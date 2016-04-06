Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Статьи
    • «Рейнджерс» возвращается в Премьер-лигу спустя четыре года

    «Рейнджерс» возвращается в Премьер-лигу спустя четыре года


    0
    Голосов: 0
    06.04.2016 12:00
    Самый титулованный клуб Шотландии пережил финансовый кризис и продрался через низшие дивизионы обратно в Премьер-лигу. «Бомбардир» рассказывает, как «Рейнджерс» похоронили все, но не его болельщики.

    Спокойной жизни «Рейнджерс» в 2012 году помешали накопившиеся долги, составившие 50 миллионов фунтов. Клуб пришлось передать под внешнее управление, а в сезоне-2011/12 команда каким-то чудом еще успела занять второе место в Премьер-лиге. Этому не помешала даже потеря 10 очков, снятых с клуба за просроченные платежи. Бизнесмен Чарльз Грин выкупил «Рейнджерс» и начал погашение долгов, однако клубы Премьер-лиги проголосовали за исключение команды из турнира. «Плюшевые мишки» начали свой новый путь с четвертого дивизиона, а в прошлом сезоне уже были близки к возвращению в элиту. «Рейнджерс» занял третье место в первом дивизионе, а в стыковых матчах уступил «Мазервеллу» (1:3, 0:3). Но уже через год все поменялось. Победа над «Дамбартоном» со счетом 1:0 позволила клубу еще за четыре тура до завершения чемпионата обеспечить себе первую строчку таблицы.

    «Каждый человек, каждый фанат должен гордиться нашим успехом. Наши болельщики – лучшие в мире! Без них всего этого просто не могло быть», – кричал после матча капитан «Рейнджерс» Ли Уоллес. «Соперник защищался очень хорошо, но мы нашли способ забить. Это невероятное чувство. Мы прогрессировали весь сезон и должны продолжать прибавлять», – вторил ему автор решающего мяча Джеймс Тавернье.

    Но долго радоваться «Рейнджерс» не может. Уже в воскресенье команде предстоит сыграть в финале шотландского Кубка вызова, где соперником клуба станет «Питерхед». А еще через неделю клуб ждет полуфинал Кубка Шотландии с «Селтиком». Дерби старой фирмы возвращается на экраны и предвкушает грядущие сражения уже в высшем дивизионе.

    Победный гол Джеймса Тавернье

    Эмоции триумфа

    Энди Холлидэй заводит фанатов

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Рейнджерс»
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ARMEN13
    1459937806
    Красавцы!!!
    Ответить
    Alter27
    1459938564
    Да я не в курсе был!!! Вот это новость 5+
    Ответить
    msbleff
    1459940578
    напоминает ситуацию с Юве,когда их выперли из-за коррупции. Тоже довольно быстро вернулись в элиту и сразу чемпионство взяли
    Ответить
    шеффилд таун
    1459940705
    ОООО!! С ВОЗВРАЩЕНИЕМ ДОМОЙ РЕБЯТА!!! ЭТО ЗДОРОВО, ВОТ ТЕПЕРЬ БУДЕТ БОРЬБА!!!! СЕЛТИК УЖЕ РАССЛАБИЛСЯ!!! МОЛОДЦЫ!!!
    Ответить
    talgatnurzhanov2006
    1459943009
    наконец-то, халява кончилась селтик!!!
    Ответить
    denisov
    1459947807
    Молодцы!!!
    Ответить
    Black Giz
    1460004866
    Ребята молорики! Команда и болелы не пала духом! Мои поздравления!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+