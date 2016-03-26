Лучше звоните Солу. Кэмпбелл и еще 7 футболистов-политиков

Джордж Веа

Приготовьтесь, ниже по тексту будет достаточно рассуждений о важности негроидной расы. И начинаем мы с места в карьер – восхваляя Джорджа Веа, как единственного африканца-обладателя «Золотого Мяча». Причем для получения награды и статуса легенды мирового футбола ему даже не пригодилось знание грамоты. Да-да, Веа не получил школьного образования. Чтобы попробовать себя на политической арене, хватило и футбольного. Но чтобы там закрепиться, увы, этого оказалось недостаточно. Президентом родной и такой многострадальной Либерии лучший рождавшийся на ее земле футболист так и не стал, проиграв женщине (и феминизма, уверяю, далее будет тоже немало). Элен Джонсон-Серлиф в первом туре голосования отставала, но затем совершила камбэк, обогнав знаменитого бомбардира «Милана» на 19%.

Зато поражение побудило Веа все же пойти в школу (верите или нет, но 40-летний мужчина натурально сидел за одной партой с первоклашками) и затем поступить во Флоридский колледж на кафедру бизнес-управления, с прицелом затем получить юридическое и политологическое образование. Но политику Джордж не забросил, оставаясь послом мира от ЮНИСЕФ и ООН в так долго страдавшей от гражданских войн Либерии.

Джанни Ривера

Продолжаем тему «Милана». Одним из первых футболистов, полезших в неблагодарное политическое дело, стал великий Джанни Ривера. В 80-е он сидел себе в комфортном кресле вице-президента родного клуба и не тужил. Пока в 1987-м клуб не выкупил Сильвио Берлускони, политические взгляды которого были совершенно неприемлемыми для легенды «россонери». Из клуба Ривера ушел прямиком в нижнюю палату парламента, будучи членом христианско-демократической партии. Карьерный рост в феноменальности не уступил дриблингу гениального полузащитника – уже в 1990-м Джанни дослужился до звания секретаря парламента, а через шесть лет занял пост замминистра обороны (хотя ему больше подошло бы «атаки»). Однако и на этом Ривера не остановился. С 2005 года он является членом Европейского парламента. Что называется, закрепился в Лиге чемпионов.

Альберт Сигурдург Гудмундссон

Стать политиком в Исландии – дело несложное. В стране всего-то проживает 40 с небольшим человек, а должность президента вряд ли сложнее поста деревенского старосты. Но, если серьезно, Гудмундссон – большой молодец. Не став, по понятным причинам, выдающимся футболистом (хотя и попылив за такие топ-клубы, как, например, «Арсенал»), он отыгрался на политическом поприще. Почти сразу же после конца карьеры Альберт возглавил родную федерацию футбола. Интересно, что параллельно с этим он успевал успешно вести бизнес по торговле женской одеждой.

Однако хорошо узнать женщин ему это не помогло. Ведь самые важные выборы в своей жизни обладатель чрезвычайно редкой в Исландии фамилии проиграл прекрасной даме. Причем Видис Финбогадоттир стала первой женщиной-президентом в истории Европы. То ли унижение, то ли джентльменский жест – судите сами. Так или иначе, карьера Альберта на том поражении не закончилась. Насидевшись в парламенте более двадцати лет, он отправился любоваться красотами Франции в качестве посла. Вряд ли кто-то из вас знает, какие голы забивал Гудмундссон-футболист, зато более маститого политика среди бывших игроков вы точно не найдете.

Каха Каладзе

Хотя еще один легендарный игрок «Милана», безусловно, самого плодовитого на политиков клуба, может в будущем с данным тезисом поспорить. Политическую карьеру в родной Грузии Каха начал смело – вклинившись в ряды оппозиции режиму Саакашвили. Итог мы знаем: та самая партия «Грузинская мечта» стала правящей, а ее самый известный в мире член – министром энергетики и вице-премьером. Однако далеко не все спортсмены-политики постсоветского пространства одинаковые. Каладзе действительно переживает за будущее страны и делает реальные дела. Не так давно интернет облетели фотографии, на которых он собственноручно устраняет последствия ужасающего наводнения в Тбилиси.

