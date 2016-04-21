«Мисс Бум Бум» – «лицо» сборной России, утомившее Месси эро-спамом

Сьюзи Кортес – победительница в бразильском конкурсе «Мисс Бум Бум»-2015. Выиграла она титул «Самая красивая попа Бразилии» уже после того, как «представляла» сборную России по футболу на ЧМ-2014. «Организаторы конкурса решили, что я выгляжу как российская актриса Екатерина Гусева, – рассказала бразильянка. – Меня пригласили стать «лицом» российской сборной. Я польщена, что мне доверили представлять Россию. Я знаю, что это замечательная страна, и в ней живут самые красивые женщины в мире».
Что касается титула «Мисс Бум Бум», то Кортес после этого успеха намерена покорить Голливуд. И охотно делится своим секретом: «Я очень много тренируюсь в тренажерном зале. И главное — два раза в день делаю специальные упражнения для ягодиц. И еще всем девушкам, которые хотели бы иметь красивую попу, я советую сбалансированно питаться и пить много воды».
А при чем здесь Месси? Кортес выслала аргентинцу несколько фотографий, где довольно откровенно позировала в футболке «Барселоны». Позже бразильянка увидела, что игрок заблокировал возможность переписки с ней, то же самое сделала и Антонелла Рокуццо – подруга Лео, которая родила ему двоих детей.
«Я была потрясена, когда увидела, что Месси заблокировал мой аккаунт. Если бы я могла, то сказала бы жене Месси не беспокоиться. Я просто фанатка. Удивлена, что она так не уверена в себе. Я предполагаю, что это только потому, что она ревнует», – тут же пожаловалась журналистам Кортес. Что ж, у «БумБумов», похоже, своя логика.