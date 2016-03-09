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Почему Халк может угробить «Зенит»

За 300 минут первых весенних матчей «Зенит» забил один гол (в овертайме с «Кубанью» спас штрафной Маурисио). Цифра не так убивает на фоне почти безгрешной обороны имени Эсекьеля Гарая, просевшей также один раз (концовка в Лиссабоне). Но проблема Петербурга давит все напористее. А проблема – бразильская и очень дорогая. 

«Зенит» без Халка – тема болезненная. А когда он на поле, и его все равно нет – втройне пугающая.

Ключевой матч, когда от Халка требовались лидерство и отвага, был завален вожаком команды. Один удар мимо створа, три удачные обводки (при пяти провальных попытках обыгрыша), ноль обостряющих передач и несколько робких пасов на чужой половине.

Да, это Лига чемпионов. Это соперник, которого хотели при жеребьевке наравне с ПСВ. И в этой игре мощный двигатель легко вырублен португальскими заглушками. Они, спору нет, обезвредили не только Халка: в Прудникова превратился Дзюба, а Шатов и Данни не сумели разбудить задремавших лидеров жгучими прострелами и навесами.

Так бывало прошлой осенью. Игроки «Зенита» кривили лица, видя логотип РФПЛ на мяче, и любезно клали очки в открытый кармашек русских провинциалов. Но гимн и помпезность Лиги чемпионов не расшевелили питерцев – апатия и бессилие сварганили бочку с ядовитой жижей, из которой сине-бело-голубым пора бы выбираться.

А Халк – тот игрок, без которого ренессанс невозможен. Бразильца очень долго встраивали в чужеродную для него систему, нянчили и просили не только лупить с 40 метров, а еще смотреть по сторонам. Этого добились – Халк из медийного лица команды превратился в ее мускулистое тело.

Этой зимой из Живанильдо вновь собрались делать бриллиантовую обложку. В загадочном и дурном на деньги Китае. И судя по всему, Халк хорошенько подумал и начал рассуждать так: от атмосферы АПЛ и топового футбола он в 2012-м году отказался, сознательно выбрал место чуть хуже, чтобы получить больше (не «чуть»).

И почему теперь не отказаться от Лиги чемпионов, матчей с ЦСКА и шумного «Виража»? В этом году юбилей – 30 лет, а кто его знает, что там через год-другой товарищ Си Цзинпинь полюбит – крикет или нарды. Пока дают, надо бы собирать чемоданы – и в самолет.

Сам Халк признался: «От таких предложений обычно не отказываются». И вот главная заноза для всего «Зенита».

Недобегающий и недорабатывающий лидер тормозит все. Плюс к этому – прибавляются психи, конфликты, как в матче с «Краснодаром». Геннадий Орлов признает: «Халк уже стал отрицательным явлением для «Зенита».

Еще раз – к цифрам. В Краснодаре Халк бил чаще, чем в Лиссабоне (три удара мимо, два в створ), но так же ужасно пасовал (процент брака – 53%) и финтил (одна из восьми обводок получилась у бразильца). Да и без статистики ощущалось: Халк схватил за горло атаку своей команды и ничего не дает ей родить.

И самая опасная ловушка для «Зенита» в этом и кроется. Из-за дурной игры Халка убрать нельзя – может вскрыться многое плохое; легче ждать и надеяться, когда бразилец забудет о китайском контракте и начнет успешно пугать вратарей эксклюзивными «пушками».

Такой ход истории возможен. Боаш или еще какие психологи убедят бразильца – очень большие деньги – круто, но просто большие деньги – тоже неплохо, а еще Лига чемпионов, новый стадион etc.

Но готов и другой вариант. «Зенит» не дожимает дома «Бенфику», окончательно впадает в прострацию и тухло доигрывает чемпионат, подарив второе лигочемпионское место, до которого сейчас шесть очков.

Какой рецепт против этой заразы? Не исключено, что момент начала лечения был упущен. Вместе с возможностью крупно заработать.

[cr]

Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Халк Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (14)
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ZENIT GOAL
1457438928
Поздно пить боржоми - он его уже угробил.В тот момент,как пришёл.
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killerman77
1457440379
в аренду его, на пол-года, но не в поднебесную, а северную корею - вот тогда и голова проветрится и желание играть проснётся
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gennadiy
1457441799
Зенит угробит не Халк,а та политика которую ведёт клуб уже несколько лет.Или в пердив или вообще расформировать,а всё руководство посадить.За такой славный город пускай играет Динамо спб,а не это позорище.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1457443540
Вранье спускаемое высшими эшелонами власти влияет на всё в России.
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sevsor
1457446115
Зачем валить всё на одного Халка, не может один игрок блистать, когда абсолютно вся команда серость унылая)) К тому же, вспомните, когда тренеры "Зенита" навостряли лыжи (Адвокаат, Спалетти, теперь Боаш), команда превращалась в тряпку(( Как всегда, остаётся ждать, и надеяться, что скоро эта унылая полоса закончится))
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Igorello97
1457456439
Халк халтурщик.
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slavа0508
1457459209
Ну молодцы всё на Халка свалили,а то что до перерыва и в чемпионате и ЛЧ он чуть ли в одиночку тащил Зенит забыли,и если сейчас вся команда не играет что в этом Халк один виноват????
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ЖОРРО
1457460672
Когда Халк один тащит команду,тогда это нормально,а когда стал хуже играть,всё....как так?почему не играет?А где остальные игроки?На то она и команда что бы друг другу помогать,а не надеяться на одного...типа,ты звезда,ты разрулишь...а вы на что,господа профессионалы?)
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Aztec58
1457545805
Причём здесь Прудников, а? Саня забил 2-го марта в Кубке за Амкар.
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Zubo
1457546590
Отбросы в бессильной злобе пытаются использовать сетевой ресурс для дискредитации клуба возможно с бизнес целями, но похоже цели политические
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