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Самые удивительные голевые рекорды

<p><em>Джейми Варди повторил рекорд Рууда ван Нистелроя, забив в 10 матчах английской Премьер-лиги подряд. Месут Озил тем временем сделал седьмую подряд голевую передачу, установив собственный рекорд. «Бомбардир» собрал для вас самые интересные достижения, связанные с голами.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Современные рекорды</strong></span></p> <p><img alt="" src="http://www.rvn10.com/wp-content/uploads/2013/01/ruud-van-nistelrooy-manchester-united-620.jpg" style="width: 720px; height: 451px;" /></p> <p>10 голов ван Нистелроя подряд случились в 2003 году, но в течение двух сезонов – с марта по август того года. Варди нужно забить еще парочку для того, чтобы повторить рекорд элитного дивизиона английского футбола, установленный в сезоне-1931/32 Джимми Данном. Тот забивал в 12 матчах подряд, выступая за «Шеффилд» Юнайтед.</p> <p>Стэн Мортенсен забил в 15 играх подряд за «Блэкпул» в сезоне-1950/51, однако в течение этого срока он выпадал из состава по причине травм.</p> <p><strong><a class="strong" href="https:///articles/449154">Джейми Варди: кого хотят купить «Барселона» и «Реал Мадрид»</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Рекорды Роналду и Левандовски</strong></span></p> <p>Не только Варди вписал свое имя в историю благодаря отличной форме на старте сезона.</p> <p>17 октября Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром «Реала» в истории, забив свой 324-й гол – в ворота «Леванте», тем самым обогнав Рауля. С тех пор он добавил к своему рекорду еще два мяча.</p> <p>Роберт Левандовски, выступающий за мюнхенскую «Баварию», в этом сезоне также показывает чудеса результативности. Игрок в этом сезоне стал легионером, которому быстрее всех удалось забить 100 мячей в Бундеслиге. Кроме того, сейчас на счету поляка 25 голов в 22 матчах во всех турнирах!</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/O7TYB-81a4U" width="560"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Клуб 1000</strong></span></p> <p>Эдсон Арантес до Насименто, также известный как некий Пеле, выиграл три чемпионата мира и очень многими считается лучшим футболистом в истории. Ему принадлежит и наибольшее количество голов в истории. На свой счет бразилец записал 1279 мячей в 1363 играх за 21 год своей карьеры. Самым успешным годом оказался 1959, когда Пеле наколотил аж 126 «банок»!</p> <p>Ромарио (по его собственным словам) также забил 1000 мячей, включая 77 на молодежном уровне и еще 21 в товарищеских и выставочных матчах. Еще один бразилец, Артур Фриденрих, по данным книги рекордов Гиннесса имеет 1329 голов за 26 лет с 1909 по 1935, но ФИФА не признает этот рекорд.</p> <p><a href="https:///articles/446248" target="_blank"><strong>ПЕЛЕвернувший мир. Королю футбола исполнилось 75 лет</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Самый быстрый мяч</strong></span></p> <p><img alt="" src="http://static.independent.co.uk/s3fs-public/thumbnails/image/2014/03/04/11/Nicklas-Bendtner.jpg" style="width: 720px; height: 540px;" /></p> <p>Игрок «Аль-Хиляль» Наваф аль Абед является автором самого быстрого мяча. Он забил с 55 метров всего через 2.4 секунды после начала матча. За Никласом Бендтнером, который не оставил в «Арсенале» великого наследия, все же числится что-то хорошее. 6 секунд на гол после выхода на замену, да еще и против «Тоттенхэма»! А было это целых восемь лет назад.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Больше всего голов в одном матче</strong></span></p> <p>Похоже, Океания – рай для нападающих. В июле форвард Жан Калтак забил за южно-тихоокеанскую страну Вануату 16 мячей. Сборная победила Микронезию со счетом 46-0 в отборочном турнире к Олимпиаде-2016. К его сожалению, рекорд не может быть засчитан, потому что имел место в турнире, где игроки были младше 23-х лет.</p> <p>Таким образом, Арчи Томпсон, игрок сборной Австралии, является рекордсменом с 13 мячами (8 в первом тайме). Дело было в 2001 году, «соккеруз» обыграли Американское Самоа со счетом 31-0 в квалификационном турнире к Чемпионату мира в Японии и Корее.</p> <p>Во внутренних соревнованиях похожим образом отличались грек Панайотис Понтикос (третий дивизион чемпионата Греции, 2007 год) и француз Стефан Станис (1942 год, Кубок Франции). Оба они забили по 16 мячей.