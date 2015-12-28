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  • «Мужчины, когда видят женщину, становятся животными». Интервью Тиханы Немчич – первой женщины, тренировавшей мужскую команду

«Мужчины, когда видят женщину, становятся животными». Интервью Тиханы Немчич – первой женщины, тренировавшей мужскую команду

Несколько лет назад мир узнал о существовании пятого дивизиона Хорватии. Маленький клуб "Виктория" вдруг назначил главным тренером женщину! Ситуацию усложнял тот факт, что Тихана Немчич банально красивая. В интервью "Бомбардиру" первая женщина-тренер мужского футбольного клуба назвала Ибрагимовича круче Месси и Роналду и рассказала, как влюбилась сначала в мальчика, а потом в футбол.

- Каждая новость о вашем назначении на пост тренера "Виктории" сопровождалась набором красивых фотографий. Для многих они были важнее самой новости. Сколько во всей этой истории пиара и реальности?

- Да, я действительно была тренером мужской команды. Хотя не думала, что обо мне знают даже в России. Тренером "Виктории Ваковац" я стала три года назад. Закончив университет, я начала работать тренером в женских командах. Сначала в молодежных, потом в основных, какое-то время я тренировала детей. Затем мне удалось поработать в женских сборных Хорватии U-17 и U-19. Причем у меня была лицензия тренера УЕФА. И в 2012 году мне позвонили из "Виктории", которой был нужен тренер. Мне было интересно понять, на что я способна и чего не могу.

- Рискованный вызов – пойти руководить мужской командой.

- Для меня вообще не проблема прийти в команду, где я никого не знаю, даже если игроки – двадцать три взрослых мужика. Это работа. Понятно, я не буду тусоваться с ними в раздевалке, я сосредоточена на футболе и на тренировках. Главная проблема была в организации работы, "Виктория" - команда пятого дивизиона. Уровень невысокий, у меня не было всего того, в чем нуждается тренер. Ужасное поле, даже тренировки всегда были в разное время. Причем Ваковац находится в 20-ти километрах от города, где я выросла. С некоторыми игроками мы были знакомы с детства. Они знали, что я уже работала тренером, поэтому не смотрели на меня как на левую девчонку из ниоткуда. Но вот в моем родном городе, где всего 20 тысяч жителей, меня по-прежнему знали как "Тихану, которая опять гоняет с мальчишками мяч".

- Сколько окон вы разбили мячом в детстве?

- Ни разу не попадалась! Но это правда, свое детство я провела с мальчишками на поле, других девчонок не было. Было прикольно, хотя мои родители были против. Никто в моей семье не играл в футбол, но еще маленькой меня отдали в легкую атлетику. Бегала я очень хорошо, пока лет в 12 не влюбилась в мальчика. Все как в кино. Он был звездой двора, постоянно играл в футбол, и я приходила на тренировки и смотрела на него. Потом мне пришла в голову мысль научиться каким-нибудь финтам, и я начала играть в футбол, чтобы впечатлить этого мальчика. Год спустя я его разлюбила, зато влюбилась в футбол. Кажется, все это слишком приторно звучит.

- Ваша первая тренировка в "Виктории": два десятка мужиков против молодой девушки. Были шутки, взгляды, которые вас обидели?

- Меня всегда обижал только стереотип, что женщины ничего не понимают в футболе. Даже старые мужчины-тренеры могут вообще не разбираться в игре, даже популярные тренеры не всегда хорошо разбираются в том, что делают. Просто послушайте, что они говорят. Команда и болельщики приняли меня хорошо, больше проблем создала пресса. Журналисты раздули мою историю и сделали акцент на мне. На матчи приходило много людей, но они смотрели не за игрой, а на тренера-блондинку. Это было обидно. Но ни одного плохого слова от болельщиков я не услышала. Они были рады, что в их регионе что-то происходит.

- Болельщики – это понятно, но футболисты тоже были в восторге?

- Никаких проблем, и это уже работа тренера. Если тренер контролирует отношение к себе, если он строг и сосредоточен на своей работе, все будет хорошо. Профессионализм на первом месте. Как тренер я просто отключала лишние эмоции – в центре внимания только футбол. Да, я строгая, разделяю личную жизнь и работу: никакого лишнего общения на тренировках, никаких шуточек или флирта. Тем более никаких гендерных шуточек. Я их тренер, а не друг, и они должны были это понимать.

- В России бы пошутили, что ваше место на кухне.

- О, я обожаю готовить. Если я не на поле, то на кухне. Обожаю вкусно поесть, и приготовить что-нибудь вкусное. Поэтому шутка так себе.

- Тренер "Лестера" Клаудио Раньери обещал игрокам за хорошие результаты пиццу. Как мотивировала команду женщина-тренер?

