Как купить футбольный клуб: бюджетно, без кредитов и поручителей

Футбольные клубы, находящиеся в коллективном владении их болельщиков, стали редкостью в английском футболе. "Бомбардир" приветствует желание фанатов славного "Лидса" выкупить свой клуб, рассказывая об истории движения за освобождение английского футбола от частного капитала.

Несчастные "павлины"

С момента вылета из Премьер-лиги некогда великий английский "Лидс Юнайтед" пережил несколько смен владельцев. По странной закономерности "павлины", уже давно утратившие все красивые перья, привлекали внимание лишь проходимцев от футбола, которые не только не решали финансовые проблемы клуба, но и создали новые, накапливая его долги.

Транжиру Питера Ридсдейла сменил нечистый на руку делец Кен Бейтс, державший клуб в черном теле на протяжении трех лет, за ним пришли мутные "инвесторы" с Ближнего Востока. Сейчас же "Лидс" находится в руках одиозного Массимо Челлино, владельца клуба Серии А "Кальяри", дисквалифицированного лигой и находящегося в Италии под следствием.

Понятное дело, что такое положение вещей не нравится все еще многочисленным болельщикам клуба, которые приняли решение наконец-то прекратить мучения их любимой "птички" и выкупить контрольный пакет акций у Челлино, чтобы самим решать судьбу "Лидс Юнайтед".

Такого рода практика в Англии не станет чем-то новым, но раньше болельщики больших клубов зачастую ограничивались лишь намерениями выкупить клуб (к примеру, активничавшие несколько лет назад "Красные Рыцари" из Манчестера), а тут речь идет о действительно великом клубе и все выглядит очень серьезно. Главным инвестором обещает стать самый знаменитый фан "Лидса" Расселл Кроу, к нему подключатся некоторые музыкальные коллективы, болеющие за "Лидс", но основную сумму готовы собрать рядовые болельщики.

Для того чтобы купить себе частичку "Лидса", нужно вложить всего 100 фунтов, вступив в организацию Leeds Fans United. Она и должна стать основным акционером клуба, превратив его, таким образом, в открытое акционерное общество, в котором болельщики избирают председателя или президента и решают ключевые вопросы жизнедеятельности клуба, вплоть до цен на билеты.

Пока что в этом деле все далеко от конкретики, потому расскажем о других интересных примерах, когда возмущение болельщиков действиями владельцев-самодуров выливалось за пределы пабов и приводило к тому, что сами фанаты становились руководителями клубов.

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих

Большой потерей для движения за освобождение английских клубов от единоличных владельцев стала смерть 67-летнего Брайана Ломакса. Этот человек первым смог организовать выкуп своего клуба и создал организацию Supporters Direct, которая помогала многим болельщикам, в том числе и "Лидса", организовывать трасты для превращения своих клубов в открытые акционерные общества. Это не что иное, как возвращение к истокам, ведь изначально все английские клубы как раз и принадлежали болельщикам, продав душу дьяволу в ХХ веке.

Ломакс был пионером своего дела и отцом-основателем движения за создание доверительных отношений между клубом и болельщиками. А начиналось все с того, что Брайан смог вдохновить поклонников своего любимого "Нортхэмптон Таун" в 1992 году выкупить 8% акций клуба и договориться с другими его владельцами о том, что выборы председателя будут проходить демократическим путем.

Получивший образование в Кембридже Брайан имел активную политическую позицию, состоял в партии либерал-демократов, работал в качестве офицера социальной службы в тюрьме, создав там регбийную команду. В тот момент, когда привычный недовольный ропот в пабе Нортхэмптона после очередного проигранного любимым клубом матча готов был остаться в рамках питейного заведения, Ломакс оседлал волну народного гнева и одержал свою первую победу. Фаны "Нортхэмптона" получили право голоса на выборах председателя, став хоть как-то влиять на дела "Сапожников".

Эта несомненная удача вдохновила Ломакса и он начал собирать команду единомышленников, которая в 2000 году и образовала организацию Supporters Direct. Она поставила перед собой цель возвращения всех футбольных клубов Англии к первоначальной форме организации – открытым акционерным обществам, в которых болельщики могли бы иметь право голоса при решении важных вопросов функционирования клуба.

Ломакс и его бессменный соратник и заместитель Дэйв Бойл выступали на различных публичных встречах по всей стране, задействовали все подвластные им политические рычаги, чтобы создавать все новые и новые трасты болельщиков. Особенно их работа была востребована после банкротства канала ITV Digital, который не смог расплатиться по спонсорской сделке с Футбольной Лигой, спровоцировав банкротство массы небольших клубов в Англии.

Пока жареный петух не клюнет – фанат не перекрестится

Команда быстрого реагирования из Supporters Direct помогала спасать свои клубы болельщикам "Йорк Сити", "Честерфилда", "Бери", "Брентфорда" и многих других клубов, которые сейчас обязаны своим существованием исключительно активной позиции собственных болельщиков и помощи Ломакса и этой организации.

Увы, но обычно к словам Ломакса прислушивались только болельщики клубов, оказавшихся в беде – когда над командой нависала угроза банкротства, фаны объединялись и подставляли плечо своим любимцам. Из наиболее известных спасательных акций под руководством Supporters Direct можно выделить сделку по выкупу части акций своего клуба фанами "Суонси" в 2001 году, когда клуб был на грани банкротства.

