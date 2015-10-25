10 эпичных фанатских забегов по футбольному полю

Сегодня на матче "Динамо" - "Спартак" на поле в перерыве выбежал болельщик и спровоцировал беспорядки. Но этот случай отнюдь не самый запоминающийся. "Бомбардир" представляет вам подборку из 10 появлений фанатов на поле, которые вошли в историю футбола.

Матч: "Сатурн" - "Спартак"

Турнир: Чемпионат России

Год: 2009

В чем эпичность: Забил пенальти одному из самых надежных вратарей первенства

Матч: "Петролул" - "Стяуа"

Турнир: Чемпионат Румынии

Год: 2011

В чем эпичность: Сломал челюсть защитнику гостей

Матч: "Блэкпул" - "Фулхэм"

Турнир: Чемпионшип

Год: 2015

В чем эпичность: Фанат выбежал в парике и розовом платье

Матч: "Локомотив" - "Бешикташ"

Турнир: Лига Европы

Год: 2015

В чем эпичность: Фанат смог вернуться на сектор

Матч: "Манчестер Юнайтед" - "Ювентус"

Турнир: Товарищеский матч

Год: 2013

В чем эпичность: Его поймал сам Бэкхем

Матч: "Барселона" - "Бавария"

Турнир: Товарищесский матч

Год: 2007

В чем эпичность: Джимми Джамп всегда эпичен

Матч: "Лорьян" - "Бастия"

Турнир: Кубок Франции

Год: 2002

В чем эпичность: Отпраздновал кубок вместе с командой

Матч: "Аякс" - "АЗ Алкмаар"

Турнир: Кубок Голландии

Год: 2011

В чем эпичность: Драка с вратарем + тренер увел команду с поля

Матч: "Локомотив" - "Спартак"

Турнир: Чемпионат России

Год: 2008

В чем эпичность: Прочувствовал на себе жесткость Радослава Ковача

Матч: "Шеффилд" - "Лидс"

Турнир: Чемпионшип

Год: 2012

В чем эпичность: Воскресил дух старой-доброй Англии