- Не понимаю этого, никогда не стала бы обещать что-то за победу. Само желание победы должно быть основным ощущением, без всякой внешней мотивации. Ты должен хотеть выиграть всегда, не за пиццу или автомобиль, а просто - всегда! С ребятами было тяжело в другом плане: тренировки были не каждый день, а только три раза в неделю, и это немного непрофессионально. То есть они не были всегда под наблюдением и из-за этого, естественно, не было возможности заниматься тактикой или выстраивать схемы. Каждый раз тренировки были такой импровизацией. Хотя тоже интересный опыт, приходилось много придумывать и подстраиваться под ситуацию. Однако я осознала, что не смогу работать без определенных условий, предоставленных клубом. У меня, например, не было помощника. Хотя ассистенты и не были нужны, я была в состоянии все сделать самостоятельно. Когда ты четко знаешь, чего хочешь добиться, все намного проще. Помощь нужна, когда ты растерян. Но в крайних случаях я обращалась за помощью к тренеру хорватской сборной U-19, у которого я была ассистентом. Для меня не проблема попросить помощи, когда я реально в ней нуждаюсь. Мне тогда-то было всего 25 лет.

- Чего в итоге добилась "Виктория"?

- Половину сезона я отработала… Сложно вспомнить, какие именно были результаты: две победы, несколько ничьих. Это не было ни успехом, ни провалом. Команда стала лучше, чем была в предыдущем сезоне. А я ушла, потому что получила работу в Загребе.

- Сейчас вы снова вернулись на поле?

- Не совсем так. Когда я начала тренировать молодежную сборную Хорватии, то продолжала играть в основной сборной. Тогда футбольная федерация поставила меня перед выбором: тренируй или играй. Так я стала тренером, но ушла в мини-футбол. Последние три года я тренировала, а в этом году взяла паузу, потому что пишу диссертацию. Как раз в этот момент меня пригласили в итальянский мини-футбольный клуб "Бреганце". И в то же время я тренирую детскую команду. А еще учу немецкий язык. Как я все успеваю? Ой, не знаю.

- Вы завершили игровую карьеру из-за травмы, но сейчас вернулись – почему так произошло: по финансовым причинам или вы почувствовали в себе силы вернуться к игре?

- В 2008 году я повредила колено, но продолжила играть и пошла к хирургу, только когда стало уже совсем плохо. После операции было страшно выходить на поле, психологическое напряжение не давало мне играть на все сто. В это время я и открыла для себя мини-футбол. Реально было что-то вроде перерождения. Сначала я начала ушла в мини, чтобы просто оставаться в форме. Но потом осознала, что это тот вид спорта, который мне очень нравится, тут я могу преуспеть. Сейчас я играю в Италии, и было бы неправдой сказать, что деньги не при чем, мне все-таки нужно оплачивать учебу. При этом я бесконечно люблю футбол и чувствую себя в своей тарелке.

- У вас есть группа фанатов в социальных сетях, они вас не достают?

- Сейчас уже нет, но раньше было неприятно. Мне не особо хотелось общаться с людьми, которые не знают меня настоящую. Мои близкие недалеко от меня, друзей я могу по пальцам пересчитать. Если я интересна человеку без всего того, что накрутили про меня интернет и СМИ, то мы, вероятно, подружимся. Но если обо мне судят только по фоткам – нет шансов. Недавно я удалила свой фейсбук, но не из-за внимания, просто убрала все, что отвлекало меня от моей докторской диссертации.

- Некоторые бывшие звезды российского футбола сейчас не могут назвать тройку талантливых игроков на своей позиции. Вы были правым защитником, кто сейчас лучший на бровке?

- Правым защитником я была раньше, сейчас я играю, скажем так, в центре обороны. Мини-футбол – другая история, вы понимаете. Лучший правый защитник? Хм, если честно, я не знаю, просто не успеваю следить за футболом. Зато могу сказать, что лучший игрок мира - Златан Ибрагимович.

- Все из-за татуировок?

- Пару лет назад в Загребе с "Динамо" играл "ПСЖ". И я хотела посмотреть на Златана, что напросилась подавать мячи, лишь бы быть поближе к полю. Представьте, стоят 15-летние мальчики в манишках и тетка 25 лет. Но это того стоило, я была впечатлена. Златан сильный, меня очень вдохновляет его личность и желание быть лучшим во всем. Он так здорово обращается с мячом и по конституции тела он просто гора. Такой уверенный, это привлекает. Стоп, только в плане футбола!

- Но мы живем в век Месси и Роналду. Кто ближе вам?

- Они слишком отличаются, очень разные характеристики, не могу из них кого-то выбрать. Не знаю, кто более достоин "Золотого мяча". Но я как тренер смотрю на результативность: мне нужен наиболее эффективный нападающий, который помогает команде. Такой игрок стремится не показать себя, а принести пользу всем.

