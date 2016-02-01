Все трансферы Англии. Полная таблица

Арсенал
Пришли: п. Эль-Ненни (Базель, Швейцария)
Ушли: п. Зелалем (Глазко Рейнджерс, Шотландия, в аренду), н. Саного (Чарльтон, в аренду), з. Дебюши (Бордо, Франция, в аренду)
Лестер Сити
Пришли: в. Хамер (Бристол Сити, из аренды) з. Мур (Бристол Сити, из аренды), п. Лоуренс (Блэкберн, из аренды), п. Грэй (Бирмингем), п. Амарти (Копенгаген, Дания), в. Иверсен (Эсбьерг, Дания)
Ушли: п. Хаммонд (Шеффилд Юнайтед, в аренду), н. Крамарич (Хоффенхайм, Германия), з. Беналуан (Фиорентина, Италия, в аренду), з. Де Лает (Мидлсбро, в аренду)
Манчестер Сити
Пришли: п. Касерес (Сентрал Кост Маринерс, Австралия)
Ушли: н. Робертс (Селтик, Шотландия, в аренду), п. Зукулини (Мидлсбро, в аренду), п. Унал (Бреда, Голландия, в аренду)
Тоттенхэм
Пришли: -
Ушли: п. Таунсенд (Ньюкасл), з. Фасио (Севилья, Испания, в аренду), п. Притчард (Вест Бромвич, в аренду)
Манчестер Юнайтед
Пришли: н. Кин (Престон, из аренды), п. Янузай (Боруссия Д, Германия, из аренды)
Ушли: н. Уилсон (Брайтон, в аренду), в. Вальдес (Стандард, Бельгия, в аренду), н. Пауэлл (Халл Сити, в аренду)
Вест Хэм
Пришли: п. Диего Пойет (МК Донс, из аренды), з. Бирам (Лидс), н. Эменике (Фенербахче, Турция, в аренду)
Ушли: п. Джарвис (Норвич), п. Амальфитано (Лилль, Франция), п. Диего Пойет (Чарльтон, в аренду), н.Сарате (Фиорентина, Италия)
Кристал Пэлас
Пришли: з. Маккарти (Престон, из аренды), п. Уильямс (Ноттингем Форест, из аренды), н. Адебайор (свободный агент)
Ушли: н. Бэмфорд (Челси, из аренды), п. Уильямс (Милтон Кинс Донс, в аренду)
Ливерпуль
Пришли: п. Груйич (Црвена Звезда, Сербия), з. Илори (Астон Вилла, из аренды), п. Ожо (Вулверхэмптон, из аренды), п. Кент (Ковентри, из аренды), з. Колкер (КПР, в аренду), в. Грабара (Рух, Польша)
Ушли: п. Груйич (Црвена Звезда, Сербия, в аренду)
Уотфорд
Пришли: н. Ранеги (Далянь Аэрбин, Китай, из аренды), п. Амрабат (Малага, Испания), в. Пантилимон (Сандерленд), п. Суарес (Фиорентина, Италия), п. Дукуре (Ренн, Франция)
Ушли: н. Диаманти (Аталанта, Италия, в аренду), н. Ибарбо (Атлетико Насьональ, Колумбия, в аренду), н. Фаббрини (Бирмингем), в. Арлаускис (Эспаньол, Испания, в аренду), п. Дукуре (Гранада, Испания, в аренду)
Сток Сити
Пришли: п. Тейшейра (Флитвуд, из аренды), п. Имбула (Порту, Португалия)
Ушли: з. Уилкинсон (свободный агент), п. Сидвел (Брайтон, в аренду), п. Ван Гинкел (Челси, из аренды)
Эвертон
Пришли: п. Джуниор (Уиган, из аренды), н. Таррашай (Грассхоппер, Швейцария), н. Ниасс (Локомотив, Россия)
Ушли: з. Маттиони (Донкастер, в аренду), н. Нейсмит (Норвич), п. Макгиди (Шеффилд Уэнсдей, в аренду)
Вест Бромвич
Пришли: п. Сандро (КПР, в аренду), п. Притчард (Тоттенхэм, в аренду)
Ушли: в. Линдегор (Престон Норт Энд, в аренду)
Саутгемптон
Пришли: н. Галлахер (МК Донс, из аренды), н. Остин (КПР)
Ушли: п. Исгроув (Барнсли, в аренду), з. Колкер (КПР, из аренды), п. Рамирес (Мидлсбро, в аренду)
Челси
Пришли: в. Амелиа (свободный агент), п. Атсу (Борнмут, из аренды), н. Бэмфорд (Кристал Пэлас, из аренды), н. Пато (Коринтианс, Бразилия, в аренду), з. Миазги (Ред Булл, США), п. Ван Гинкел (Сток Сити, из аренды)
Ушли: з. Уоллас (Гремио, Бразилия, в аренду), з. Джилободжи (Вердер, в аренду), п. Атсу (Малага, Испания, в аренду), п. Рамирес (Цзянсу Сайнти, Китай), н. Бэмфорд (Норвич, в аренду), п. Ван Гинкел (ПСВ, Голландия, в аренду)
Норвич
Пришли: п. Джарвис (Вест Хэм), п. Оджиджа (Ротерхэм, из аренды), з. Пинту (Динамо Загреб, Хорватия), н. Годфри (Йорк Сити), з. Клозе (Вольфсбург, Германия), н. Нейсмит (Эвертон), н. Бэмфорд (Челси, в аренду)
Ушли: н. Хупер (Шеффилд Уэнсдей, в аренду), н. Граббан (Борнмут)
Борнмут
Пришли: п. Итурбе (Рома, Италия, в аренду), н. Афобе (Вулверхэмптон), н. Граббан (Норвич), з. Уиггинс (Шеффил Унсдей)
Ушли: з. Беннет (Астон Вилла, из аренды), п. Атсу (Челси, из аренды), н. Кермогант (Рединг), п. Томлин (Бристоль Сити, в аренду)
Суонси Сити
Пришли: н. Палоски (Кьево, Италия), п. Фер (КПР, в аренду)
Ушли: н. Мичу (Лангрео, Испания), п. Шелви (Ньюкасл), п. Табану (Сент-Этьен, в аренду), н. Эдер (Лилль, в аренду), в. Треммель (Вердер, Германия)
Ньюкасл
Пришли: з. Фергюсон (Миллуолл, из аренды), п. Савье (Бордо, Франция), п. Шелви (Суонси), п. Таунсенд (Тоттенхэм), н. Думбия (Рома, Италия, в аренду)
Ушли: з. Уильямсон (Вулверхэмптон), п. Товен (Марсель, Франция, в аренду)
Сандерленд
Пришли: з. Кирхгофф (Бавария, Германия), н. Н'Дойе (Трабзонспор, Турция, в аренду), в. Харпер (Халл Сити), з. Коне (Лорьян, Франция), п. Хазри (Бордо, Франция)
Ушли: п. Альварес (Сампдория, Италия), п. Бакли (Бирмингем, в аренду), в. Пантилимон (Уотфорд), н. Грэм (Блэкберн, в аренду), п. Мавриас (Фортуна, Германия, в аренду), з. Коатес (Спортинг, Португалия, в аренду), н. Флетчер (Марсель, Франция, в аренду), п. Гомес (Блэкберн, в аренду)
Астон Вилла
Пришли: з. Сиссоко (Порту, из аренды), з. Беннет (Борнмут, из аренды)
Ушли: п. Коул (Ковентри), з. Илори (Ливерпуль, из аренды), п. Гарднер (Ноттингем Форест, в аренду), з. Беннетт (Шеффил Уэнсдей, в аренду)