Считаете показухой? Тогда вот несколько фактов: усаживаясь в кресло министра, Каха прекрасно разбирался в энергетике, поскольку владел несколькими электростанциями; он не пользуется властью для улучшения собственного бизнеса – всю зарплату Каладзе перечисляет на благотворительность, а важные вопросы решает моментально: электроэнергия после того наводнения была восстановлена всего через пару часов после приезда министра. Фонд Кахабера спонсирует не только футбольные команды всех возрастов – он оказал серьезную помощь беженцам из Южной Осетии во время хорошо знакомого всем конфликта. Совершенно точно можно сказать, что Каха Каладзе пошел в политику далеко не ради власти и денег.

Пеле

Немножечко остудим оптимистический пыл последних пунктов. В большинстве своем футболисты далеко не всегда становятся успешными политиками. Над примером даже думать не приходится. Королям дороги везде открыты. Потому Пеле где только не пробовал себя. Но насколько великолепен он был в футболе, настолько же ужасен в других сферах. И тренерская карьера не задалась, и прогнозистская, и кофе его марки пьется лишь от финансовой безысходности. Политическая карьера – вообще феноменальное подтверждение тому, что великим футболистам стоит оставаться великими футболистами, дабы не портить репутацию. Без особого труда в 1995 году Пеле стал чрезвычайным министром спорта Бразилии (без эпитета должность звучала бы слишком скромно для такой личности). Сходу же был заявлен курс на войну с коррупцией. Угадайте, кого всего через пару-тройку лет начали обвинять в хищении 700 тысяч долларов? Да-да, именно Пеле. Однако до суда дело довести никто не осмелился, да и мощных доказательств не было. Однако министерское кресло Король все же покинул.

Куаутемок Бланко

Автор одного из самых необычных финтов тоже отличился на политическом поприще. Нет, закон он не нарушал (хотя в будущем может выясниться что угодно). Просто забрал самый вкусный кусок пирога, окружающего Мехико – пригород Куэрнавака. Что нужно, чтобы с наскока стать главой вечно цветущего и чрезвычайно богатого (не только культурно) городка? Безусловно, выдающаяся футбольная карьера и… копия статьи из Википедии в качестве резюме. Бланко не стал заморачиваться и без особых проблем набрал четверть от всех голосов, обойдя главного соперника на 4%. Случилось это менее года назад, потому деятельность Куаутемока анализировать трудно. Надеемся, что здесь он сможет обойтись без «финтов».

Дмитрий Аленичев

Безумно интересно, что бы выбрал сейчас рядовой болельщик «Спартака»: Аленичева-депутата или Аленичева-тренера. Сам же Дмитрий Анатольевич свой выбор сделал давно и по пути тезки не пошел. Посидев в окружении других спортсменов-единоросов в парламенте и побыв сенатором совершенно незнакомой обычному псковчанину Омской области, нынешняя надежда красно-белых быстро поняла, что политика – дело не самое увлекательное. Зато за время пребывания в рядах Совета Федерации Аленичев успел попользоваться депутатской корочкой. В 2009 году его автомобиль протаранил машину, за рулем которой была девушка. Обладатель Кубка Лиги чемпионов и множества высоких наград с места преступления тут же скрылся. Дело решилось по классическому для России пути. Правда, извинения Дмитрий Анатольевич потом все же девушке принес. Возможно, через пару месяцев придется так же извиняться перед болельщиками «Спартака» и незаметно покидать натоптанное «место преступления».

Сол Кэмпбелл

И самый свежачок. Кого-кого, а Кэмпбелла из всего состава «Непобедимых» тяжелее всего было представить политиком. Возможно, долго представлять не придется. Среди конкурентов несколько представителей ЛГБТ-сообщества, что уже снижает вероятность бывшего футболиста на успех. Однако у Сола тоже есть прекрасно заходящий в современной Европе козырь – цвет кожи. От него он и пляшет в своих программных заявлениях. Он активно борется за права бедных афро-британцев, а перед Евро-2012 рекомендовал чернокожим не ехать в страны Восточной Европы, поскольку «домой можно вернуться в гробу». Внятных программных заявлений от Кэмпбелла практически не услышишь. Однако он регулярно повторяет, что способен дать Лондону нечто новое. Как выдающегося мастерства защитник – он уже это сделал. Как политик, будем честны, вряд ли сумеет. Единственный шанс хоть как-то переключить взоры лондонцев с предвыборных кампаний конкурентов – снять феерическую рекламу в духе тезки-Гудмана, чтобы все горожане как один уяснили метод решения любых проблем: лучше звоните Солу.