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  • «Краснодар» - «Боруссия» - 1:0, «Рубин» - «Сьон» - 2:0, «Локомотив» - «Спортинг» - 2:4 (ВИДЕО)

«Краснодар» - «Боруссия» - 1:0, «Рубин» - «Сьон» - 2:0, «Локомотив» - «Спортинг» - 2:4 (ВИДЕО)

Российские клубы "Краснодар", "Рубин" и "Локомотив" в четверг провели свои матчи в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. "Бомбардир" в режиме онлайн представляет голы и главные моменты противостояний.

"Краснодар" - "Боруссия" Д – 1:0

Павел Мамаев четко реализовывает стандарт

Рамос едва не поражает пустые ворота "Краснодара"

"Рубин" - "Сьон" - 2:0

Благо после рикошета поражает ворота швейцарцев​

Марко Девич ставит жирную точку

"Локомотив" - "Спортинг" - 2:4

Майкон быстро открыл счет в матче

Монтеро поражает ворота Гилерме

Руис вывел вперед "Спортинг"

Мартиньш без проблем разрывает оборону

Перейра доводит счет во встрече до крупного

Миранчук сократил отставание "Локомотива"

Лига Европы Лига Европы Краснодар Рубин Локомотив Мамаев Павел Девич Марко Благо Майкон
Комментарии (6)
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Дима1960
1448556798
Поздравляем!
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B_A_IV
1448560778
Краснодар и Рубин с победой!!! очки в наш рейтинг, да надо дальше проходить!! удачи Локо!
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hayasik
1448565260
Зачем выигрывать паровозам , когда последнюю игру тю-тю играют с Шлакдебреу)подсолнечников и бомжей с проходом)
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kostjan 58
1448567052
м-да....кто бы мог подумать....
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BAIv
1448568664
Краснодар и Рубин молодцы!! локо позорники,..
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