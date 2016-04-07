Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Статьи
    • «Не всегда звезды что-то решают на поле». Репортаж из Казахстана, где доигрывает Аршавин

    «Не всегда звезды что-то решают на поле». Репортаж из Казахстана, где доигрывает Аршавин


    0
    Голосов: 0
    07.04.2016 09:50
    Куда поехали доигрывать Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук и еще несколько десятков игроков из РФПЛ? Специально для «Бомбардира» Cергей Беседин побывал в столице Казахстана, где посмотрел, как там ходят на футбол добровольно-принудительно, чего ждут от Аршавина, и узнал, почему не любят Василия Уткина.

    – Чингиз, ты куда побежал, быстренько строиться! – переходит на командный голос Эльвира Николаевна. – Ребята, стали дружно в колонну по двое!

    Тут же она достает свисток и громко свистит. Прохожие оборачиваются, а ощущение, что находишься на уроке физкультуры, становится все ярче. Вокруг, правда, стадион немного крупнее спортзала.

    – Шестой-Бэ, сейчас будем заходить на стадион, – вдруг меняется Эльвира Николаевна. – Быстренько приготовили билетики! Асмет, ты чего спрятал шарф? Девочки-мальчики, вы не забыли наши кричалки!? – сияет учительница.

    Эта юная фанатская «группировка» – ученики обычной школы Астаны. Детям повезло, что у них оказалась очень активный классный руководитель. Эльвира Николаевна жила без футбола почти три десятка лет.

    – Впервые я попала на футбол ровно год назад, – вспоминает учительница. – Тоже был Суперкубок. Нас тогда обязали пойти на стадион. Директор школы принес билеты и приказал, в смысле, попросил организовать внешкольное мероприятие – поход на футбол. Я долго возмущалась, не хотелось убивать выходной, боялась за безопасность детей: большой стадион, фанаты, куча пьяных. Но мы пришли на матч, и мое мнение быстро поменялось. Была невероятная атмосфера, комфортно, интересно, зрелищно. Еще и наши выиграли 3:2! С тех пор «Астана» – часть моей жизни. Летом у школьников каникулы, и я начала тащить на Лигу чемпионов подружек.

    Южная Астана напичкана спортивными объектами. Построенная в 2009 году «Астана Арена» расположена недалеко от Дворца Единоборств. Борьба и боевые искусства – национальные виды спорта Казахстана. Рядом находится велотрек «Сары-Арка», команда «Астана» считается одной из сильнейших в велогонках «Тур де Франс». Чуть дальше ледовый Дворец «Алау» – дом хоккейного «Барыса», выступающего в КХЛ. Столица Казахстана выглядит очень современной и близко не похожа на многие крупные города бывшего Союза. Высоченные небоскребы, современные фасады, крупные торговые и развлекательные центры – ночью все это светится и кричит, что Астана тоже хочет быть в тренде. Теперь здесь сложно представить «Бората».

    Похожая история с футболом. Казахстан решил пойти по известному пути крупных инвестиций. Деньги тут бюджетные, в областях есть специальные статьи расхода «На футбольный клуб». Клубы вкладываются в игроков, потому что пока болельщики готовы ходить только на имена. Зачастую и это происходит бесплатно.

    – Для Казахстана привлечение на спортивные события школьников, студентов, военных и государственных служащих – обычная практика, – подтверждает Эльвира Николаевна. – Хорошо это или плохо? С одной стороны это плюс. Людям дают шанс узнать и попробовать, что это такое. И кто-то подсаживается, как я. Но есть и обратная сторона медали. После таких принуждений некоторые люди начинают ненавидеть походы на спорт. Но у нас столица очень спортивная! Любят не только футбол. Строят много комплексов и сооружений.

    Для футболистов преклонного возраста здесь на самом деле рай: есть много мест где можно отдохнуть и провести время, ритм жизни не такой бешеный, как в мегаполисах, платят хорошо и даже очень, нет назойливых папарацци, фотографирующих кальяны. Играй или даже доигрывай в свое удовольствие. Болельщики относятся к ветеранам из РФПЛ с почтением, но фраза про «ваши ожидания и ваши же проблемы» не пройдет даже тут.

