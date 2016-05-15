7 причин, по которым «Манчестер Юнайтед» должен сохранить ван Гаала

Открытие Рэшфорда

Ни для кого не секрет, что ван Гаал отлично умеет работать с молодежью и открывать новые таланты. Так этой зимой в стартовом составе «красных дьяволов» засветился никому неизвестный Маркус Рэшфорд – и сразу забил два гола в поединке против «Мидтьюлланда», а потом сделал и еще один дубль – уже в ворота «Арсенала». Когда же вчерашний юниор отличился еще и победным голом в манчестерском дерби, то все сомнения на его счет окончательно отпали: Рэшфорд – не калиф на час, а большой талант, который при нужном подходе вырастет в высококлассного футболиста. Именно таким подходом к молодым игрокам и обладает нынешний тренер «Юнайтед»: помимо Рэшфорда он активно (и довольно успешно) использует в своей обойме Джесси Лингарда, Кэмерона Бортвика-Джексона, Гильермо Варелу и Эванса Фосу-Менса. Не стоит забывать и об Антони Марсьяле, который, хоть и обошелся манкунианцам в кругленькую сумму, сам по себе еще очень молод и нуждается в доверии такого наставника, как ван Гаал.

Лига чемпионов все еще возможна

Несмотря на ряд невразумительных перфомансов, «Манчестер Юнайтед» все еще не растерял окончательно шансы попасть на следующий сезон в Лигу чемпионов. Это служит доказательством того, что даже в критичные моменты ван Гал не теряет хладнокровия и умеет вытаскивать свою команду из болота даже тогда, когда все – и собственные болельщики, и СМИ – ее в этом болоте похоронили. Да, в этом году «Юнайтед» подчас играл просто ужасно, однако, как известно, брать очки при невразумительной игре – это характеристика почерка классной команды. И если каким-то чудом «Юнайтед» сумеет опередить своих заклятых соседей в борьбе за последнюю путевку в Лигу чемпионов, то нам останется лишь признать: принципы ван Гаала хоть отчасти, но работают.

Веселые пресс-конференции

Что ни говори, а следить за пресс-конференциями некоторых тренеров невыносимо скучно – что нового мы можем услышать из уст Курбана Бердыева или Тони Пьюлиса? Другое дело – ван Гаал, который и потрогает вас за волосы, и предложит угоститься вином с пирогами, и исполнит акробатическое падение во время матча с «Арсеналом» (намекая на симуляцию Алексиса Санчеса). Ван Гаал – настоящий балагур и не даст вам заскучать даже во время очередного безликого перфоманса своей команды. Чего стоят одни темные очки, надетые им на солнечный поединок с «Норвичем»! А стоит «Юнайтед» попасть в Лигу чемпионов – и эти очки ван Гаалу можно будет не снимать целое лето.

Выход в финал Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» не побеждал в Кубке Англии вот уже одиннадцать лет – и, чтобы эта серия не растянулась на двенадцать, «дьяволам» достаточно выиграть один матч у нестабильного в этом сезоне «Кристал Пэлас». Конечно, команда Алана Пардью сделает все, чтобы помешать именитому сопернику поднять над своей головой старейший в футбольном мире кубок – но, как ни крути, однозначным фаворитом намеченного на 21-е мая финала является коллектив ван Гаала. Эта победа, если она случится, может послужить для голландского специалиста бонусом – и, вкупе с попаданием в четверку, поводом к отсрочке его увольнения.

Блинд в качестве защитника

Еще одно неоспоримое преимущество ван Гаала – умение открывать в своих футболистах новые грани, ставя тех на непривычные для них позиции. Бывают, несомненно, и провалы – вроде Эшли Янга, отправленного в нападение; зато такая находка, как использование Дейли Блинда в качестве центрального защитника, целиком и полностью относится к перечню заслуг ван Гаала. Если бы не Блинд, неожиданно раскрывшийся на пусть и не совсем неродной, но забытой для себя позиции, «Юнайтед» столкнулся бы с гораздо большими трудностями в обороне – хотя, казалось бы, куда еще больше. Эксперименты ван Гаала могут быть неудачными и удачными – но, если первые разве что испортят «дьяволам» одну-две игры, то вторые, возможно, спасут для «Манчестер Юнайтед» целый сезон.

Поддержка со стороны легенд клуба

«Ван Гаал еще себя покажет, просто нужно набраться терпения. Он пришел в клуб, у которого было много проблем. Дайте ему время для их устранения, и голландец добьется успеха», – говорит сэр Алекс Фергюсон, и, вполне возможно, нам следует с ним согласиться. «Манчестер Юнайтед» – не «Палермо» и не «Челси», здесь не привыкли менять тренеров каждый сезон, посему дать ван Гаалу полностью отработать свой трехлетний контракт – достаточно разумный шаг. Давным-давно, двадцать шесть лет назад, в подобной (с нависшим дамокловым мечом) ситуации находился сам Фергсюсон – однако он выиграл финал Кубка Англии против все того же «Кристал Пэлас», остался на своем посту и уже через три года привел «Юнайтед» к победе в АПЛ. Кто знает, может быть, главный футбольный трофей в Англии в следующем сезоне покорится и ван Гаалу – хотя, конечно, сегодня голландцу нужно сосредоточиться на более приземленных задачах. А именно – докарабкаться-таки до Лиги чемпионов и обыграть команду Алана Пардью на «Уэмбли».

Наследство ван Гаала

Когда бы ни ушел ван Гаал – этой весной или летом 2017-го – он наверняка не оставит после себя руины, как это любит делать, например, Жозе Моуриньо. Доверить управление командой ван Гаалу – значит инвестировать в будущее: так заложенный голландским специалистом фундамент позволил Юппу Хайнкесу, наставнику «Баварии», сделать из мюнхенцев победителей Лиги чемпионов. Тренируя «роттен», ван Гаал слепил из нескладного, на первый взгляд, Мюллера одного из сильнейших нападающих в Европе – а теперь, возможно, провернет то же самое и с Рэшфордом. Уволить ван Гала сейчас и назначить вместо него Моуриньо – значит погубить затрепыхавшиеся на «Олд Траффорд» цветы юности и пойти по пути наименьшего сопротивления. Этот путь может и не привести к лучшим результатам – но он совершенно точно оставит «Манчестер Юнайтед» без Рэшфорда, Лингарда и последних крох его былой уникальности.

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