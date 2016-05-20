10 ответов на главные вопросы о Ренату Санчесе – дорогущем новичке «Баварии»

Откуда взялся этот парень? Стоит ли он своих денег? Чем он похож на Криштиану Роналду? Заиграет ли в «Баварии»? Эти и другие вопросы во всем мире задавали сразу после объявления о покупке Ренату Санчеса в мюнхенский клуб. «Бомбардир» спешит на них ответить.

Правда ли, что Санчес во взрослом футболе всего полгода?

Совершенно верно. В юношеской ЛЧ прошлого сезона португалец еще успел поиграть против «Шахтера» и даже забил послематчевый пенальти, а в нынешнем розыгрыше поучаствовал забитым голом в избиении «Галатасарая» (юноши «Бенфики» выиграли 11:1). Через девять дней после этого, а именно 30 октября прошлого года, Санчес вышел на замену в матче против «Тонделы» уже во взрослой команде. Вскоре состоялся и дебют в стартовом составе, который совпал с первым его матчем в настоящей Лиге чемпионов. А первый гол за «Бенфику» юный центральный полузащитник забил в декабре.

И что, за полугодовую карьеру нужно отваливать такие деньги?

А стоил ли своих 80 миллионов Антони Марсьяль, когда переходил в «МЮ»? Серьезное вложение денег, пусть и не столь грандиозное, как у манкунианцев, раз Ренату обошелся немцам (по заявлению португальцев) вдвое дешевле – это еще и инвестиция в будущее, где со временем футболист может стать действительно незаменимым и в итоге стоить как условный Погба, за которого некоторые готовы выложить и сотню миллионов евро. Сомнительно, что за 18-летнего парня стоит отвешивать 35-40 млн, однако это тот крайне редкий случай, когда такая сделка может стать очень выгодной для «Баварии» в будущем, поскольку Санчес действительно очень талантлив и способен мгновенно прогрессировать.

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Талантлив, а не распиарен?

Да, именно талантлив, и скорее по пальцам одной руки можно перечислить то, что он не умеет делать. Санчес очень цепок, обладает отличной техникой, пасом на разные дистанции, приличным ударом, кроме того, он хорош в силовой борьбе, но при этом еще и быстр. Что ж это будет за машина, если все качества удастся развить, даже сложно себе представить. А помните, как он умудрился отобрать мяч у Халка?

Что, прямо такой идеальный?

Пока нет. В игре головой Санчес слабоват, позиционно не всегда хорош. Однако главный его недостаток – обычная подростковая несдержанность, из-за которой этого парня еще не раз обругают тренеры. К сожалению, удары исподтишка, особенно когда что-то идет не так – обычное дело для Ренату. Игроки «Порту» настрадались от него, когда «Бенфика» проигрывала им на «Да Луш», где Санчеса чудом не удалили. Нервов и психов хватало и в других матчах.

А вот в игре предпоследнего тура чемпионата Португалии юноша едва не поставил крест на чемпионских амбициях своего клуба: «Бенфика» играла тяжелый гостевой матч против «Маритиму» и по глупости Ренату осталась вдесятером к концу первого тайма – тот схватил желтую карточку за идиотскую симуляцию, затем кого-то скосил в центре поля и заслуженно отправился отдыхать. Проиграй «Бенфика» ту встречу, процентов на 90 себе золото обеспечил бы «Спортинг», но «орлы» мобилизовали все свои силы и после перерыва дважды забили в ворота «Маритиму», уехав в итоге с Мадейры с победой, хоть и играли 50 минут в меньшинстве. Тем не менее, чемпионский матч Санчесу пришлось пропустить из-за дисквалификации. В общем, учить уму-разуму этого парня Карло Анчелотти еще предстоит.

Правда ли, что если Санчес забивает, то исключительно красиво?

Чистая правда, пока так оно и было. На счету Санчеса – два забитых мяча, и оба – ослепительно красивы. Первый гол – в ворота «Академики»:

Еще от одного классного точного удара Ренату пострадал «Гимараэш»:

Он харизматичен и легко впишется в коллектив?

Да. И непременно. Притом не очень верится, что ему всего 18 лет, но мы не будем строить теории заговора относительно молодых футболистов с африканскими корнями (родители Ренату – граждане Кабо-Верде). Санчес не стесняется подбадривать партнеров во время игры, и уж точно не последний человек в раздевалке, в чем можно было убедиться во время празднования чемпионства, когда «зажигалкой» всей команды был именно он – бегал, вопил, бесился, брал интервью у одноклубников и чувствовал себя очень спокойно и вольготно. И притом уже успел заслужить любовь болельщиков сборной Португалии. Вот, что произошло в его дебютном матче в национальной команде:

Как он справляется с давлением?

Раз харизматичен, значит, выдержит и давление. Внутренний стержень у парня имеется, это абсолютно точно, и даже его некоторые хамские выходки во время матчей это только подтверждают. Психовать Санчес пока не разучился, но взрослеть наверняка будет. После игры «Риу Аве» – «Бенфика» фанаты хозяев позволили себе расистскую выходку, на что Ренату ответил широченной улыбкой, а затем… изобразил обезьяну. Лучше уж так, чем наступать игрокам на ноги в проигранных матчах.

Как вообще ему удалось заработать место в основе «Бенфики»?

Во многом помогла смена курса в клубе после ухода главного тренера Жорже Жезуша. О новом контракте руководство со специалистом не договорилось, да еще и разругалось вдрызг, так что ЖЖ отбыл в «Спортинг». В итоге «Бенфика» отказалась от громких трансферов и пригласила главным малозаметного Руя Виторию, который как-то работал в клубе тренером молодежи. «Бенфику» жутко лихорадило в начале сезона, пока Витория упрямо наигрывал молодых футболистов, но в итоге все они тренеру отплатили – Гуэдеш забил победный гол в ворота мадридского «Атлетико», Нельсон Семеду спокойно заменил ушедшего в «Порту» Макси Перейру, Линделоф неожиданно стал основным центральным защитником клуба, а Ренату Санчес и вовсе спрогрессировал до уровня звезды клуба. Сомнительно, что стремительный взлет португальца стопроцентно состоялся бы при Жезуше, который умеет улучшать игроков, но редко берется за воспитанников клуба.

В чем схожесть судеб Санчеса и Криштиану Роналду?

9-летнего Ренату Санчеса в его детской команде «Бенфика» просматривала 15 минут – этого вполне хватило, и по условиям сделки следовало при подписании профессионального контракта с футболистом выслать детскому клубу 25 мячей. В октябре прошлого года «Бенфика» отправила их в два раза больше. Криштиану Роналду в 10-летнем возрасте тоже продали в «Насьонал» за 20 мячей и еще два комплекта формы. Ну а сюжет про малыша Ренату был популярен на телеканале «Бенфика-ТВ» еще прошлой осенью.

Так он заиграет в «Баварии» или нет?

Всенепременно. Если сам этого захочет, а он точно захочет. Во взрослом футболе Ренату уже обжился, футбольных качеств полным-полно, чемпионат по стилю вполне должен подойти, тренер у него будет замечательный, а команда наверняка примет этого веселого, заводного и уверенного в себе парня. Впрочем, непредсказуемость в его возрасте – не самая лучшая черта, но психологом Карло Анчелотти всегда был мощным, так что ждать от их союза следует только позитива. Но перед этим мы еще посмотрим за Санчесом на Евро-2016 – туда он уж наверняка поедет вместе со сборной Португалии.

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