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Дальние попадания</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/_Zi_uCcfA8s" width="560"></iframe></p> <p>В эту рубрику врывается голкипер «Челси» Асмир Бегович! Играя за «Сток», он забил «Саутгемптону» с 92 метров! К тому же это случилось на первой минуте встречи. Пожалуй, это один из самых курьезных голов в истории футбола.</p> <p>А как вам достижение Йоне Самуэльсона, выступавшего за «Одд Гренланд»? Парень забил с 58 метров. Ну и что, скажете вы. А то, что ему удалось это сделать головой!</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Вратари</strong></span></p> <p>Здесь нас ждут всем известные герои. Первый из них – Рожерио Сени. 42-летний эксперт по пенальти и штрафным летом забил 128-й гол. Многим форвардам остается о таком только мечтать. Это, естественно, рекорд среди голкиперов. Сени, выигрывавший чемпионат мира в 2002 году, является одним из 10 лучших бомбардиров родного «Сан-Паулу».</p> <p>Его парагвайский коллега Хосе Луис Чилаверт – единственный вратарь, которому удавалось сделать хет-трик. Выступая за аргентинский «Велес Сарсфилд», он точно исполнил три пенальти в одном матче.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Хет-трики</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/iFZkRtSRTVQ" width="560"></iframe></p> <p>Самый быстрый хет-трик в английской Премьер-лиге принадлежит игроку "Саутгемптона" Садьо Мане, который забил три мяча в прошлом сезоне за две минуты и 56 секунд.</p> <p>Быстрейший хет-трик в истории – на счету Томми Росса, сделавшего его менее, чем за две минуты! Он забил три гола за «Росс Каунти» за 90 секунд в 1964 году.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Старые-добрые</strong></span></p> <p>Камерунский футболист Роже Милла в 1994 году на чемпионате мира стал старейшим автором гола, забив мяч в 42 года.</p> <p>Японец Кадзуоши Миура затмил и его. В 48 лет он выступал и забивал за японский ФК «Йокогама» во втором дивизионе страны Восходящего солнца. Еще более возрастным оказался Билли Мередит, забивший в Кубке Англии за «Манчестер Сити» в ворота «Брайтона» в 49 лет и 29 дней в 1924 году. Ему же принадлежит титул самого возрастного автора гола на международном уровне – он забил Англии, выступая за Уэльс в 45 лет.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Чудо-женщина</strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong><img alt="" src="http://assets.rollingstone.com/assets/2015/article/abby-wambachs-big-goals-win-the-world-cup-change-fifa-forever-20150604/198284/medium_rect/1433364538/720x405-461402956_1.jpg" style="width: 720px; height: 405px;" /></strong></span></p> <p>В женском футболе рекорд принадлежит американке Эбби Вамбах, которая забила 184 гола в 252 играх за сборную США.</p> <p>Чемпионка мира 2015 года – обладатель рекорда по голам за сборную (включая мужчин). Среди мужчин самым результативным оказался иранский форвард Али Даеи, выступавший за «Баварию». 19-летняя карьера игрока включила 109 голов в 149 играх за сборную.</p> <p><a href="https:///articles/448453" target="_blank"><strong>Самые сексуальные девушки мирового футбола. Рейтинг читателей "Бомбардира"</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Не туда попали</strong></span></p> <p>Куда же без автоголов? Бывший защитник сборной Бельгии Стэн ван ден Бюйс однажды забил три гола в одном матче. Да, все из них – в собственные ворота. Это случилось, когда он играл за «Жерминаль» против «Андерлехта» в 1995 году.</p> <p>Но гораздо более интересная история случилась в Африке. В знак протеста против предвзятого судейства игроки мадагаскарского «Стад Олимпик д’Эмирн» забили некоторое количество голов. Когда посчитали – ужаснулись, набралось 149!</p> <p><strong><a href="https:///articles/448724" target="_blank">Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?</a></strong></p> <p><em>По материалам bbc.co.uk</em></p>

Англия. Премьер-лига Весь мир Бавария Реал Саутгемптон Арсенал Сени Рожерио Бендтнер Никлас Роналду Криштиану Бегович Асмир Левандовски Роберт Ромарио Мане Садио
Комментарии (1)
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ЖОРРО
1449612075
Спасибо за статью!Хотелось бы такую же статью,только про Российские Рекорды...
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