон оставляет Италию в игре.

Озил забивает! Германия выходит вперед!

Флоренци в красивом прыжке выбивает мяч из пустых ворот.

После первого тайма счет 0:0. Моментов почти не было.

Стураро опасно стрелял по воротам, но немцев выручила нога защитника.

Мюллер не сумел сильно пробить по мячу.

Уже на 16-й минуте Хедира попросил замену.

Главное противостояние этой встречи.

Составы на игру.