Почему Халк может угробить «Зенит»

За 300 минут первых весенних матчей «Зенит» забил один гол (в овертайме с «Кубанью» спас штрафной Маурисио). Цифра не так убивает на фоне почти безгрешной обороны имени Эсекьеля Гарая, просевшей также один раз (концовка в Лиссабоне). Но проблема Петербурга давит все напористее. А проблема – бразильская и очень дорогая.

«Зенит» без Халка – тема болезненная. А когда он на поле, и его все равно нет – втройне пугающая.

Ключевой матч, когда от Халка требовались лидерство и отвага, был завален вожаком команды. Один удар мимо створа, три удачные обводки (при пяти провальных попытках обыгрыша), ноль обостряющих передач и несколько робких пасов на чужой половине.

Да, это Лига чемпионов. Это соперник, которого хотели при жеребьевке наравне с ПСВ. И в этой игре мощный двигатель легко вырублен португальскими заглушками. Они, спору нет, обезвредили не только Халка: в Прудникова превратился Дзюба, а Шатов и Данни не сумели разбудить задремавших лидеров жгучими прострелами и навесами.

Так бывало прошлой осенью. Игроки «Зенита» кривили лица, видя логотип РФПЛ на мяче, и любезно клали очки в открытый кармашек русских провинциалов. Но гимн и помпезность Лиги чемпионов не расшевелили питерцев – апатия и бессилие сварганили бочку с ядовитой жижей, из которой сине-бело-голубым пора бы выбираться.

А Халк – тот игрок, без которого ренессанс невозможен. Бразильца очень долго встраивали в чужеродную для него систему, нянчили и просили не только лупить с 40 метров, а еще смотреть по сторонам. Этого добились – Халк из медийного лица команды превратился в ее мускулистое тело.

Этой зимой из Живанильдо вновь собрались делать бриллиантовую обложку. В загадочном и дурном на деньги Китае. И судя по всему, Халк хорошенько подумал и начал рассуждать так: от атмосферы АПЛ и топового футбола он в 2012-м году отказался, сознательно выбрал место чуть хуже, чтобы получить больше (не «чуть»).

И почему теперь не отказаться от Лиги чемпионов, матчей с ЦСКА и шумного «Виража»? В этом году юбилей – 30 лет, а кто его знает, что там через год-другой товарищ Си Цзинпинь полюбит – крикет или нарды. Пока дают, надо бы собирать чемоданы – и в самолет.

Сам Халк признался: «От таких предложений обычно не отказываются». И вот главная заноза для всего «Зенита».

Недобегающий и недорабатывающий лидер тормозит все. Плюс к этому – прибавляются психи, конфликты, как в матче с «Краснодаром». Геннадий Орлов признает: «Халк уже стал отрицательным явлением для «Зенита».

Еще раз – к цифрам. В Краснодаре Халк бил чаще, чем в Лиссабоне (три удара мимо, два в створ), но так же ужасно пасовал (процент брака – 53%) и финтил (одна из восьми обводок получилась у бразильца). Да и без статистики ощущалось: Халк схватил за горло атаку своей команды и ничего не дает ей родить.

И самая опасная ловушка для «Зенита» в этом и кроется. Из-за дурной игры Халка убрать нельзя – может вскрыться многое плохое; легче ждать и надеяться, когда бразилец забудет о китайском контракте и начнет успешно пугать вратарей эксклюзивными «пушками».

Такой ход истории возможен. Боаш или еще какие психологи убедят бразильца – очень большие деньги – круто, но просто большие деньги – тоже неплохо, а еще Лига чемпионов, новый стадион etc.

Но готов и другой вариант. «Зенит» не дожимает дома «Бенфику», окончательно впадает в прострацию и тухло доигрывает чемпионат, подарив второе лигочемпионское место, до которого сейчас шесть очков.

Какой рецепт против этой заразы? Не исключено, что момент начала лечения был упущен. Вместе с возможностью крупно заработать.

[cr]