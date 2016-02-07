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18 причин, почему Варди – лучший игрок Англии

 

В матче против "Сандерленда" Варди открыл счет, откликнувшись на навес со штрафного. "Лестер" победил со счетом 4:2.

В игре с "Борнмутом" Варди заработал пенальти, который сам же и реализовал. "Лестер" заработал важное очко. 

Камбэк "Лестера" с 0:2 был бы невозможен, если бы Варди в этом не поучаствовал. Его гол уровнял положение.

Варди отличился и в следующем матче. "Лестер" снова отыгрался.

В матче против "Арсенала" увезти хотя бы ничью не удалось, но голевым дублем Варди все равно отметился.

В игре с "Норвичем" Варди на счету Варди точный удар с пенальти.

Дубль в ворота "Саутгемптона" принес "Лестеру" очередную ничью. Тогда еще эти очки не казались такими важными.

Победный гол Варди в ворота "Кристал Пэлас".

Почти все голы из этого матча заслуживают внимания. Но мы снова отметим Варди.

Гол Варди помог "Лестеру" обыграть крепкий "Уотфорд".

"Лестер" разгромил "Ньюкасл", а Варди снова забил.

Гол Варди в ворота "Манчестер Юнайтед" стал рекордным. Форвард забивал голы в 11-ти матчах подряд.

В матче против "Челси" Варди сначала отметился очередным голом, а затем травмировал Эдена Азара.

Варди не забивал шесть матчей, но все-таки выстрелил в игре со "Сток Сити".

Сумасшедший удар от Варди в ворота "Ливерпуля". Миньоле все проспал.

А вот и 18-й гол Варди в сезоне! Пострадал все тот же "Ливерпуль".

Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест "Бомбардира" про "Лестер"

Англия. Премьер-лига Англия Лестер Варди Джейми
Комментарии (2)
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Майор Дзагоев
1454842659
Варди - машина
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flipper95
1454845302
Как бы в следующем сезоне не сдулся
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