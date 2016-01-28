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  • Пушкаш, Хаджи, Черышев и другие игроки из Восточной Европы в истории «Реала»

Пушкаш, Хаджи, Черышев и другие игроки из Восточной Европы в истории «Реала»

 

Янко Даучик, Чехословакия

Карьера в "Реале": 1962-1964

Статистика: 10 матчей, 3 гола

Янко – сын известного тренера Фердинанда Даучика, в послужном списке которого уместилось чуть ли не два десятка известных клубов, включая "Барселону", причем мужем дочери этого специалиста был знаменитый Ласло Кубала, которого до сих пор считают лучшим игроком в истории "сине-гранатовых". Янко Даучик не пошел по стопам своих знаменитых родственников, слишком уж часто он менял испанские клубы, а в "Реале" был обречен протирать штаны на скамейке запасных, поскольку выиграть конкуренцию у Альфредо Ди Стефано и Ференца Пушкаша мог бы только суперзвездный форвард, которым чех никогда не являлся. Три гола в десяти матчах – вот и вся его статистика за два сезона в составе "сливочных".

Ференц Пушкаш, Венгрия

Карьера в "Реале": 1958-1966

Статистика: 262 матча, 242 гола

Знаменитый венгр – совсем другое дело, 242 гола в 262 матчах говорят сами за себя, причем стоит учесть, что на момент перехода в "Реал" Пушкашу уже исполнился 31 год. Тем не менее, легендарному венгерскому форварду удалось не только забить умопомрачительное количество голов, но и выиграть с мадридским клубом сразу десять трофеев. Половина из них – победы в чемпионате, а еще три – в Кубке Чемпионов. Кстати, в одном из его финалов венгр оформил покер, и случилось это когда "сливочные" уничтожили "Айнтрахт" со счетом 7:3. Неудивительно, что даже сейчас фанаты "Реала" с удовольствием распевают "Сантьяго Бернабеу" песню о Пушкаше - одном из величайших игроков в истории мирового футбола.

Георге Хаджи, Румыния

Карьера в "Реале": 1990-1992

Статистика: 84 матча, 20 голов

Бесспорно, "Карпатский Марадона" в свое время был суперзвездой, но в Испанию он приехал не в самое благополучное для "Реала" время, сумев выиграть с ним лишь один испанский Суперкубок (в котором пробыл на поле всего четыре минуты). Во втором мадридском сезоне Хаджи забил в три раза больше голов, чем в первом, но его 12 мячей "Реалу" для триумфа в чемпионате не хватило, а сам румын отбыл на два года в "Брешию", чтоб потом вернуться уже в стан злейшего врага и снова выиграть тот же трофей, только уже в составе "Барселоны".

А что приходит на ум фанатам "Реала" при упоминании фамилии Хаджи? Однозначно – потрясающий гол в ворота "Осасуны". "После него моя карьера перешла в другое измерение, - позже признался румынский полузащитник. - Поразив ворота "Осасуны", я получил всеобщее признание - товарищей по команде, клуба, прессы и болельщиков".

Петер Дубовски, Словакия

Карьера в "Реале": 1993-1995

Статистика: 31 матч, 2 гола

В мадридский клуб форвард перебрался из братиславского "Слована", выиграв перед этим титул лучшего игрока Словакии, при этом "Реалу" молодой игрок уже успел забить в Кубке УЕФА. "Настолько грустно было покидать команду, что мне хотелось забрать весь "Слован" с собой", - вспоминал Дубовски, но даже в условиях сумасшедшей конкуренции в "Реале" сумел отыграть два десятка матчей в первый год. Впрочем, когда у мадридского суперклуба появился Рауль, тренерам уже стало не до словака – Дубовски хоть и выиграл вместе с "Реалом" чемпионат Испании в сезоне-1994/95, но на поле выходил считанное число раз. За пару лет забить за "Мадрид" ему удалось лишь дважды, а затем его продали в "Овьедо", который стал последним клубом футболиста.

Жизнь Петера Дубовски трагически оборвалась во время отдыха в Таиланде, когда увлекшийся фотографированием словак подошел к краю скалы, чтобы сделать красивый снимок, и поскользнулся. При падении он получил серьезную травму головы, а помощь подоспела лишь через пять часов. Спасти человека не удалось. Ему было всего 28 лет.

Ежи Дудек, Польша

Карьера в "Реале": 2007-2011

Статистика: 21 матчей, 23 пропущенных гола

Оказавшись в "Реале" в 34-летнем возрасте, поляк вряд ли мог рассчитывать на место основного вратаря и очень редко выходил на поле, но все равно заслужил трогательное прощание с болельщиками, которые устроили ему овацию в последнем матче. Покинуть Мадрид из-за нехватки игрового времени Дудек собирался и раньше, но после прихода в клуб Жозе Моуринью с удовольствием продлил контракт еще на год: "Я не хотел упускать шанс поработать с таким специалистом. Просматриваю его семинары, слежу за его движениями. Рассматриваю работу с ним, как капиталовложение на будущее".

Интересно, что именно из-за Моуринью польский кипер получил штраф в размере пяти тысяч евро по итогам той скандальной истории в Лиге чемпионов, когда "Особенный" порекомендовал Рамосу и Алонсо получить по красной карточке в игре с "Аяксом", чтобы "обнулиться" перед последним туром группового этапа. Испанцы получили распоряжение от Касильяса, а проводником между голкипером и тренером стал как раз Дудек, которого, как и остальных участников аферы, УЕФА не пощадил.

Денис Черышев, Россия

Карьера в "Реале": 2008-н.в.

Статистика: 5 матчей

Гордость от того, что российский игрок находится в обойме одного из топовых клубов мира, уже давно сменилась разочарованием, поскольку игровой практики Черышеву-младшему явно недостает, а национальная сборная, таким образом, теряет боеспособную единицу. Только успели порадоваться тому, что наш игрок наконец-то забил за "Реал", как узнали, что все напрасно – свежа еще в памяти совершенно идиотская ситуация с исключением мадридского клуба из Кубка Испании в декабре. Ну а Денису месяц назад исполнилось 25 лет, да и вариантов для продолжения карьеры – хватает, однако пока Зинедин Зидан нашего парня отпускать никуда не собирается. А вдруг не зря?

Чего ждать от "Реала" и "Атлетико" до закрытия зимнего трансферного окна

[cr]

Испания. Примера Испания Реал Дудек Ежи Черышев Денис
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