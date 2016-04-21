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  • «Мисс Бум Бум» – «лицо» сборной России, утомившее Месси эро-спамом

«Мисс Бум Бум» – «лицо» сборной России, утомившее Месси эро-спамом

Сьюзи Кортес – победительница в бразильском конкурсе «Мисс Бум Бум»-2015. Выиграла она титул «Самая красивая попа Бразилии» уже после того, как «представляла» сборную России по футболу на ЧМ-2014. «Организаторы конкурса решили, что я выгляжу как российская актриса Екатерина Гусева, – рассказала бразильянка. – Меня пригласили стать «лицом» российской сборной. Я польщена, что мне доверили представлять Россию. Я знаю, что это замечательная страна, и в ней живут самые красивые женщины в мире».

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Что касается титула «Мисс Бум Бум», то Кортес после этого успеха намерена покорить Голливуд. И охотно делится своим секретом: «Я очень много тренируюсь в тренажерном зале. И главное — два раза в день делаю специальные упражнения для ягодиц. И еще всем девушкам, которые хотели бы иметь красивую попу, я советую сбалансированно питаться и пить много воды».

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А при чем здесь Месси? Кортес выслала аргентинцу несколько фотографий, где довольно откровенно позировала в футболке «Барселоны». Позже бразильянка увидела, что игрок заблокировал возможность переписки с ней, то же самое сделала и Антонелла Рокуццо – подруга Лео, которая родила ему двоих детей.

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«Я была потрясена, когда увидела, что Месси заблокировал мой аккаунт. Если бы я могла, то сказала бы жене Месси не беспокоиться. Я просто фанатка. Удивлена, что она так не уверена в себе. Я предполагаю, что это только потому, что она ревнует», – тут же пожаловалась журналистам Кортес. Что ж, у «БумБумов», похоже, своя логика.

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Испания. Примера Весь мир Барселона Месси Лионель
Комментарии (40)
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headdevil
1461256699
Жирная жопа это круто?
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Альтер
1461258620
ну просто скромняжка! по-моему она слишком зажатая)
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erofey83
1461259861
Крупная, бесформенная жопа- это с каких пор красиво? И Россию подкололи и реакция Месси не удивительна..
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rLt_Ortriwar
1461261276
ниачем
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RealArsenal
1461279022
Жопа черезчур.
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арейская
1461285925
Ну и зачем эта порно-сессия на футбольном сайте? Зачем нам смотреть на "роскошные попы", покажите лучше роскошные голы...
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gera123
1461312779
мдаааааа глупые малолетки проголосовали за то чтоб было больше девах, админы повелись на всё это и теперь вместо футбола здесь какая то чувырла с толстой ж.....
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Иван Разглыба
1461329353
я б её БУМ-БУМ))
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Mariner
1461514637
Да что за мода пошла на гигантские пердаки??? Фу! Ну ужасно выглядит! Мало того, что это просто не красиво, это даже уродливо, т.к. совершенно не естественно! Стройная деваха, всё при ней и вдруг... Пердак, как у бабок... Бред!
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Alex3920486
1461568782
Ее целой командой надо "дрюкать"....))))
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