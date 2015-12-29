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  • «Переход Подберезкина ударит по легионерам «Краснодара». Как в РФПЛ произошел самый странный трансфер декабря

«Переход Подберезкина ударит по легионерам «Краснодара». Как в РФПЛ произошел самый странный трансфер декабря

<p><em>Скаут столичного ЦСКА Андрей Мовсесьян в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» прокомментировал трансфер полузащитника «Урала» Вячеслава Подберезкина в «Краснодар».</em></p> <p>- Трансфер Подберезкина я бы назвал грамотной работой «Краснодара», ведь клуб заполучил в свои ряды хорошего футболиста с российским паспортом.</p> <p><strong>- Насколько он может быть полезен сейчас?</strong></p> <p>- А почему нет? Он усилит обойму, поборется за место в стартовом составе. Если взять осеннюю стадию чемпионата России, то он, к примеру, очень качественно провел встречу против ЦСКА. Так что его переход – однозначное попадание «быков».</p> <p><strong>- Но нельзя же сказать, что Подберезкин – это игрок стартового состава для «Краснодара»?</strong></p> <p>- У них в средней линии много хороших исполнителей, да. Но до возобновления сезона еще много времени, которого достаточно для того, чтобы внедрить хавбека в стартовый состав «Краснодара». Ребята сейчас выйдут из отпуска, и Вячеслав будет наравне со всеми доказывать, что достоин появляться на поле с первых минут.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/wgf8RmsyDmY" width="720"></iframe></p> <p><strong>- Слухи о том, что игрок сменит клубную прописку, ходили давно. Верили, что трансфер состоится зимой, а не летом, когда «Урал» выполнит поставленные перед клубом задачи?</strong></p> <p>- Здесь больше надобности в срочности перехода было у «Краснодара». Им предстоит играть на несколько фронтов: южане продолжают борьбу в Лиге Европы, а также стараются как можно выше подняться в чемпионате России. Это все и послужило катализатором тому, что сделка совершилась именно сейчас.</p> <p><strong>- Многие болельщики сомневаются в уровне игрока, ведь не так давно он «ковырялся» во второй лиге, а тут его берет топовый клуб Премьер-лиги.</strong></p> <p>- Квалифицированных молодых футболистов, на самом деле, у нас не так много. Первый, кто появляется на горизонте и достаточно долгое время подтверждает свой уровень – тут же будет востребован клубом, который борется за высокие места.</p> <p><strong>- Трансфер Подберезкина прошел в достаточно странной манере: «Урал» расторг с ним контракт, а затем он на правах свободного агента перебрался в Краснодар. Это все из-за ограничений со стороны УЕФА?</strong></p> <p>- Да, конечно. На мой взгляд, ситуация выглядит именно таким образом.</p> <p><strong>- «Шмели» не получат компенсацию за своего футболиста?</strong></p> <p>- Вероятно, что в контракт будет вписан пункт о количестве проведенных в составе «Краснодара» Подберезкиным матчей, после которых «Урал» вправе будет рассчитывать на определенную компенсацию. Чем больше матчей, тем больше сумма. Это больше технические вопросы.</p> <p><img alt="" src="http://www.fc-ural.ru/UPLOAD/2014/08/02/ural-mordovia-130_1000_0.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><strong>- То есть какой-то фиксированной суммы не будет? Допустим миллионов 5 евро.</strong></p> <p>- Может, в итоге за два-три года такая сумма и наберется, почему нет?</p> <p><strong>- Когда команда приобретает игрока, то с кем-то надо расстаться. Кто сейчас из нынешних футболистов «Краснодара» пострадает?</strong></p> <p>- Первое, что напрашивается – это легионеры, они попадают под условный выход. Мне сложно оценивать кто конкретно, но подход к селекции, с учетом лимита естественно, должен быть таким. Тут все зависит от того, как будут использовать на поле Подберезкина.</p> <p><strong>- Если бы не команда Сергея Галицкого, то какому клубу пригодился бы молодой хавбек?</strong></p> <p>- Если брать ЦСКА, к примеру, то в обойму армейцев он бы точно вошел и лишним не оказался. И с тем же «Зенитом» могло быть так же. Если команда решается на трансфер, то тренерский штаб понимает, что данный футболист будет использован.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1451374412_img_0402_1000_0.jpg" style="height: 479px;" /></p> <p><strong>-  Стоит еще ожидать от «Краснодара» громких приобретений этой зимой? Или же теперь коллектив полностью укомплектован?</strong></p> <p>- Сложно говорить. Все будет зависеть от наличия интереса у «быков» к ряду исполнителей, которые могли бы их усилить. Если потребность в еще одном приобретении будет – «Краснодар» вполне может это сделать.</p> <p><strong>- Насколько сильно от потери полузащитника пострадает «Урал»?</strong></p> <p>- Мне кажется, что на месте Подберезкина будут пробовать какого-то другого молодого футболиста. Такие клубы, как «Урал», если не решают каких-то глобальных задач, то работают на перспективу – вводят в состав молодых игроков.</p> <p><strong>- Также много говорят о том, что Екатеринбург покинет еще один ключевой футболист – Сапету усиленно переманивают в «Динамо». Верите, что данный трансфер также может произойти сейчас?</strong></p> <p>- Не то, что я в это верю – просто такой вариант развития ситуации вполне возможен. Повторюсь, тут все зависит от потребностей клуба.</p> <p><a href="https:///articles/450841" target="_blank"><strong>«ЦСКА надо удержать Думбия, «Ростову» - Бердыева». Мнение агента о трансферах клубов РФПЛ</strong></a></p> <p><strong><a href="https:///articles/450869" target="_blank">Смолов перекрасился в блондина, Игнашевич приготовил Мюллера. Как футболисты РФПЛ проводят отпуск</a></strong></p>

Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Урал Подберезкин Вячеслав
Комментарии (3)
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18JG
1451380779
Вслед за Подберезкиным уйдет и вышеназванный Сапета, а потом и Ерохин.
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овертайм
1451389130
при чем тут ваще скаут коней? чо за бред?)
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REDAT
1451486293
Полузащитник нам нужен, Подберезкин хороший игрок.Удачи ему у нас в "Краснодаре"!!!!!!!!!!!!!
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