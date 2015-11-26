«Краснодар» - «Боруссия» - 1:0, «Рубин» - «Сьон» - 2:0, «Локомотив» - «Спортинг» - 2:4 (ВИДЕО)

Российские клубы "Краснодар", "Рубин" и "Локомотив" в четверг провели свои матчи в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. "Бомбардир" в режиме онлайн представляет голы и главные моменты противостояний.
"Краснодар" - "Боруссия" Д – 1:0
Павел Мамаев четко реализовывает стандарт
Рамос едва не поражает пустые ворота "Краснодара"
Благо после рикошета поражает ворота швейцарцев
Марко Девич ставит жирную точку
"Локомотив" - "Спортинг" - 2:4
Майкон быстро открыл счет в матче
Монтеро поражает ворота Гилерме
Руис вывел вперед "Спортинг"
Мартиньш без проблем разрывает оборону
Перейра доводит счет во встрече до крупного
Миранчук сократил отставание "Локомотива"