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Как Бэйл вытащил для «Реала» мадридское дерби

Перед матчем первого круга главный тренер «Райо» попытался выделиться не очень корректным высказыванием, а его команда получил 10 голов на «Сантьяго Бернабеу». Тогда «Райо» забил дважды, только особых эмоций это не вызвало. Сейчас все обстояло по-другому.

Уже на седьмой минуте счет открыл Эмбарба. Неприятно для «Реала», но страшного ничего нет.

А вот еще через семь минут «Райо» забил вновь – отличился Мику. 2:0 – как-то многовато.

Гол до перерыва в таких матчах очень важен – его «сливочные» и забили. Браво, Гарет Бэйл.

Во втором тайме «Реал» довольно быстро сравнял счет – отличился Лукас Васкес. 2:2 – вообще популярный результат сегодня.

Но одного очка в сражении за чемпионство – слишком мало в таких матчах. И за девять минут до конца игры победу «Реалу» принес все тот же Бэйл. Есть кому тащить команду и без Роналду!

Испания. Примера Испания Райо Вальекано Реал Бэйл Гарет
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