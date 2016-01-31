Зачем «Зенит» взял Кокорина сейчас. Кратко

С прицелом на Лигу

В нынешнем сезоне "Зенит" сделал основную ставку на Лигу чемпионов. В чемпионате дела идут не так гладко, а для выполнения поставленных задач в Европе необходимо усиление. Кокорин, болтавшийся вместе с "Динамо" в середине турнирной таблицы, в еврокубках заигран не был. Но его великие амбиции еще способны сыграть свою роль и пойти на пользу всему российскому футболу. Осенью казалось, что с таким качеством игры "Зенит" в Лиге чемпионов может дойти до полуфинала. Если это произойдет, то Кокорин обязательно должен будет внести свою лепту в командный успех. Как бы не критиковали Александра за его капризы и дорогие покупки, но игрок он качественный. И "Зенит", пригласив еще одного форварда, с этого точно ничего не потеряет.

Имидж и репутация

Отпустив Александра Кержакова в "Цюрих", "Зенит" фактически не оставил себе возможности ошибиться. Если захворает Дзюба, перестанет тащить команду Халк, то альтернативы им не останется. Тогда-то все болельщики и эксперты припомнят ту самую ситуацию с Кержаковым, все еще продолжающим оставаться квалифицированным форвардом. Покупка Кокорина – способ руководителей "Зенита" подстраховаться на случай провала и отвести от себя удар. Но этот переход можно назвать взаимовыгодным. Самому Кокорину пришло время доказывать свои возможности и выходить на новый уровень. А "Зенит" намерен извлечь из этого трансфера максимальную пользу со всех сторон.

Скамейка

"В "Зените" теперь будет хороший запас", - поделился с прессой мнением бывший игрок клуба Сергей Веденеев. И если посмотреть на вещи честно, то можно смело сказать, что Кокорин в "Зените" и правда не будет безальтернативным игроком стартового состава. Центральный нападающий в клубе один – Дзюба. Халк обычно играл в поддержке, хотя место Дзюбы тоже при случае занять может. Оба весь сезон отличались высокой результативностью, и сдавать позиции не намерены. А Кокорин станет лидерам "Зенита" отличной подменой. При этом у Виллаш-Боаша появится возможность тактических вариаций, если учесть универсализм Кокорина и их умение с Дзюбой взаимодействовать в паре.

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Лимит, лимит, и снова лимит

Каждому из вас уже наверняка надоели высказывания Андре Виллаш-Боаша по поводу плохих правил в российском футболе. А тут еще и наставник сборной Леонид Слуцкий отметил, что лимит – штука бесполезная даже для национальной команды. Но изменять правила в ближайшие несколько лет никто не собирается, поэтому клубам все равно придется выживать в этих условиях. Приход Кокорина в меньшей степени, чем трансфер Жиркова, но все-таки тоже вызван лимитом. Квалифицированных российских форвардов на рынке не так много, а потому приход Александра и выглядит еще более ценным. В первой половине сезона Виллаш-Боаш часто делал сразу по две замены, чтобы не нарушить правила. Теперь у португальского специалиста появится еще больше возможностей для вариаций состава, а у команды – ресурсов для борьбы сразу на трех фронтах.

Капризы Виллаш-Боаша

Однако наставник "Зенита" любит говорить не только о лимите. "Я назвал руководству конкретные фамилии. Надо посмотреть, будут ли приобретения", - почти каждое трансферное окно эти слова звучат из уст португальского специалиста в качестве приговора. Если его желания выполненяются, то он по-прежнему продолжает профессионально работать с командой, нет – жди беды. До второго обычно не доходит, а зная, что Виллаш-Боаш летом команду покинет, руководство клуба готово потерпеть еще полгода. Кокорин и Жирков – покупки именно под желание Виллаш-Боаша получить дополнительное усиление состава. Но и для самого руководства клуба они приемлемы больше, чем если бы в команду пришел какой-нибудь бунтарский легионер.

Таблица зимних трансферов РФПЛ