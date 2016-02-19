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  • Как защитник «Бари» оказался прикован к кровати и погубил 20-летнюю девушку

Как защитник «Бари» оказался прикован к кровати и погубил 20-летнюю девушку

 

20-летняя Франческа Тули жила обычной студенческой жизнью. Девочка училась на экономическом факультете, а в свободное время подрабатывала продавцом-консультантом. Как и миллионы девчонок, она была полна энергии и втайне мечтала выйти замуж за голливудского красавца. Футбол в жизни Франчески полностью отсутствовал. Так продолжалось до 3 февраля 2006 года.

Наконец-то закончилась пятничная смена. Она оказалась укороченной, и Тули направилась по своим делам вместе с подружками. В какой-то момент их разговор оборвал звонок. Высветился номер давнего друга Франчески. "Поехали прогуляемся по парку?" - раздалось на другом конце провода. Недолго думая, Тули согласилась. Она попрощалась с подругами и направилась к указанной машине, в которой помимо друга сидело еще трое незнакомцев. Франческа села и начала вежливо представляться. Наконец, дошла очередь до водителя. "Кристиано!" - представился парень с длинной шевелюрой и слегка перекошенным влево носом. Мужчина был футболистом, одним из лидеров выступавшего в Серии А "Асколи". Но Франческе это ни о чем не говорило.

Погуляв несколько часов по парку, компания направилась обратно к машине. До возвращения домой оставалось 10 минут, как вдруг на повороте неожиданно появился "мерседес". Немного поддавший Дель Гроссо попытался уйти от столкновения, но скорость его машины была слишком высокой. Левая часть автомобиля с грохотом врезалась в "мерседес" и перевернулась. Водитель и двое пассажиров чудом выжили. Четвертой была Франческа Тули. От полученных травм хрупкая девочка скончалась на месте.

"Кристиано очень хороший человек. Он скромный, не высокомерный, и это несмотря на видную работу. Но он безалаберный. Вокруг его дивана постоянно разбросаны туфли, носки, из-за чего моя нагрузка по дому увеличивается в два раза. Так же и в футболе. Я думаю, именно безалаберность помешала ему сделать потрясающую карьеру", - откровенно призналась жена Флавия. Дель Гроссо так и не стал основным правым защитником сборной Италии. В его послужном списке нет топ-клубов. Разве что “Наполи" порывался купить игрока в 2009-м, но после просмотра нескольких матчей Дель Гроссо от этой затеи решено было отказаться.

С момента смерти Франчески прошло 10 лет. Кристиано тихо заканчивал карьеру в "Бари", как вдруг в одном из матчей Серии В получил серьезную травму. Дель Гроссо пошел к руководству "Бари" с просьбой отпустить его в Бергамо. Там ведь и база – одна из лучших в Италии, да и медперсонал знакомый. Руководители "Бари" дали добро. О чем горько жалеют до сих пор.

Дель Гроссо вел себя как примерный семьянин. Ходил на матчи "Аталанты" исключительно с друзьями мужского пола; не прогуливал назначенный ему курс восстановления. Но свое скорое возвращение на поле Кристиано решил отметить как следует. В 5:30 утра очевидцы в шоке наблюдали за голубым "Фиатом”, развившим скорость до 250 км/ч. "Это было захватывающе! Машина дрифтовала, как в кино. Было круто и очень страшно – одна ошибка могла привести к непредсказуемым последствиям" - поделился ощущениями один из немногочисленных очевидцев.

Спустя 20 минут Дель Гроссо допустит ошибку, ставшую роковой. Игрок не справится с поворотом, отправится на тротуар и на полной скорости врежется в дерево. По счастливой случайности, никто из прохожих не пострадал. Километр тротуара был залит кровью игрока. Дель Гроссо увезли в реанимацию, где ему заново собирали нос и лицевые кости. У игрока также была зафиксирована черепно-мозговая травма, переломы ног и ребер. По всей сети начались сборы средств на лечение Дель Гроссо.

[cr]

"Мы с тобой, Кристиано!" - запись в твиттере "Бари" оказалась одной из самых популярных в Италии. Буквально через две недели ее не стало.

"В крови Дель Гроссо было обнаружено 1,9 промилле алкоголя, при разрешенных 0,5. Он был в неадекватном состоянии и своим вождением мог покалечить жителей Бергамо. После выздоровления ему грозит год тюрьмы и штраф в размере 6000 евро" - заявил начальник бергамской полиции. От игрока уже открестились "Бари" и владеющая на него правами "Аталанта". "Если вина Дель Гроссо будет доказана, обратная дорога в "Бари" для него закроется навсегда" - президент апулийцев Джанлука Папареста был неумолим.

Дель Гроссо вышел из комы, но был намертво прикован к кровати. Кристиано сильно похудел, его руки пронзили многочисленные иголки. Сейчас бергамские врачи с тревогой следят за его состоянием – они по-прежнему не могут до конца гарантировать жизнь Дель Гроссо. Защитник "Бари" до сих пор не может говорить. Но там, внутри себя, Кристиано наверняка повторяет: "Ну какой же я дурак!". С момента смерти Франчески Тули прошло 10 лет, но та авария его ничему не научила. Теперь вместо возвращения на поле ему предстоит борьба за жизнь. А вместо игры в Серии А – тюрьма.

Италия. Серия А Италия Бари Асколи Аталанта Дель Гроссо Кристиано
Комментарии (2)
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GaDzHiAkimov
1455887089
придурок
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ozi-007
1455901277
Кто такой бред придумал?? Soccer как всегда в своем духе)) Во-первых fiat 500 это был, макс скорость которого 170 км/ч. Во-вторых fiat был серый)) И в третих авария была примерно на скорости 50-60 км/ч ДТП слабое, но так как он купил гавно машину вместо немца тепер закончит карьеру. ЖМОТ.
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