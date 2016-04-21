«Мисс Бум Бум» – «лицо» сборной России, утомившее Месси эро-спамом

Сьюзи Кортес – победительница в бразильском конкурсе «Мисс Бум Бум»-2015. Выиграла она титул «Самая красивая попа Бразилии» уже после того, как «представляла» сборную России по футболу на ЧМ-2014. «Организаторы конкурса решили, что я выгляжу как российская актриса Екатерина Гусева, – рассказала бразильянка. – Меня пригласили стать «лицом» российской сборной. Я польщена, что мне доверили представлять Россию. Я знаю, что это замечательная страна, и в ней живут самые красивые женщины в мире».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Что касается титула «Мисс Бум Бум», то Кортес после этого успеха намерена покорить Голливуд. И охотно делится своим секретом: «Я очень много тренируюсь в тренажерном зале. И главное — два раза в день делаю специальные упражнения для ягодиц. И еще всем девушкам, которые хотели бы иметь красивую попу, я советую сбалансированно питаться и пить много воды».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А при чем здесь Месси? Кортес выслала аргентинцу несколько фотографий, где довольно откровенно позировала в футболке «Барселоны». Позже бразильянка увидела, что игрок заблокировал возможность переписки с ней, то же самое сделала и Антонелла Рокуццо – подруга Лео, которая родила ему двоих детей.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Я была потрясена, когда увидела, что Месси заблокировал мой аккаунт. Если бы я могла, то сказала бы жене Месси не беспокоиться. Я просто фанатка. Удивлена, что она так не уверена в себе. Я предполагаю, что это только потому, что она ревнует», – тут же пожаловалась журналистам Кортес. Что ж, у «БумБумов», похоже, своя логика.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает