«Мужчины, когда видят женщину, становятся животными». Интервью Тиханы Немчич – первой женщины, тренировавшей мужскую команду

Несколько лет назад мир узнал о существовании пятого дивизиона Хорватии. Маленький клуб "Виктория" вдруг назначил главным тренером женщину! Ситуацию усложнял тот факт, что Тихана Немчич банально красивая. В интервью "Бомбардиру" первая женщина-тренер мужского футбольного клуба назвала Ибрагимовича круче Месси и Роналду и рассказала, как влюбилась сначала в мальчика, а потом в футбол.

- Каждая новость о вашем назначении на пост тренера "Виктории" сопровождалась набором красивых фотографий. Для многих они были важнее самой новости. Сколько во всей этой истории пиара и реальности?

- Да, я действительно была тренером мужской команды. Хотя не думала, что обо мне знают даже в России. Тренером "Виктории Ваковац" я стала три года назад. Закончив университет, я начала работать тренером в женских командах. Сначала в молодежных, потом в основных, какое-то время я тренировала детей. Затем мне удалось поработать в женских сборных Хорватии U-17 и U-19. Причем у меня была лицензия тренера УЕФА. И в 2012 году мне позвонили из "Виктории", которой был нужен тренер. Мне было интересно понять, на что я способна и чего не могу.

- Рискованный вызов – пойти руководить мужской командой.

- Для меня вообще не проблема прийти в команду, где я никого не знаю, даже если игроки – двадцать три взрослых мужика. Это работа. Понятно, я не буду тусоваться с ними в раздевалке, я сосредоточена на футболе и на тренировках. Главная проблема была в организации работы, "Виктория" - команда пятого дивизиона. Уровень невысокий, у меня не было всего того, в чем нуждается тренер. Ужасное поле, даже тренировки всегда были в разное время. Причем Ваковац находится в 20-ти километрах от города, где я выросла. С некоторыми игроками мы были знакомы с детства. Они знали, что я уже работала тренером, поэтому не смотрели на меня как на левую девчонку из ниоткуда. Но вот в моем родном городе, где всего 20 тысяч жителей, меня по-прежнему знали как "Тихану, которая опять гоняет с мальчишками мяч".

- Сколько окон вы разбили мячом в детстве?

- Ни разу не попадалась! Но это правда, свое детство я провела с мальчишками на поле, других девчонок не было. Было прикольно, хотя мои родители были против. Никто в моей семье не играл в футбол, но еще маленькой меня отдали в легкую атлетику. Бегала я очень хорошо, пока лет в 12 не влюбилась в мальчика. Все как в кино. Он был звездой двора, постоянно играл в футбол, и я приходила на тренировки и смотрела на него. Потом мне пришла в голову мысль научиться каким-нибудь финтам, и я начала играть в футбол, чтобы впечатлить этого мальчика. Год спустя я его разлюбила, зато влюбилась в футбол. Кажется, все это слишком приторно звучит.

- Ваша первая тренировка в "Виктории": два десятка мужиков против молодой девушки. Были шутки, взгляды, которые вас обидели?

- Меня всегда обижал только стереотип, что женщины ничего не понимают в футболе. Даже старые мужчины-тренеры могут вообще не разбираться в игре, даже популярные тренеры не всегда хорошо разбираются в том, что делают. Просто послушайте, что они говорят. Команда и болельщики приняли меня хорошо, больше проблем создала пресса. Журналисты раздули мою историю и сделали акцент на мне. На матчи приходило много людей, но они смотрели не за игрой, а на тренера-блондинку. Это было обидно. Но ни одного плохого слова от болельщиков я не услышала. Они были рады, что в их регионе что-то происходит.

- Болельщики – это понятно, но футболисты тоже были в восторге?

- Никаких проблем, и это уже работа тренера. Если тренер контролирует отношение к себе, если он строг и сосредоточен на своей работе, все будет хорошо. Профессионализм на первом месте. Как тренер я просто отключала лишние эмоции – в центре внимания только футбол. Да, я строгая, разделяю личную жизнь и работу: никакого лишнего общения на тренировках, никаких шуточек или флирта. Тем более никаких гендерных шуточек. Я их тренер, а не друг, и они должны были это понимать.

- В России бы пошутили, что ваше место на кухне.

- О, я обожаю готовить. Если я не на поле, то на кухне. Обожаю вкусно поесть, и приготовить что-нибудь вкусное. Поэтому шутка так себе.

- Тренер "Лестера" Клаудио Раньери обещал игрокам за хорошие результаты пиццу. Как мотивировала команду женщина-тренер?

- Не понимаю этого, никогда не стала бы обещать что-то за победу. Само желание победы должно быть основным ощущением, без всякой внешней мотивации. Ты должен хотеть выиграть всегда, не за пиццу или автомобиль, а просто - всегда! С ребятами было тяжело в другом плане: тренировки были не каждый день, а только три раза в неделю, и это немного непрофессионально. То есть они не были всегда под наблюдением и из-за этого, естественно, не было возможности заниматься тактикой или выстраивать схемы. Каждый раз тренировки были такой импровизацией. Хотя тоже интересный опыт, приходилось много придумывать и подстраиваться под ситуацию. Однако я осознала, что не смогу работать без определенных условий, предоставленных клубом. У меня, например, не было помощника. Хотя ассистенты и не были нужны, я была в состоянии все сделать самостоятельно. Когда ты четко знаешь, чего хочешь добиться, все намного проще. Помощь нужна, когда ты растерян. Но в крайних случаях я обращалась за помощью к тренеру хорватской сборной U-19, у которого я была ассистентом. Для меня не проблема попросить помощи, когда я реально в ней нуждаюсь. Мне тогда-то было всего 25 лет.

- Чего в итоге добилась "Виктория"?

- Половину сезона я отработала… Сложно вспомнить, какие именно были результаты: две победы, несколько ничьих. Это не было ни успехом, ни провалом. Команда стала лучше, чем была в предыдущем сезоне. А я ушла, потому что получила работу в Загребе.

- Сейчас вы снова вернулись на поле?

- Не совсем так. Когда я начала тренировать молодежную сборную Хорватии, то продолжала играть в основной сборной. Тогда футбольная федерация поставила меня перед выбором: тренируй или играй. Так я стала тренером, но ушла в мини-футбол. Последние три года я тренировала, а в этом году взяла паузу, потому что пишу диссертацию. Как раз в этот момент меня пригласили в итальянский мини-футбольный клуб "Бреганце". И в то же время я тренирую детскую команду. А еще учу немецкий язык. Как я все успеваю? Ой, не знаю.

- Вы завершили игровую карьеру из-за травмы, но сейчас вернулись – почему так произошло: по финансовым причинам или вы почувствовали в себе силы вернуться к игре?

- В 2008 году я повредила колено, но продолжила играть и пошла к хирургу, только когда стало уже совсем плохо. После операции было страшно выходить на поле, психологическое напряжение не давало мне играть на все сто. В это время я и открыла для себя мини-футбол. Реально было что-то вроде перерождения. Сначала я начала ушла в мини, чтобы просто оставаться в форме. Но потом осознала, что это тот вид спорта, который мне очень нравится, тут я могу преуспеть. Сейчас я играю в Италии, и было бы неправдой сказать, что деньги не при чем, мне все-таки нужно оплачивать учебу. При этом я бесконечно люблю футбол и чувствую себя в своей тарелке.

- У вас есть группа фанатов в социальных сетях, они вас не достают?

- Сейчас уже нет, но раньше было неприятно. Мне не особо хотелось общаться с людьми, которые не знают меня настоящую. Мои близкие недалеко от меня, друзей я могу по пальцам пересчитать. Если я интересна человеку без всего того, что накрутили про меня интернет и СМИ, то мы, вероятно, подружимся. Но если обо мне судят только по фоткам – нет шансов. Недавно я удалила свой фейсбук, но не из-за внимания, просто убрала все, что отвлекало меня от моей докторской диссертации.

- Некоторые бывшие звезды российского футбола сейчас не могут назвать тройку талантливых игроков на своей позиции. Вы были правым защитником, кто сейчас лучший на бровке?

- Правым защитником я была раньше, сейчас я играю, скажем так, в центре обороны. Мини-футбол – другая история, вы понимаете. Лучший правый защитник? Хм, если честно, я не знаю, просто не успеваю следить за футболом. Зато могу сказать, что лучший игрок мира - Златан Ибрагимович.

- Все из-за татуировок?

- Пару лет назад в Загребе с "Динамо" играл "ПСЖ". И я хотела посмотреть на Златана, что напросилась подавать мячи, лишь бы быть поближе к полю. Представьте, стоят 15-летние мальчики в манишках и тетка 25 лет. Но это того стоило, я была впечатлена. Златан сильный, меня очень вдохновляет его личность и желание быть лучшим во всем. Он так здорово обращается с мячом и по конституции тела он просто гора. Такой уверенный, это привлекает. Стоп, только в плане футбола!

- Но мы живем в век Месси и Роналду. Кто ближе вам?

- Они слишком отличаются, очень разные характеристики, не могу из них кого-то выбрать. Не знаю, кто более достоин "Золотого мяча". Но я как тренер смотрю на результативность: мне нужен наиболее эффективный нападающий, который помогает команде. Такой игрок стремится не показать себя, а принести пользу всем.

- В конфликте Жозе Моуринью и Евы Карнейро вам проще занять чью-то сторону.

- Как женщина я должна поддерживать женщин, но у меня другая теория. Мужчины всегда мужчины. Когда видят женщину, становятся животными. И это нормально. Они не могут бороться с мыслями, которые появляются у них в голове. Женщинам надо уметь защитить себя и не допускать ситуаций, в которых возникает сексизм. Когда я делала свою работу, то никогда не заходила в раздевалку к игрокам, на тренировки я приходила без макияжа, прятала волосы, надевала широкий спортивный костюм. Футболистам не нужно видеть мое тело, уложенные волосы или напомаженные губы. Я делаю свою работу, у них есть своя работа. Ни один игрок не мог сказать мне: "О, да ты секси". Нет. Они не видели меня такой. Это один из возможных путей самозащиты. Женщины, которые приходят в мужской футбол, не должны стремиться доказать, что они самые красивые в мире. Это не профессионально.

- Судя по всему, в будущем вы пойдете на руководящую должность? У нас в России есть женщина-президент футбольного клуба.

- У меня нет никаких планов. Особенно таких далеких. Завтра может случиться все, что угодно. Но вообще я понимаю, что мне нравится общаться с людьми, мне нравится учить языки, и я хочу выучить их как можно больше. Это особенно полезно для работы. Кто знает, может, завтра меня позовут работать в России, и тогда было бы плюсом, если бы я говорила по-русски. Не знаю. В принципе я могу работать и вне спортивного мира. Вся жизнь – это такое открытие.

- Карьера модели, певицы, актрисы не интересна?

- Я хотела стать актрисой, когда была маленькая. Еще я очень хорошо танцевала, думала стать балериной. Вообще тяжело быть мной: у меня мозг и цели мужчины, тело и эмоции женщины… Вот певица - вообще не мое, поверьте, я пыталась. Но танцую круто, да. Что касается карьеры модели, я никогда ею не была. Да, я участвовала в конкурсе "Мисс спорт" в Хорватии, но там принимали участие только спортсменки. В финал я попала, но не выиграла. Хотя фотографироваться люблю.

- И всегда с мячом.

- Ну, нет, просто самая известная фотосессия – где я чеканю мяч на каблуках. Помню съемку для хорватского журнала. Они попросили меня надеть что-то сексуальное. Открыла я гардероб и поняла, что у меня ничего нет, кроме спортивных штанов. Поэтому юбку я взяла у младшей сестры, чтобы посмеяться. А мяч моего друга. Когда я посмотрела на все вместе, подумала: ну, хоть цвета сочетаются, пойдет.

- Есть мнение, что женщине построить карьеру мешает семья. Вы замужем?

- Нет, но у меня есть молодой человек.

- И как мужчине вас покорить?

- Не люблю свидания, я вообще не особо романтичная натура. Цветы не люблю. Конфеты – да! Обожаю шоколадки и всякие сладости. А идеальная ситуация такая: я сижу на стадионе, поворачиваю голову и вижу его. Мы пересекаемся взглядами, сразу все понимаем и идем на встречу друг другу. А потом вместе смотрим футбол, разговариваем. Это круто, когда ты не тратишь свое время впустую, а вы делаете то, что нравится обоим.

Хватит читать. Дальше смотрим только фотки:

Сеск в большом городе #5. Почему сексизму не место в футболе

Сеск в большом городе #6. Я хочу быть тренером мужской команды