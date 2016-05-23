Цифра дня. Кошмарный антирекорд Луи ван Гаала

Крупная победа над «Эвертоном», три гола «Ливерпулю», «Арсеналу» и другим соперникам, суперголевая ничья 3:3 с «Ньюкаслом», а в конечном итоге немыслимо низкий для такого клуба, как «Манчестер Юнайтед», показатель в 1,29 гола за игру. На десятку больше забили плетущиеся в середине «Челси» и «Эвертон», всего на один меньше – едва не вылетевший из АПЛ «Сандерленд». Для справки: мы говорим о клубе, который за три последних года отвалил за атакующих игроков более двух сотен миллионов евро, а в нынешнем сезоне умудрился установить антирекорд результативности.