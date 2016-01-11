Почему Лионель Месси должен получить «Золотой мяч»

Спойлер. Главные выводы из материала: Месси продолжает держать марку.

Месси ставит команду превыше всего.

Лионель забивает много важных мячей.

Силу Месси признают даже соперники.

Олдовые кнопочные телефоны не раз выручали вас в драке, помогали колоть грецкие орехи и сполна ощущали на себе ваши ссоры с девушкой. Но мир не стоит на месте, и все больше людей меняют кнопочные аппараты на новенькие смартфоны. На примере последних можно в два счета рассмотреть претендентов на «Золотой мяч-2015». Денег за рекламу автору этой статьи не заплатят, поэтому обойдемся без названий: главное – передать суть. Вот, к примеру, Неймар. Производитель сравнительно недавно вышел на рынок, но уже завоевал доверие потребителей. Сейчас он пока уступает топам по функционалу, но обладает огромным потенциалом – через несколько лет он, если и не станет лидером, то уж точно даст прикурить прямым конкурентам. Роналду – смартфон элитного класса. Это дорогой и стильный аппарат, который не стыдно выложить на столик в ресторане. Последняя модель в линейке откровенно подгуляла по сравнению со своими предшественниками, но марку все еще держит. Месси. Этот продукт не нуждается в описании: едва ли не каждый год девайсы этого производителя признаются лучшими в своем сегменте. Модели, может, и выглядят невзрачно, зато частенько превосходят по «начинке» смартфоны Роналду. Какой выберете?

Минувший сезон получился феерическим для «Барселоны» – каталонская команда сделала требл, выиграв Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Испании. Украсили праздничный торт Суперкубок УЕФА и победа на клубном чемпионате мира. «Блаугране» не покорился лишь один трофей – Суперкубок Испании, но разве переживающего вторую молодость Арица Адуриса возьмешь голыми руками? Так уж повелось, что приз лучшему игроку мира неразрывно связан с «чашками», добытыми его командой в отчетном сезоне. Вполне вероятно, что на плеймейкере условного «Утрехта» завязана вся игра, а без поймавшего кураж вратаря «Брага» пропустила бы в три раза больше, но это никого не волнует – нужны трофеи, трофеи международные.

У Месси и Неймара таких – хоть отбавляй. Поэтому, если и выбирать победителя, то, очевидно, из этих двух ребят. Роналду забил больше их обоих? Верно, но мы выбираем лучшего футболиста, а не лучшего бомбардира – для последнего случая предусмотрен другой индивидуальный приз – «Золотая бутса». Не надо путать. Раз уж заговорили о результативности, можно обратиться непосредственно к цифрам, которые занесли себе в актив игроки за календарный год. Роналду – 56 мячей и 20 результативных передач в 58 матчах, Месси – 49+28 (54 игры), Неймар – 42+21 (55). Пока Криштиану был зациклен на собственных рекордах, что зачастую шло во вред командным взаимодействиям, Месси и Неймар, заручившись поддержкой Суареса, явили полную противоположность. Сейчас только слепой не видит, что трезубец MSN является куда более грозной силой, нежели BBC. Из сине-гранатового трио хотя бы никто не выпадает, в отличие от валлийского парня, который нет-нет, да и ловит себя на мысли: «А не вернуться ли на Британские острова?..».

Эксперты сходятся во мнении, что если бы у руля «Мадрида» остался Карло Анчелотти, то в этом сезоне клуб смело мог бы претендовать на все трофеи: итальянский тренер наверняка извлек бы уроки из неудачного сезона (особенно, что касается ротации и физической готовности игроков), и уже в этом году «ундесима» вполне могла материализоваться в клубном музее. Но пришел Бенитес, попытавшийся настроить команду под себя. Не получилось – все настройки были сброшены до дефолтных, и за дело взялся уже Зидан. На поле Роналду безуспешно пытается тянуть одеяло на себя – яркий пример был в одном из последних матчей, когда португалец предпочел слабо пробить с 40 метров вместо того, чтобы снабдить одного из трех забегавших в штрафную партнеров. Этим моментом можно охарактеризовать дела в атаке у «Реала» прямо сейчас.

Чего не скажешь о «Барселоне». Любая игра «кулес» мгновенно пилится на гифки и растаскивается по социальным сетям – ну как можно не поделиться такой красотой? И едва ли не ключевую роль в этом сыграл Лионель Месси, сумевший пожертвовать лидерскими амбициями на благо команды – любой (вообще любой) соперник просто тушуется, видя тени бегущей на них троицы MSN. В общем, сделал то, чего не смог сделать Роналду. Не будем забывать и о том, что Месси и в одиночку может вскрыть всю защиту соперника, совершив проход из центрального круга или усадить на пятую точку одного из лучших защитников Германии. «Мы можем только наслаждаться игрой Месси, потому что то, что он творит на поле – это ненормально. Эксперты привыкли говорить, что игрок, забивший 23-25 голов за сезон, является невероятным нападающим. Но Месси делает подобное всего за три месяца. Если он не выиграет «Золотой мяч» сейчас, это будет безумием. Лео заслуживает его, так как благодаря ему команда выиграла много титулов в прошлом году», – отметил экс-форвард «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри.

