«Сыграть в другой стране – все равно, что признать поражение в матче против главного зла мира». Тренер сборной Бельгии U21 – о теракте в Брюсселе

Когда Тео Бонгонда, талантливый мальчишка из «Сельты», удрал в штрафную на встречу голкиперу Раду Миту, тренерский штаб Бельгии должен был вскочить с кресел. Никаких эмоций. Когда Бонгонда запорол момент, на лицах тренеров снова не возникло переживаний. Игроки рубились всерьез: с жесткими стыками и грубыми подкатами подкаты. На кону поездка на молодежный чемпионат Европы-2017. Окутавшее поле безразличие создавало ощущение товарищеского матча. Нулевой счет первого тайма устроил всех. Молдавские футболисты не пропустили, бельгийцы остались живы.

– Все было обычно: люди куда-то торопились, звучали объявления, кто-то прощался, – вспоминает 20-ти летний форвард Бенито Роман. – За какие-то 10-15 минут [до взрыва] мы еще были в аэропорту. Совсем чуть-чуть, и даже страшно представить, что мы могли бы сейчас быть не в Молдавии, а в больнице.

Футболисты и весь тренерский штаб «молодежки» Бельгии родились в рубашках. Самолет вылетел в Молдову чуть раньше, чем в аэропорту Завентема прогремели два взрыва. Приземлившись в Кишиневе, бельгийские футболисты бросились к телевизорам, где уже шли первые репортажи о терактах. На следующий день игрокам предстояло выйти на поле в ситуации, когда думать о футболе не получается.

– Мои родители уехали в отпуск в Голландию, но знали, в какое время и откуда я должен отправиться в Молдавию, – рассказывает 21-летний хавбек Жульен де Сар. – Телефон я отключил, но, когда мы приземлились, у меня было более двухсот непринятых вызовов только от родственников.

На второй тайм один из тренеров Бельгии пересаживается на трибуну. Тренировочная куртка промокла от дождя, у него тяжелый взгляд, в котором чувствуется безразличие. Уровень бельгийцев начинает давать результат, но гости не могут забить.

– В такие моменты понимаешь, что незабитый гол из хорошего положения, поражение, даже сама игра в футбол – все это такие мелочи жизни, – вдруг говорит тренер. – Дождливо, холодно, мы никак не можем забить. Еще вчера я был бы очень недоволен сегодняшним днем. А сейчас я благодарю Бога, что он подарил мне этот день и матч.

На 72 минуте Михаэль Хейлен благодаря неуверенной игре вратаря все-таки забивает первый гол. На лице тренера снова нет эмоций.

– Почему вы не радуетесь?

– Чему радоваться? Мы сыграли очень плохо. Должны были забивать еще раньше. Да и куда важнее то, что сейчас происходит в нашей стране.

На 94-й минуте Кайембе удваивает счет и закрывает вопрос о победителе. Игроки гостей радуются очень скромно. Победа на футбольном поле, добытая за последние 12 минут матча, меркнет в сравнении с 12 минутами, которые совсем недавно отделяли тебя от смерти.

Энцо Шифо работает главным тренером молодежной сборной с прошлого года. Легенда «Андерлехта», он играл в «Интере», «Бордо», был очень хорош в «Монако». Провел четыре мировых первенства, а на Евро-1984 сыграл в 18 лет и 114 дней, что долго было рекордом. Сейчас это стильный мужчина с тяжелым взглядом и проседью.

– Мы не знаем, что будет дальше. Как сейчас возвращаться домой? – прошедшая игра волновала Шифо меньше всего. – Аэропорты закрыты, авиалинии перекрыты. Планируем через четыре страны добираться из Молдовы до Голландии, а оттуда уже автобусом вернемся в Бельгию. В понедельник у нас матч с Черногорией. Но я не в курсе, состоится он или нет. Возможно, эта игра пройдет без зрителей, возможно, черногорцы не захотят или не смогут к нам приехать. Тогда матч должны перенести на поздний срок.

– А если вам предложат сыграть на нейтральном поле?

– Исключено, мы точно откажемся. Сыграть в другой стране в такой ситуации это все равно, что признать поражение и проиграть в матче против самого большого зла в этом мире.

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