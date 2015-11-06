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  • История о том, как 60-летний фанат потерялся в туалете и вернулся домой через 11 лет

История о том, как 60-летний фанат потерялся в туалете и вернулся домой через 11 лет

Не секрет, что футбольные болельщики, отправляющиеся на выездные матчи, иногда возвращаются чуть позже намеченного срока. "Бомбардир" отыскал невероятную историю о швейцарце, который "пробил выезд" в Милан длиной в 11 лет.

20 евро и 15 франков на 11 лет

Табло на "Сан-Сиро" показывало 85 минут. Кристиан Хименес был вынужден покинуть поле и вместо него вышел Сесар Кариньяно. "Интер" выигрывал у "Базеля" 4:1 в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, а у Рольфа Бантла возникла необходимость срочно сходить в туалет. "Сейчас вернусь", - сказал Рольф своим друзьям и отправился в длинный коридор стадиона.

Это было 24 августа 2004 года, и в тот день группа пожилых людей из дома престарелых Диетисберг совершала однодневную поездку в Милан на матч Лиги чемпионов. Для стариков это событие было чем-то большим, чем короткая поездка в Милан. Но вернулись они в Базель без Рольфа Бантла – он так и не пришел к автобусу по той причине, что потерялся на стадионе.

Когда Рольф вышел из туалета, матч уже завершился, и тысячи людей устремились к выходам, что дезориентировало 60-летнего болельщика "Базеля". "Я вдруг оказался в совершенно другом секторе". Затем он отправился на поиски машины, которая привезла стариков в Милан, но их было так много, и все они были так похожи друг на друга, что Рольф оказался снова дезориентирован. Мобильного телефона у него не было, он не знал наизусть адрес дома престарелых. Но у него были в кармане 20 евро и 15 франков. Как оказалось, этих денег ему хватило на почти 11 лет жизни в Милане…

Без вести пропавший

Дни превращались в недели, недели - в месяцы, а месяцы - в годы – почти 11 лет Рольф провел в пригороде Милана Баджо, к западу от города. Когда-то этот район был центром преступности, но в настоящее время стал спокойным районом с дешевыми квартирами, которые идеально подходят для студентов. Именно студенты и стали теми людьми, которые взяли на себя опекунство над потерявшимся стариком, который не жалеет ни об одном дне своего вынужденного бездомного существования.

Он познакомился с молодыми людьми в публичной библиотеке Баджо, и фактически все 11 лет студенты подкармливали его - приносили сигареты, кофе, карманные деньги, еду. "Довольно скоро меня назвали Руди, я стал местной знаменитостью - у меня не было никаких оснований возвращаться домой".

В это время в Базеле Рольфа подали в розыск. А 29 сентября 2011 года он был признан без вести пропавшим. В кантоне Версхолен с 2000 года было всего десять заявлений о пропавших людях, и лишь один Рольф в итоге нашелся спустя 11 лет. Всего в Швейцарии в среднем каждый год пропадает до 4000 человек, но большинство рано или поздно возвращаются домой, а пропадают лишь 200 человек, которых через пять лет поисков объявляют без вести пропавшими.

Немилый дом

Рольф не собирался возвращаться в Швейцарию по нескольким причинам: у него было там ни семьи, ни детей, ни братьев и сестер, а рос он с приемными родителями в Берне и об этом периоде жизни вспоминает с неохотой. Родного отца он никогда не видел, а мать отказалась от него из-за того, что не имела времени заниматься ребенком, после чего Рольфа и поместили в приемную семью.

Он так и не окончил школу, не найдя своего места в обществе – работал разнорабочим, помощником садовника, портье, но нигде не задерживался долго, так как пристрастился к выпивке. В конце концов, его поместили в дом престарелых, где он не был особо счастлив – обычно в такого рода заведениях есть ограничения на передвижения по городу, а алкоголь вообще в большом дефиците.

Самый счастливый бомж в мире

Милан стал шансом для Рольфа – он получил свободу и возможность делать то, что хочет, жить без опекунов. "В доме для престарелых я чувствовал себя как в концлагере. Внезапная свобода опьянила меня. В Баджо я был бомжом, но чувствовал себя гораздо лучше, чем в Швейцарии – все были ко мне дружелюбны, а студенты вообще стали моими друзьями. В течение дня я находился в библиотеке, и мне никогда не было скучно – там всегда было с кем поговорить. Если погода была хорошей, я мог отправиться в ближайший парк и полежать на травке".

