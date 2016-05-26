«Чит-код»: Flick Kick Football Legends

Футбол уже не тот. Простая игра для обычных парей превратилась в глобальный шоу-бизнес. Вряд ли вы способны даже представить, как выглядят 50 млн евро, а теперь это нормальная сумма для 19-летнего игрока. Если добротный подкат в ноги вы цените больше, чем стильную стрижку футболиста, «Flick Kick Football Legends» для вас.

Релиз игры состоялся три года назад. Студия «PikPok» собрала развлечение для фанатов футбола, мультяшной графики, прикольного интерфейса и открытия паков с карточками. Новозеландская компания сделала свою лучшую игру про футбол, натренировавшись на других проектах. Были довольно скучные «Flick KickGoalkeeper» и игры, забрендированные клубами – «Астон Виллой» и «Челси», предшественница нашей героини - «Flick Kick Football».

Итак, в «Flick Kick Football Legends» вы управляете целой командой легенд футбола, параллельно, решая дела клуба и разбираясь с заносчивыми тренерами соперников. Героев в сюжете сразу несколько, и от каждого действия зависит финансовое состояние клуба, состояние игроков. Тренер команды погиб из-за несчастного случая, и его незавершенные дела предстоит разруливать вам. Призрак тренера, впрочем, будет помогать вам в тяжелую минуту. Журналистка, от статей которой, зависит численность фанатской базы. Любители многозадачности даже могут согласиться подработать журналистом. Хотя вам и так будут портить настроение соперники, пытающиеся задеть вас.

Режимы игры открываются постепенно. Первый – это «Лига». Стандартный режим карьеры. Подписываете контракт с клубом и обещаете сделать из третьесортной команды резервного дивизиона чемпиона Премьер-дивизиона. Добрая сказка «Лестера», которую куда проще воплотить.

Второй режим – «Практика». Обычный тренировочный режим, позволяющий отточить ловкость пальцев: прокачать навыки вратаря, улучшить перехваты защитника и закручивания нападающего.

Режим «Бесконечный кубок» позволит бороться за достижения в каждом конкретном матче.

Четвeртый – «Международный». Всех игроков сборной похищают на носу важного турнира. И для вас это шанс занять достойное место в футбольной истории.

Даже на 2016 год у «Flick Kick Football Legends»много достоинств: стильная графика, выполненная в мультяшно-рисованном стиле. Интересный сюжет, позволяющий не только играть за клуб, но и развивать его. Вы хоть и движетесь в итоге по линии сюжета (игрой управляете в важные моменты), но не замечаете этого.

Играть вы будете от первого лица, так что забудьте про хитрые ходы на джойстиках. «Flick Kick» – это увидеть свободного игрока и нажать на него. Далее все зависит от скольжения пальца. Делать точные передачи и отбирать мяч вас научат сразу в обучении. При игре в защите придется постигать дзен: среагируете на нападающего слишком рано или поздно, он уйдет. Лайфхак: ждите, пока противник будет близко к экрану. Пакетная система трансферов. Покупка и заветное открытие пачек с карточками. Возможность развития игроков и их навыков. Игроки развиваются по уровневой системе, вместе с уровнем развивается и их навык.

Но у любой хорошей игры есть и недостатки. Выносливость команды, по закону подлости, постоянно кончается перед одним из важнейших матчей. Восстановить ее можно за поддержку проекта в Фейсбуке или игровые баксы. Цены на пакеты с карточками выставлены такие, будто карточки эти в пакетах от лакшери-бренда. Реклама, кстати, замучает вас в игре уже через несколько часов. Расправиться с ней можно за отдельную плату.

Критиковать «Flick Kick Football Legends» есть за что, но вряд ли у вас будет на это время. Эта игра подтверждает, что сделать хит можно и без технологических изысков. Главное – создать атмосферу. Тем, кто любит владеть всеми действиями в матче, наверное, стоит пройти мимо. Если вам хочется не только смеяться над шутками комментатора и усами из 70-х, садитесь лучше за любимый симулятор.

Платформы: iOS и Android

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