    – Аршавин будет сегодня? – спрашивает у друга мужчина с седыми висками и старым шарфом «Астаны».

    – Он же контракт еще не подписал, – получает он в ответ.

    – Его Тимощук уговорил.

    – Дался он тебе! Приехал денег срубить перед пенсией. Он даже в «Кубань» не проходил.

    – Главное, чтобы Толик играл! Вот кто профи: хоть финал Лиги чемпионов, хоть Суперкубок Казахстана.

    На Суперкубок Казахстана Аршавин не успел. Стадион был готов к этому, новость о трансфере бывшего лидера сборной России всполошила всю страну. Хотя в Казахстане знакомых лиц немало: Михаил Бакаев сменил юг России на казахстанские степи, тут и Лукаш Тесак, не захотевший карабкаться с «Арсеналом» обратно в РФПЛ. Лукман Аруна недавно был в «Анжи», Исаэл и Жерар Гоу – в «Краснодаре». Последний, к слову, забивает в новой команде почти в каждом матче. Прибавьте сюда Анатолия Тимощука, а теперь уже и Андрея Аршавина.

    Миграцию игроков из российской Премьер-лиги в клуб из Алма-Аты связывают с председателем Наблюдательного Совета Кайратом Боранбаевым. Говорят, что он отлично знает наш футбол, лично знаком с ведущими российскими футболистами, тренерами, функционерами и благодаря своим связям привез в клуб почти всех вышеперечисленных игроков.

    Побегавшие на российских полях игроки есть и в «Астане». Патрик Твумаси и Рохер Каньяс не заиграли в «Амкаре» и «Сибири», но нашли себя в столице Казахстана. Голкипер Ненад Эрич, попадавший летом и осенью в символические сборные Лиги Чемпионов, в 2009 году не проходил в основной состав «Сибири» и был сослан в аренду в «Динамо» из Барнаула. Центральный защитник Евгений Постников поиграл еще за такие российские ретро-клубы, как «Торпедо-ЗИЛ» и «Металлург-Оскол».

    Противостояние «Кайрата» и «Астаны» сейчас самое жаркое в Казахстане. В последние годы только эти клубы делят между собой все национальные трофеи, а болельщики люто ненавидят друг друга. Среди оскорблений можно услышать и такое: «пердятлы». Впервые «Астану» прозвал «пердятлами» Василий Уткин. Он должен был комментировать один из матчей команды в Лиге Чемпионов на местном телевидении, но что-то сорвалось. За публичное оскорбление Уткин принес извинения, а вот болельщикам «Кайрата» словечко пришлось по душе. Фанаты «Астаны» из-за этого Уткина очень не любят,

    Игроки, впрочем, особой принципиальности в матче не видят. За 90 минут Суперкубка два казахстанских топ-клуба так и не смогли наиграть хотя бы на один гол. Не хватило им для этого и дополнительного получаса. Два часа мучений на искусственном поле закончились серией пенальти. Здесь получилось интереснее, с подвигами обоих вратарей. «Кайрат» оказался точнее и выиграл для Александра Бородюка первый и единственный трофей.

    Тренера хватило на три тура. «Кайрат» был совсем плох, набрал одно очко, а игроки расстраивали Бородюка. После поражения от «Акжайыка» он был мрачнее тучи: «Что можно сказать о нашей игре? Разочарование, что мы так провели матч. Наверное, нужно делать какие-то выводы – стоит ли мне дальше работать. Сегодня позвоню, переговорю с руководством. Мы провели самый худший матч за все это время, отсутствовала игровая дисциплина, не было мастерства и желания. Не всегда звезды что-то решают на поле, на первое место выходит желание побеждать и бороться. За сегодняшнее поражение я вину беру полностью на себя». На следующий день Бородюк уволился. Казахский этап карьеры Аршавина начался интересно.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: yucatan.com.mx, caredrogba.blogspot.com, .volynnews.com, uefa.com, vk.com/fckairat, fckairat.kz
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    BoltCX
    1460012473
    как по мне - печальная концовка. но лучше,чем у Милевского))
    Ответить
    600
    1460016336
    Комментарий удален.
    Ответить
    Ильгизар И
    1460036688
    Лучше не играть
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+