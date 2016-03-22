Теракты в Брюсселе. Реакция футболистов

К настоящему моменту известно, что в Брюсселе произошла серия взрывов. Точное количество жертв не установлено, но неофициальные данные сообщают, что при теракте в аэропорту погибли 11 человек, в метро – 15. Ранения получили около сотни человек. В городе отменены все рейсы общественного транспорта, а жителям рекомендовано не выходить на улицу.

Сборная Бельгии не стала проводить тренировку. С игроками «Зенита» Акселем Витселем и Никласом Ломбертсом, которые вызваны в национальную команду, все в порядке. Они находятся вместе с партнерами по сборной в безопасном месте.

Сборная Бельгии: «Все наши мысли с пострадавшими. Футбол сегодня не важен. Тренировка отменена»

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Ян Вертонген: «Не могу поверить, что я снова читаю [про] эти вещи»

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Cимон Миньоле: «Завентем». (Завентем — коммуна в Бельгии, в провинции Фламандский Брабант. Именно здесь расположен аэропорт Брюсселя)

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Дедрик Боята: «Мои мысли и молитвы с жертвами»

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Мичи Батшуайи: «Все вместе»

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Аднан Янузай: «Страшно смотреть на то, что происходит в Брюсселе»

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Тоби Алдервейрелд: «Грустим»

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Лоран Косиельни: «Все вместе»

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Тибо Куртуа: «Мои мысли с жертвами и их семьями»

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Дрис Мертенс: «Не могу в это поверить! Я хочу выразить свою поддержку родным и близким погибших»

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Аксель Витсель: «Мои мысли и молитвы направлены к родным и близким погибших»

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Лукас Подольски: «#МолюсьЗаБельгию»

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Кевин Де Брюйне: «Невероятно. #МолюсьЗаБельгию»

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Хольгер Бадштубер: «Сердце со всеми пострадавшими»