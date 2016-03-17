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  • Ужасы в Риме: обидчик «Краснодара» унизил «Лацио» в Лиге Европы

Ужасы в Риме: обидчик «Краснодара» унизил «Лацио» в Лиге Европы

Кошмар для «Лацио» начался уже на десятой минуте, когда хавбек «Спарты» Борек Докал открыл счет классным ударом из-за пределов штрафной. Левый фланг обороны итальянцев жутко провис, а опорники все разом куда-то подевались.

Один гол отыграть можно, а вот два? Через пару минут «Лацио» снова провалился в обороне, и похожий гол забил Ладислав Крейчи. Похоже на матч «Бавария» - «Ювентус»? Только римлян, в отличие от немцев, два гола в овертайм никак бы не перевели – забивать теперь надо было три.

Впрочем, в конце первого тайма «Спарта» довела счет до разгромного – Лукаш Юлиш издевательским образом посылает мяч в дальний угол в окружении защитников. 

Вот такая у чехов команда – натрепала нервов ЦСКА прошлым летом, поколотила «Краснодар» нынешней зимой, а теперь пинками выгнала «Лацио» из Лиги Европы. 3:0 после первого тайма в ответ на домашние 1:1, блестящая крупная победа и выход в четвертьфинал. Впрочем, мы и в августе 2015-го ощутили их силу. Но у России больше не осталось клубов в еврокубках, тогда как Чехия еще поболеет за своих парней в этом сезоне.

Лига Европы Лига Европы Лацио Спарта Крейчи Ладислав Докал Борек Юлиш Лукаш
Комментарии (5)
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denisov
1458241991
просто красавцы
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Igorello97
1458242045
Офигеть.
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Krasnodar 123
1458244917
Да намного легче стало, не один ФК Краснодар под раздачу попал!
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AloneStalker
1458284406
Пожалуй, одна из темных лошадок этого розыгрыша - Спарта. Классная команда, у игроков хорошее будущее!
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