- В конфликте Жозе Моуринью и Евы Карнейро вам проще занять чью-то сторону.

- Как женщина я должна поддерживать женщин, но у меня другая теория. Мужчины всегда мужчины. Когда видят женщину, становятся животными. И это нормально. Они не могут бороться с мыслями, которые появляются у них в голове. Женщинам надо уметь защитить себя и не допускать ситуаций, в которых возникает сексизм. Когда я делала свою работу, то никогда не заходила в раздевалку к игрокам, на тренировки я приходила без макияжа, прятала волосы, надевала широкий спортивный костюм. Футболистам не нужно видеть мое тело, уложенные волосы или напомаженные губы. Я делаю свою работу, у них есть своя работа. Ни один игрок не мог сказать мне: "О, да ты секси". Нет. Они не видели меня такой. Это один из возможных путей самозащиты. Женщины, которые приходят в мужской футбол, не должны стремиться доказать, что они самые красивые в мире. Это не профессионально.

- Судя по всему, в будущем вы пойдете на руководящую должность? У нас в России есть женщина-президент футбольного клуба.

- У меня нет никаких планов. Особенно таких далеких. Завтра может случиться все, что угодно. Но вообще я понимаю, что мне нравится общаться с людьми, мне нравится учить языки, и я хочу выучить их как можно больше. Это особенно полезно для работы. Кто знает, может, завтра меня позовут работать в России, и тогда было бы плюсом, если бы я говорила по-русски. Не знаю. В принципе я могу работать и вне спортивного мира. Вся жизнь – это такое открытие.

- Карьера модели, певицы, актрисы не интересна?

- Я хотела стать актрисой, когда была маленькая. Еще я очень хорошо танцевала, думала стать балериной. Вообще тяжело быть мной: у меня мозг и цели мужчины, тело и эмоции женщины… Вот певица - вообще не мое, поверьте, я пыталась. Но танцую круто, да. Что касается карьеры модели, я никогда ею не была. Да, я участвовала в конкурсе "Мисс спорт" в Хорватии, но там принимали участие только спортсменки. В финал я попала, но не выиграла. Хотя фотографироваться люблю.

- И всегда с мячом.

- Ну, нет, просто самая известная фотосессия – где я чеканю мяч на каблуках. Помню съемку для хорватского журнала. Они попросили меня надеть что-то сексуальное. Открыла я гардероб и поняла, что у меня ничего нет, кроме спортивных штанов. Поэтому юбку я взяла у младшей сестры, чтобы посмеяться. А мяч моего друга. Когда я посмотрела на все вместе, подумала: ну, хоть цвета сочетаются, пойдет.

- Есть мнение, что женщине построить карьеру мешает семья. Вы замужем?

- Нет, но у меня есть молодой человек.

- И как мужчине вас покорить?

- Не люблю свидания, я вообще не особо романтичная натура. Цветы не люблю. Конфеты – да! Обожаю шоколадки и всякие сладости. А идеальная ситуация такая: я сижу на стадионе, поворачиваю голову и вижу его. Мы пересекаемся взглядами, сразу все понимаем и идем на встречу друг другу. А потом вместе смотрим футбол, разговариваем. Это круто, когда ты не тратишь свое время впустую, а вы делаете то, что нравится обоим.

Хватит читать. Дальше смотрим только фотки:

Сеск в большом городе #5. Почему сексизму не место в футболе

Сеск в большом городе #6. Я хочу быть тренером мужской команды

Интервью
Комментарии (18)
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Karakulov
1451214984
нормальная такая!
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Вомбат
1451219274
После слов "И это нормально" эта умная женщина забыла добавить "А поскольку мужчины видят женщин все время, то они по жизни животные (не то что мы женщины)." Не по тому пути пошел Бомбардир, не по тому. Не подгребут толпы читателей читать откровения женщин-футболисток. Лучше что-нибудь интересное для болельщиков подольше подержать на сайте, чем такую муть выкладывать.
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nim-
1451221073
Что за сказки завезли? Таких женщин не бывает :D
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maxon1256
1451226680
абсурдней нее только человек, который ее назначил. пусть дома ногти красит
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borsch123
1451227945
Скоро здесь порнуха появится. На футбольную тематику конечно же.
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Aztec58
1451243752
Э-э, пустое, короткое время, в пятой лиге, короче, ни о чём.
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AleXXX 88
1451271697
ты сама на животное больше похоже
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Обер-КанцлерЪ
1451280320
Прикольная, но тренером мужской футбольной команды её только с большой натяжкой назвать можно - полсезона в команде пятого дивизиона Чехии - это мягко говоря не считается!
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narkozanos
1451301350
Сырная такая,ради такой,можно и барсу раком поставить:D
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андрей андреев
1451312993
Симпатишная
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