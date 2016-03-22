Теракты в Брюсселе. Реакция футболистов

К настоящему моменту известно, что в Брюсселе произошла серия взрывов. Точное количество жертв не установлено, но неофициальные данные сообщают, что при теракте в аэропорту погибли 11 человек, в метро – 15. Ранения получили около сотни человек. В городе отменены все рейсы общественного транспорта, а жителям рекомендовано не выходить на улицу.
Сборная Бельгии не стала проводить тренировку. С игроками «Зенита» Акселем Витселем и Никласом Ломбертсом, которые вызваны в национальную команду, все в порядке. Они находятся вместе с партнерами по сборной в безопасном месте.
Сборная Бельгии: «Все наши мысли с пострадавшими. Футбол сегодня не важен. Тренировка отменена»
Ян Вертонген: «Не могу поверить, что я снова читаю [про] эти вещи»
Cимон Миньоле: «Завентем». (Завентем — коммуна в Бельгии, в провинции Фламандский Брабант. Именно здесь расположен аэропорт Брюсселя)
Дедрик Боята: «Мои мысли и молитвы с жертвами»
Мичи Батшуайи: «Все вместе»
Аднан Янузай: «Страшно смотреть на то, что происходит в Брюсселе»
Тоби Алдервейрелд: «Грустим»
Лоран Косиельни: «Все вместе»
Тибо Куртуа: «Мои мысли с жертвами и их семьями»
Дрис Мертенс: «Не могу в это поверить! Я хочу выразить свою поддержку родным и близким погибших»
Аксель Витсель: «Мои мысли и молитвы направлены к родным и близким погибших»
Лукас Подольски: «#МолюсьЗаБельгию»
Кевин Де Брюйне: «Невероятно. #МолюсьЗаБельгию»
Хольгер Бадштубер: «Сердце со всеми пострадавшими»