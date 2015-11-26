«Краснодар» - «Боруссия» - 1:0, «Рубин» - «Сьон» - 2:0, «Локомотив» - «Спортинг» - 2:4 (ВИДЕО)

Российские клубы "Краснодар", "Рубин" и "Локомотив" в четверг провели свои матчи в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. "Бомбардир" в режиме онлайн представляет голы и главные моменты противостояний.

"Краснодар" - "Боруссия" Д – 1:0

Павел Мамаев четко реализовывает стандарт

Рамос едва не поражает пустые ворота "Краснодара"

"Рубин" - "Сьон" - 2:0

Благо после рикошета поражает ворота швейцарцев​

Марко Девич ставит жирную точку

"Локомотив" - "Спортинг" - 2:4

Майкон быстро открыл счет в матче

Монтеро поражает ворота Гилерме

Руис вывел вперед "Спортинг"

Мартиньш без проблем разрывает оборону

Перейра доводит счет во встрече до крупного

Миранчук сократил отставание "Локомотива"