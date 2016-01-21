«Отец требовал, чтобы я спал с мячом». Кого «Арсенал» купил в опорную зону

Футбол - это была идея его отца. В Египте тот работал тренером молодежки. Всю жизнь он мечтал о том, чтобы его сын стал футболистом. "Мой отец требовал, чтобы я спал с мячом, - вспоминает детство Эль-Ненни. - Он говорил, что нужно стать с ним единым целым. Он начал тренировать меня, когда мне было всего три года. Больше всего он хотел, чтобы я стал профессиональным футболистом".

Неординарное решение, но нельзя отрицать того факта, что Мохамед быстро развивался и забирался все выше. Сначала египетский "Аль-Ахли", а затем швейцарский "Базель". 23 года, и вот он позирует с футболкой европейского гранда.

Об этом трансфере вы могли и не слышать. Эль-Ненни – это не имя, знакомое каждому, даже увлекающемуся футболом человеку. Однако этим трансфером Арсен Венгер может доказать мастерство точечных расчетливых покупок. Пока "Манчестер Юнайтед" тратит сотни миллионов на громкие имена и "потрясающие таланты", француз выуживает крепких игроков, которые усилят именно ту позицию, которая проседает. Опорная зона – не самое сильное место, хотя отличная форма Франсиса Коклена чуть сгладила этот недостаток.

Тренировочный комплекс. Почему "Арсенал" Венгера стал опасным

Такой простоты в действиях не хватает многим клубам. Какой год "МЮ" страдает от отсутствия лидера в защите? И насколько меньше проблем было бы у "Челси", купи они Джона Стоунса? "Арсенал" же усилился летом лишь Петром Чехом, что вызвало недовольство, но играет ли команда хуже в этом сезоне?

Эль-Ненни, обошедшийся "Арсеналу" в скромные деньги (Матье Дебюши, например, стоил втрое дороже), не уделял особое внимание учебе, зато посвящал всe своe время футболу. Обычное детство на улицах чудеского городка Эль-Махалла-эль-Кубра: "Пацаном я мог десять часов пинать мяч на улице. Тогда я научился бежать без остановки". Тренировки не прошли даром. 23-летний Мохамед обладает выносливостью бегуна на дальнюю дистанцию. В прошлом сезоне Лиги Чемпионов никто не пробежал больше него, в этом сезоне история повторилась в Лиге Европы.

"Арсенал" приобрел игрока на позицию, которая остро нуждается в усилении. Для команды, вечно страдающей от травм, такой стойкий и крепкий игрок особо важен. Эль-Ненни специализируется на защите, но в последнее время стал развиваться и в атаке, о чем свидетельствуют пять голов за "Базель" в этом сезоне. Больше, чем он назабивал за два с половиной предыдущих года.

В Швейцарию Эль-Ненни перебрался из египетского "Мокавлуна", и этот переезд был сложным. "У меня превалировало одно чувство – страх", – признался Эль-Ненни, который, однако, смог произвести впечатление и заработать шестимесячную аренду. Он был тихим и скромным пареньком, и большинство вспоминает его, как живую тень его друга Мохамеда Салаха.

Эль-Ненни не козыряет мускулами. Его сила в интеллигентной, умной игре. Он знает, когда держать мяч и когда идти на перехват. Он – командный игрок, нужный любому тренеру. Венгеру – особенно. Эль-Ненни вдохновляется семьей и верой. Он женат, у него есть маленький сын, на подходе – второй ребенок. Он мусульманин, который строго соблюдает все постулаты религии и молится пять раз в день. Жизнь селебрити не для него, ночные клубы Лондона могут быть спокойны. В Базеле Мохамед жил в здании, которое является частью стадиона. Его дорога на работу начиналась в лифте и заканчивалась эскалатором.

"Арсенал" приобрел трудолюбивого и ответственного парня, который, возможно, станет и не звездой, но кирпичиком, на котором будет строиться сильный "Арсенал". Не думайте о Хави, зато вспомните О’Ши или Флэтчера, которых вряд ли можно назвать звездами. Но без них трофейная комната "МЮ" не была бы такой внушительной.

Ярче всего вспоминается встреча прошлого сезона с "Ливерпулем". "Базель" вместе с Эль-Ненни добился ничьей, но для самого футболиста важнее всего была предыдущая ничья на "Санкт-Якоб Парк". В тот вечер на игру приехал его отец, который впервые покинул Египет. "Базель" выиграл, и можно найти фотографии, на которых изображен отец и сын, в объятиях, со слезами на глазах. Эль-Ненни мечтал только об одном: чтобы его отец увидел, как он забивает. И так случилось, что через два месяца отец приехал посмотреть на его игру во второй раз, Мохамед отметился голом в матче против "Фиорентины". Теперь самолет его отца следует в аэропорт "Хитроу".

Таблица зимних трансферов АПЛ