10 эпичных фанатских забегов по футбольному полю

Сегодня на матче "Динамо" - "Спартак" на поле в перерыве выбежал болельщик и спровоцировал беспорядки. Но этот случай отнюдь не самый запоминающийся. "Бомбардир" представляет вам подборку из 10 появлений фанатов на поле, которые вошли в историю футбола.
Матч: "Сатурн" - "Спартак"
Турнир: Чемпионат России
Год: 2009
В чем эпичность: Забил пенальти одному из самых надежных вратарей первенства
Матч: "Петролул" - "Стяуа"
Турнир: Чемпионат Румынии
Год: 2011
В чем эпичность: Сломал челюсть защитнику гостей
Матч: "Блэкпул" - "Фулхэм"
Турнир: Чемпионшип
Год: 2015
В чем эпичность: Фанат выбежал в парике и розовом платье
Матч: "Локомотив" - "Бешикташ"
Турнир: Лига Европы
Год: 2015
В чем эпичность: Фанат смог вернуться на сектор
Матч: "Манчестер Юнайтед" - "Ювентус"
Турнир: Товарищеский матч
Год: 2013
В чем эпичность: Его поймал сам Бэкхем
Матч: "Барселона" - "Бавария"
Турнир: Товарищесский матч
Год: 2007
В чем эпичность: Джимми Джамп всегда эпичен
Матч: "Лорьян" - "Бастия"
Турнир: Кубок Франции
Год: 2002
В чем эпичность: Отпраздновал кубок вместе с командой
Матч: "Аякс" - "АЗ Алкмаар"
Турнир: Кубок Голландии
Год: 2011
В чем эпичность: Драка с вратарем + тренер увел команду с поля
Матч: "Локомотив" - "Спартак"
Турнир: Чемпионат России
Год: 2008
В чем эпичность: Прочувствовал на себе жесткость Радослава Ковача
Матч: "Шеффилд" - "Лидс"
Турнир: Чемпионшип
Год: 2012
В чем эпичность: Воскресил дух старой-доброй Англии