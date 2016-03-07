Берлинский оркестр. Как сенсационная «Герта» удивляет Бундеслигу

Для прорыва берлинцев не было весомых предпосылок. По окончании прошлого сезона руководство решило избавить венгра Пола Дардаи от приставки «и.о.», доверив ему полноценное управление командой. Решение было воспринято общественностью неоднозначно. Несмотря на верность клубу, в котором Дардаи провел больше 10 лет в качестве игрока, на тренерском поприще его достижения не впечатляли. Сменив Йоса Лухукая по ходу сезона, Дардаи лишь за счет стечения обстоятельств смог финишировать с «Гертой» строчкой выше зоны стыковых матчей.

Менеджер «Герты» Михаэль Притц не ждал от Дардаи чуда. Перед стартом сезона он заявил, что ждет развития команды с непременным сохранением места в Бундеслиге. О более смелых планах речь не шла. Но сейчас мы видим «Герту» на третьем месте и уже перестали удивляться ее стабильности. В чем же секрет «Старой дамы»?

Тренер

Пол Дардаи – разносторонний человек, который постоянно стремится к развитию. Его футбольная философия базируется на сочетании педагогических и тактических приемов. Например, в конце прошлого года Дардаи навестил своего соотечественника дирижера Ивана Фишера, дававшего концерт в Берлине. Пал находит много общего между профессиями тренера и дирижера: «Мы оба стремимся достичь гармонии. И оба стараемся, чтобы наши подопечные выступили превосходно. А еще мы, подобно гладиаторам, стремимся доставить людям удовольствие – красивой музыкой или красивым футболом».

Вместе с тем, венгерский специалист утверждает, что очень многое в плане работы он перенял от мамы работавшей воспитателем в детском саду: «В футболе все точно так же, как в детском саду. Но с профессиональными футболистами, конечно, сложнее: каждый хочет играть и зарабатывать деньги. Каждый здесь – маленький монстр. Я тоже таким был. Но, как и в детском саду, нужно находить подход к каждому и делать все, чтобы группа жила как единый организм. За первый год мы прилично продвинулись в этом плане».

Еще в момент прихода в команду Дардаи заявил, что будет снисходительно относиться к вольностям игроков за пределами поля. Но во время матча все должно соответствовать его указаниям. «На сегодняшний день у нас хорошо организованная команда, в которой каждый четко выполняет свои функции. Результат вы можете видеть в турнирной таблице», – говорил Пал.

И самое главное – Дардаи работает с полной выкладкой, поскольку не представляет своей карьеры вне берлинского клуба. В бытность игроком он даже отказался от предложения «Баварии», а теперь заявляет, что сможет тренировать только «Герту» или сборную Венгрии. Такое отношение к делу обречено на успех.

Трансферы

В структуре берлинского клуба Дардаи уже успел поработать с молодежными командами, и никто не сомневался, что венгр сделает ставку на омоложение состава. Летом ему удалось подписать контракт с Митчеллом Вайзером, который здраво оценил свои скромные шансы пробиться в основу «Баварии» и решил сменить обстановку. Также пополнил состав команды экс-игрок «Фрайбурга» Владимир Дарида, который славится своей работоспособностью и на данный момент лидирует по дистанции, преодолеваемой за матч – в среднем за игру чех пробегает 13 километров. Оба исполнителя сразу прижились в стартовом составе. Дарида пропустил лишь один матч из 24-х, а Вайзер сыграл в 20 играх. Митчелл, по мнению аналитиков «Киккера», является лучшим игроком команды в нынешнем сезоне со средней оценкой 2,92.

Проблемы в атаке, которые нельзя было не заметить по прошлому сезону, Дардаи решил устранить за счет подписания Ведада Ибишевича. Несмотря на проблемы боснийца в «Штутгарте», Пал поверил в него, поставив руководству ультиматум: «Мы подписываем его, или вообще никого не подпишем». Притц пошел тренеру навстречу, о чем сейчас вряд ли сожалеет. Связка Калу-Ибишевич забила 19 из 33 командных голов в этом чемпионате.