Успехи футболистов, претендующих на «Золотой мяч», в том числе, рассматриваются через призму их выступлений в составе национальной сборной. Роналду со сборной Португалии без особых проблем вышел в финальную часть Евро-2016, оставив за бортом турнира не самых серьезных соперников – Албанию, Данию, Сербию и Армению. Последним Криштиану отгрузил сразу три мяча – CR7 любит забивать оптом. Неймару и Месси предстояла задача поинтереснее – победить на Кубке Америки, где выстрелить может любая команда. В двух матчах бразилец сделал 1+1, а еще две игры пропустил из-за дисквалификации. В четвертьфинале Бразилия буднично отвалилась от претендентов на победу в турнире, уступив по пенальти Парагваю. Месси же преуспел больше, чем его партнер по «Барселоне» – аргентинец провел 6 матчей (1+3), в половине которых был лучшим в составе «альбиселесте». Лео отыграл Копу на твердое «хорошо», но от критики его это, естественно, не спасло. В финале аргентинцы по пенальти уступили Чили, которая просто была командой.

Когда мы говорили о статистических показателях Месси и Роналду, совсем забыли отметить несколько любопытных нюансов. Если аргентинский нападающий предпочитает распределять бомбардирские и ассистентские баллы, то португалец грузит пачками – пять «Гранаде», столько же «Эспаньолу». На каждую такую голевую феерию, как показывает практика, приходится трехматчевое затишье, из-за чего «Реал» не досчитывается очков. Никто не утверждает, что класть хет-трики в ворота «Шахтера» и «Мальме» – грешно, просто уж очень угнетают нули в отчетах о матчах с более серьезным оппонентом – ПСЖ. И еще один момент – в сентябре Месси получил травму, из-за которой пропустил два месяца и потерял десяток-полтора баллов. В его отсутствие на славу покуражились Неймар и Суарес, а в класико унижать столичный клуб им помогал Иньеста.

Теперь начинаем загибать пальцы, считая рекорды и индивидуальные награды, которые Месси уже получил. В феврале Лионель провел 300-й матч в Примере, 8 марта поздравил женщин самым быстрым хет-триком в карьере («Райо Вальекано», 6:1), в апреле забил 400-й гол в футболке «Барселоны», а в сентябре провел 100-й матч в Лиге чемпионов. Выдающееся выступление Месси нашло отклик у многих организаций: в Дубае он получил приз The Globe Soccer Award, который традиционно вручается футболисту года по версии Ассоциации европейских клубов (ECA), затем – уже из рук Мишеля Платини – получил награду лучшему игроку Европы в 2015 году. По итогам сезона-2014/15 Месси был признан лучшим футболистом чемпионата Испании. Premios Olimpia также не прошла мимо форварда «Барсы» – приз ежегодно вручается лучшему аргентинскому футболисту, выступающему за границей (в 9-й раз подряд). Да чего уж там, даже газета Marca, которая считается промадридской, поставила Месси на первое место по итогам сезона. Роналду же редакторы издания отрядили аж на восьмую позицию, что говорит о многом.

«Мы с Месси доминируем в футболе уже восемь лет. Разница лишь в том, кто из нас номер один, а кто – номер два. Здесь все решают детали: завоевываешь ты трофеи или нет. Вы, возможно, считаете лучшим Месси. Я же считаю лучшим себя», – заявил в одном из интервью Криштиану Роналду. Месси же ясно дал понять, что индивидуальные рекорды не являются для него идеей-фикс. Команда – вот, что главное. «Всегда говорил, что командные титулы намного важнее всего остального. Они приведут к персональному признанию», – уверен Лионель Месси.

Если всех вышеизложенных фактов мало, можно обратиться к нефутбольным победам и неудачам. В начале года стало известно о расставании Криштиану с российской моделью Ириной Шейк – на прошлогоднюю церемонию вручения «Золотого мяча» португалец прибыл уже без своей спутницы. А спустя несколько месяцев в своем инстаграме Роналду начал активно публиковать фотографии с марокканским кикбоксером Бадром Хари, одна из которых заставила общественность усомниться в ориентации футболиста «Реала». На это Месси и Антонелла Рокуццо ответили рождением второго ребенка – назвали Матео.

Пусть на Кубке Америки Месси проиграл, но он получил еще одну награду. Нет, речь не о призе лучшему игроку турнира, от которого аргентинец, к слову, отказался. Здесь куда более важный и трогательный момент – признание от своих коллег по цеху. После матча, воспетого группой «Чайф», к Месси подошел форвард сборной Ямайки Дешорн Браун и попросил Лео… о селфи! Нападающий «Барселоны» чуть удивился такой нестандартной просьбе, но отказать, конечно, не смог.

В этой статье мы мало говорили о Неймаре. Нет, парень провел великолепный год и стал одной из ключевых фигур в своей команде, но сейчас у него другие задачи: привыкнуть к официальной обстановке и сцене – на нее ему еще выходить не единожды – и поинтересоваться у получающего пятый «Золотой мяч» Месси, кто ему шил тот потешный костюм в горошек.

Почему Криштиану Роналду должен получить «Золотой мяч»

Почему Неймар должен получить «Золотой мяч»