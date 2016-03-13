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«ПСЖ» выиграл чемпионат Франции за два месяца до конца

Бедный «Труа» пережил нашествие радостных варваров. Парижане с размахом отметили чемпионский титул, разве что не разграбили город. Могли забить и еще, но и девять голов - вполне достаточно. «ПСЖ» ожидаемо установил рекорд. Так рано, за восемь туров до конца сезона, чемпионат не выигрывал никто в топ-5 Европы. Еще раньше это удалось «Олимпиакосу», но там совсем худо с конкуренцией. Французская лига, впрочем, становится такой же предсказуемой. Можете поставить на победу «ПСЖ» в следущем сезоне уже сейчас. Весь чемпионат Франции отражает эта цифра:

Пропасть между «ПСЖ» и другими клубами огромна. Но Златан и компания счастливы.

Далее видео из серии «18+":

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Франция. Лига 1 Франция ПСЖ Ибрагимович Златан
Комментарии (2)
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SKS6891
1457895173
Бедный Труа... ПСЖ - поздравляю с заслуженной победой в чемпионате!
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rava
1457896303
ПСЖ-чемпион, поздравляю
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