Бантл попрошайничал крайне редко по той причине, что жители Баджо приносили ему еду просто так. "У меня каждый день были кофе, сигареты, еда, а иногда – целый панеттоне и бутылка вина", - рассказывает Рольф. Его приглашали на дни рождения в паб, а одна девушка даже стала стирать его одежду. Один раз в неделю он принимал душ в общественном туалете рядом с библиотекой, где была теплая вода.

Главной проблемой были заморозки, и в первые две зимы он часто замерзал, пока не приспособился проводить ночи в молитвенном приюте. Позже один из студентов подарил ему спальный мешок и подушку, и это было спасением. Но самой большой мечтой Рольфа все это время оставалась настоящая постель – это единственное, чего ему не хватало в его практически счастливой жизни в Милане.

Почему его не депортировали в Швейцарию? Дело в том, что, несмотря на все свои жизненные неурядицы, у Рольфа никогда не было проблем с законом, и потому полиция относилась к нему лояльно. "Я мирный человек и никогда не совершал никаких проступков. Однажды меня остановил итальянский полицейский и, узнав, что у меня нет паспорта, выслушал мою историю, пожелал удачи и удалился".

Первая травма за 11 лет

Каким же образом осуществилось волшебное возвращение Рольфа в Базель, ставшее юридическим "воскрешением из мертвых"? Не было счастья, да несчастье помогло – Бантл оступился на тротуаре и сломал бедро, после чего впервые за время пребывания в Италии был доставлен в больницу, где выяснили, что у него нет страховки. В итоге 15 сентября 2015 года он был отправлен на машине скорой помощи в университетскую клинику Базеля и после периода реабилитации в другой больнице помещен в дом престарелых.

Когда его лечащий врач услышал историю таинственного исчезновения Рольфа и его возвращения к родным пенатам, тот, будучи болельщиком "Базеля", даже не сразу вспомнил, о каком именно матче идет речь. С того времени игроками, принимавшими участие в матче и продолжающими карьеру до сих пор, остались лишь Филипп Деген и Эстебан Камбиассо. Мурат Якин уже успел побывать главным тренером "Базеля" и "Спартака", а в составе "Интера" тогда были такие звезды как Альваро Рекоба, Джузеппе Фавалли, Зе Мария, Деян Станкович, Иван Кордоба, Хуан-Себастьян Верон, Хавьер Дзанетти и Марко Матерацци.

Сейчас Рольф вполне доволен своей жизнью в новом доме престарелых, хоть тут и можно пить пиво только на выходных. Ему 71 год, здоровье уже не то, чтобы жить на улице, и потому Рольф не рвется обратно в Италию: "Одиннадцати лет вполне достаточно. Теперь я могу жить воспоминаниями о своем великолепном приключении, и сейчас я чувствую себя здесь хорошо".

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Италия. Серия А Италия Интер Базель
Комментарии (18)
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Майор Дзагоев
1446793438
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Медвепут великий
1446796088
Прожил 70 лет для чего? для кого? Детей не вырастил, работать нормально не работал, бухал. И теперь государство заботится о нем, кормит, поит, продляет ему жизнь лекарствами. А тут люди пашут по 50 лет с утра до ночи и на старости пенсия 10 тыс из них комуналка 3-5тыс съедает. Швецария ёпте - Гейропа.
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3ЕНИТ 81
1446796497
Здоровья старику!
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akash
1446811287
Так хорошо это, или плохо... Прожил 70 лет, не работал, бухал, детей не вырастил... И государство о нем заботится... А тут, в другой стране: 50 лет добросовестно и с пользой отработал, добропорядчно жил (даже не пил), детей хороших вырастил - и брезгливо кинули ему пенсии 10 тыс. (при коммуналке - 5), это что, хуже чем в гейропе получается? Это что за страна такая?
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Nurbek Taraz
1446811381
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Дима1960
1446936058
Добра и здоровья.
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