Тогда, выкупив 20% акций, болельщики инициировали демократические выборы председателя и избрали совет, который сохранился в неизменном виде до сих пор. Председатель "Суонси" Хью Дженкинс выполнил филигранную работу по спасению клуба от вылета из Лиги 2. А затем твердой рукой повел его к Премьер-лиге и первому трофею в истории валлийского клуба – Кубку Лиги.

Более десяти лет болельщики руководят клубом "Эксетер Сити", чувствующего себя относительно безопасно в бурных водах английского футбола. Именно Supporters Direct помогали спасать утопавший несколько лет "Портсмут", который также, будучи обобранным иностранными "благодетелями", пришел к тому, что лучше жить за счет спонсорских взносов собственных болельщиков.

К сожалению, иногда бывает так, что помощь приходит слишком поздно, и фанам приходится начинать акции спасения своих команд с самых низов английской футбольной пирамиды, как это было в случае с "Честером". А бывает и так, что болельщики создают альтернативные версии любимых команд с нуля, если у них не хватает денег на приобретение существенной доли "оригинала".

Альтернативные истории

Самая известная альтернатива – футбольный клуб АФК "Уимблдон". Он был образован болельщиками после того как оригинальный "Уимблдон", клуб из Южного Лондона, был перевезен в современный мегаполис Милтон Кейнс и переименован в "Милтон Кейнс Донс". Болельщики старой доброй "Банды психов" не захотели мириться с тем, что у них практически украли клуб и создали свой – фактически с той же эмблемой, названием и формой. Начинали они подъем к вершинам английского футбола с самых низов. Сейчас клуб играет в Лиге 2 и чувствует себя вполне комфортно под руководством легенды старого "Уимблдона" Нила Эрдли.

На слуху также истории с созданием альтернативных версий "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля". Созданный фанами "МЮ", недовольными тем, что их любимая команда превратилась в дойную корову семейства Глейзеров, "Юнайтед оф Манчестер" не так успешен, как "Уимблдон", но свою нишу в любительском футболе Англии занял. На матчи "Юнайтед" регулярно приходят пару тысяч поклонников "МЮ", для которых поход на "Олд Траффорд" стал слишком дорогим удовольствием.

Бывают, впрочем, случаи, когда клубы, принадлежавшие болельщикам, оказываются неспособными обеспечивать свое существование, возвращаясь к тому, что их владельцами становятся бизнесмены. Так было в случае с "Честерфилдом" и "Йорком" – болельщики приходили на помощь в трудную минуту, чтобы спасти их от банкротства, но дальше продавали свою долю местным бизнесменам.

Хорошо известен случай, когда до сих пор не найденный инвестиционный фонд Qadbak уговорил 93% болельщиков "Ноттс Каунти" проголосовать за передачу акций болельщицкого траста неизвестным бизнесменам. Они презентовали в качестве "наживки" Свена-Ерана Эрикссона как менеджера клуба, а затем занимались какими-то непонятными делами, оставив клуб у разбитого корыта, когда руководство Футбольной Лиги начало бить в набат, не найдя подтверждений существования "фонда-призрака".

В "Стокпорт Каунти" председатель, избранный болельщиками, просто перерасходовал бюджет, чтобы добиться повышения в классе, но в итоге эта рисковая афера привела к банкротству клуба. Классический пример, когда благими намерениями услана дорога в ад – такое часто случалось в 90-е, когда шальные деньги, появившиеся в АПЛ, сводили с ума даже отъявленных скряг. Собственно, история падения "Лидса" при Питере Ридсдейле, набравшем кредитов под выход в Лигу чемпионов, которого в итоге не случилось – как раз такой пример.

Как видим, не все так просто в коллективном владении футбольными клубами болельщиками, но все же именно за этой структурой организации работы клуба будущее. В Испании в коллективной собственности находятся "Реал", "Барселона" и "Атлетик", и финансовое могущество как минимум первых двоих не вызывает сомнений.

В Шотландии совсем недавно акцию спасения пришлось проводить в столичном "Хартсе", где за 10 лет правления миллионера Владимира Романова накопилось 35 миллионов долгов. Сейчас "Сердца" вполне комфортно себя чувствуют в шотландской Премьер-лиге, ведя борьбу за медали за могучей спиной "Селтика".

В Германии более половины клубов являются открытыми акционерными обществами, а исключение составляют лишь заводские "Байер" да "Вольфсбург" и созданные с нуля их владельцами команды наподобие "Хоффенхайма" и "Ред Булла" из Лейпцига. К слову, эти команды недолюбливают в среде немецких фанов, так как считается, что они играют не по правилам, получая исключительные финансовые возможности, не подтвержденные реальной болельщицкой базой.

В целом же, как Ломакс с его Supporters Direct, так и возмущенные особенным статусом "Вольфсбурга" и "Байера" немецкие фаны хотят одного – чтобы финансовые возможности футбольных клубов напрямую зависели от количества их болельщиков. Собирают "Бавария" и "Боруссия" аншлаг на своих огромных аренах – значит, имеют право собирать сливки в Бундеслиге. Никто ж ведь не мешает фанам условного "Аугсбурга" расплодиться в геометрической прогрессии, создать огроменный траст и кормить свой клуб не хлебом с маслом, а черной икрой. Впрочем, это уже совершенно другая история.