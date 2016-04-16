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  • 11-летнего сына Бекхэма назвали «новым Джастином Бибером»

11-летнего сына Бекхэма назвали «новым Джастином Бибером»

Какой пост в Instagram Виктории Бекхэм способен набрать аж 30 тысяч комментариев? Нет, жена великолепного английского футболиста не увлекается откровенной демонстрацией своей красоты. Наоборот, как всякая мать, она гордится своим сыном. И есть, за что.

На видео, выложенном Викторией, их с Дэвидом 11-летний сын Круз исполняет песню. Внешнее сходство с Бибером уже отметили, как и талант исполнения. Неслучайно, композиция получила более 350 тысяч лайков. Что ж, карьеры футболиста от Круза мы может быть и не дождемся, зато, вполне вероятно, мир музыки получит новую поп-звезду.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

 

США. МЛС Весь мир Бекхэм Дэвид
Комментарии (2)
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8-Gattuso-8
1460805454
ахаха
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LINED
1460813302
Не дай бог, второго Бибера не вынесу
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