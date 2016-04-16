11-летнего сына Бекхэма назвали «новым Джастином Бибером»

Какой пост в Instagram Виктории Бекхэм способен набрать аж 30 тысяч комментариев? Нет, жена великолепного английского футболиста не увлекается откровенной демонстрацией своей красоты. Наоборот, как всякая мать, она гордится своим сыном. И есть, за что.

На видео, выложенном Викторией, их с Дэвидом 11-летний сын Круз исполняет песню. Внешнее сходство с Бибером уже отметили, как и талант исполнения. Неслучайно, композиция получила более 350 тысяч лайков. Что ж, карьеры футболиста от Круза мы может быть и не дождемся, зато, вполне вероятно, мир музыки получит новую поп-звезду.