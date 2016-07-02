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  • Германия обыграла Италию в серии пенальти. Главные моменты матча 1/4 финала Евро

Германия обыграла Италию в серии пенальти. Главные моменты матча 1/4 финала Евро

В серии пенальти победу одерживают немцы! Умопомрачительный накал страстей!

Нас ждет серия одиннадцатиметровых ударов.

Ничья в основное время у нас.

Бонуччи реализует пенальти! Счет равный!

Буффон оставляет Италию в игре.

Озил забивает! Германия выходит вперед!

Флоренци в красивом прыжке выбивает мяч из пустых ворот.

После первого тайма счет 0:0. Моментов почти не было.

Стураро опасно стрелял по воротам, но немцев выручила нога защитника.

Мюллер не сумел сильно пробить по мячу.

Уже на 16-й минуте Хедира попросил замену.

Главное противостояние этой встречи.

Составы на игру.

Чемпионат Европы Европа Германия Италия
Комментарии (8)
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roman230582
1467486045
Вперед Италия!
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Freeman84
1467497007
Это был матч-интрига! Обе команды были на высоте, но Германия чуть-чуть лучше. Болею за Германию уже много лет, но Италия заслуживала победы. Лучше б они встретились в финале. Но, се ля ви.
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Strig
1467510321
Немцам просто повезло
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Adilzhan
1467517569
Вот она заслуга Гвардиолы, Раньше Испания играла как Барселона и побеждала теперь Германия играет как Бавария и побеждает 2018 году Англия будет чемпионом!!!
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343443
1467522567
Немцам просто повезло
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TUMS
1467539297
Везет сильнейшему
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mihail1980
1467540904
германия-чемпион
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kurskih
1467544040
так плохо били пенальти и всё-таки прошли... футбольная фортуна. итальянцев жаль, болел за них
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