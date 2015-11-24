«Зенит» - «Валенсия» - 2:0. Пятая победа подряд российского клуба (ВИДЕО)

<p><em>Петербургский «Зенит» в родных стенах принимает «Валенсию» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Бомбардир» в режиме онлайн представляет голы и главные моменты противостояния.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Олег Шатов перебрасывает мяч через Хауме</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8119538" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Данни опасно пробил</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8119557" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Артем Дзюба забивает в пустые ворота</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="540" src="https://www.youtube.com/embed/7hNY6T7I0p4" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Полный обзор матча «Зенит» - «Валенсия»</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/MWejlTvVyd8" width="720"></iframe></p>