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Теракты в Брюсселе. Реакция футболистов

К настоящему моменту известно, что в Брюсселе произошла серия взрывов. Точное количество жертв не установлено, но неофициальные данные сообщают, что при теракте в аэропорту погибли 11 человек, в метро – 15. Ранения получили около сотни человек. В городе отменены все рейсы общественного транспорта, а жителям рекомендовано не выходить на улицу.

Сборная Бельгии не стала проводить тренировку. С игроками «Зенита» Акселем Витселем и Никласом Ломбертсом, которые вызваны в национальную команду, все в порядке. Они находятся вместе с партнерами по сборной в безопасном месте.

Сборная Бельгии: «Все наши мысли с пострадавшими. Футбол сегодня не важен. Тренировка отменена»

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Ян Вертонген: «Не могу поверить, что я снова читаю [про] эти вещи»

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Cимон Миньоле: «Завентем». (Завентем — коммуна в Бельгии, в провинции Фламандский Брабант. Именно здесь расположен аэропорт Брюсселя)

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Дедрик Боята: «Мои мысли и молитвы с жертвами»

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Мичи Батшуайи: «Все вместе»

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Аднан Янузай: «Страшно смотреть на то, что происходит в Брюсселе»

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Тоби Алдервейрелд: «Грустим»

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Лоран Косиельни: «Все вместе»

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Тибо Куртуа: «Мои мысли с жертвами и их семьями»

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Дрис Мертенс: «Не могу в это поверить! Я хочу выразить свою поддержку родным и близким погибших»

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Аксель Витсель: «Мои мысли и молитвы направлены к родным и близким погибших»

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Лукас Подольски: «#МолюсьЗаБельгию»

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Кевин Де Брюйне: «Невероятно. #МолюсьЗаБельгию»

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Хольгер Бадштубер: «Сердце со всеми пострадавшими»

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Европа Бельгия Вертонген Ян Алдервейрелд Тоби Боята Дедрик Миньоле Симон Батшуайи Миши Янузай Аднан
Комментарии (5)
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3ton
1458654655
Мда , вот и Евросоюз лижущий у США лезет куда не надо Печально ! Только недавно в Париже были теракты , а уже и в Турции и Бельгии произошли . Здоровья раненным .
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sciline10
1458676404
Вы серьёзно? Да- трагедия, но неужели так важно кому-то тратить, пусть даже 5 минут жизни на то, что там отписали игроки Бельгии об этом? По сравнению с соккером очень жалкое зрелище представляет бомбардир, пока там пишут статьи, то здесь делается всё, кроме этого, мы разглядываем сисечки девушек игроков, угадываем мячики, читаем твитеры игроков и просто впустую проводим здесь время. Ах да, а если даже и появляются статьи, то они звучат приблизительно так- почему мы ненавидим ЦСКА, почему мы ненавидим Ван Гала, почему мы не любим... итд итп, особенно одна статья понравилась, где у автора были явные проблемы с написанием тся и ться, в общем если перейти к футбольной аналогии и сравнивать Соккер и Бомбардир, то Соккер как Тотти, опытный и проверенный годами, а бомбардир как Кокорин, молодой и временами подающий надежды, вот только с таким вектором развития, скорее всего, так и останется подающим, подчеркну- временами подающим, надежды.
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