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  • «Зенит» - «Валенсия» - 2:0. Пятая победа подряд российского клуба (ВИДЕО)

«Зенит» - «Валенсия» - 2:0. Пятая победа подряд российского клуба (ВИДЕО)

<p><em>Петербургский «Зенит» в родных стенах принимает «Валенсию» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Бомбардир» в режиме онлайн представляет голы и главные моменты противостояния.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Олег Шатов перебрасывает мяч через Хауме</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8119538" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Данни опасно пробил</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8119557" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Артем Дзюба забивает в пустые ворота</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="540" src="https://www.youtube.com/embed/7hNY6T7I0p4" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Полный обзор матча «Зенит» - «Валенсия»</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/MWejlTvVyd8" width="720"></iframe></p>

Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Валенсия Шатов Олег
Комментарии (4)
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Платунишка
1448393426
Отлично, блин. Смотришь рекламу 15 секунд, а потом сообщение, что видео недоступно.
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HoHoL 33
1448395575
Классная игра, все игроки молодцы, но Шатов красавец, паренек всегда стабильно играет, приятно удивил Нету, Витсель рвал и метал, тоже молодец!!!!!
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Core
1448416933
Красавцы. Жаль Халк карту так и не выпросил.
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