В зимнее трансферное окно Дардаи продолжил усиливать команду, тратя минимум денег и не отступая от своего главного принципа – подписывать только игроков на перспективу. Он вновь обратился к резерву «Баварии», вытащив оттуда 19-летнего нападающего Курта Синана. Пока парня к основе не подпускали, да это и не нужно при наличии Калу и Ибишевича, но учитывая возраст Ведада, уже со следующего сезона мы наверняка сможем наблюдать прорыв немца с турецкими корнями.

Тактика

В тактическом плане Дардаи не предлагает ничего радикально нового. Его команда обычно действует по схемам 4-2-3-1 или 4-4-2 в зависимости от силы соперника. Место в воротах безальтернативно принадлежит Руне Ярстейну. В его перспективах Дардаи изначально сомневался, не рассмотрев в финском кипере ничего, что позволило бы ему вытеснить из состава Томаса Крафта. Но когда последний получил травму, Ярстейн сумел воспользоваться шансом и преподнести тренеру приятный сюрприз в виде надежной игры, заслуживающей стабильного места в старте.

В центре обороны действует дуэт Брукс-Лангкамп – один из самых надежных в Бундеслиге. Американец вообще раскрылся в нынешнем сезоне, не только уверенно играя у своих ворот, но и регулярно и не без успеха подключаясь к розыгрышам стандартов. Слева прекрасно смотрится Марвин Платтенхардт – еще одно открытие Дардаи. «Он особенно поразил меня. До моего прихода он практически не играл. Но я увидел на тренировках, что у него хорошая скорость и техника и подумал: «Так почему бы не доверить ему место в составе?». Справа во втором круге играет словак Петер Пекарик, причем Михаэль Притц уже называет его «Мистер Надежность».

Расстановка

В полузащите девизом берлинцев является взаимозаменяемость и универсальность. Здесь практически любую позицию могут закрыть Баумйоханн, Дарида, Харагучи, Скьельбред, Лустенбергер, Штокер и Вайзер. Каждый из них не стесняется вступать в отбор уже на чужой половине поля, и при этом умеет отдать точный пас на ход партнеру.

Контратакующая модель «Герты» предполагает оттяжку Калу на фланг и выдвижение вперед одного Ибишевича. Зачастую футбол в таком случае становится очень скучным, но приносит результат, как было, например, в матчах с Дортмундом и «Вольфсбургом». Если же соперник примерно одного уровня с берлинским клубом или уступает ему, то Калу сдвигается ближе к атаке. Главное, что бывший игрок «Челси» оказывается чрезвычайно полезным, независимо от места на поле.

Во главе угла у «Герты» всегда стоит успешная игра у своих ворот, и команда справляется с задумками тренера на 100%. Не зря же у нее сейчас вторая лучшая оборона в чемпионате после «сами знаете кого». Ну а впереди работает высокий прессинг и быстрые контратаки, которые явно себя не изжили, что мы наглядно видим в нынешнем сезоне на примере разных команд в топ-чемпионатах. Простенько, но со вкусом, как говаривал классик.

Что дальше?

Аппетит приходит во время еды, но Дардаи не спешит задирать нос. Главной целью для команды он видит не финиш на третьем месте в турнирной таблице. «Приоритетная задача состоит в укреплении командной философии и изменении психологии футболистов. Когда футболисты усвоят это, у нас будет, с чем работать в ближайшие годы. И уже тогда можно будет ставить турнирные задачи. Нам удалось стартовать с места в карьер, но дальнейший прогресс будет куда более медленным», – говорит венгерский специалист.

В этом сезоне он лишь хочет выйти в финал кубка Германии, чтобы сыграть в решающем матче на глазах берлинской публики. На пути «Герты» к заветной цели стоит дортмундская «Боруссия». Но не стоит заранее ставить крест на шансах «Старой дамы» – она уже не раз удивляла нас в нынешнем сезоне, и, будьте уверены, берлинский оркестр еще не сыграл свою самую лучшую композицию.

[cr]