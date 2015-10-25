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10 эпичных фанатских забегов по футбольному полю

Сегодня на матче "Динамо" - "Спартак" на поле в перерыве выбежал болельщик и спровоцировал беспорядки. Но этот случай отнюдь не самый запоминающийся. "Бомбардир" представляет вам подборку из 10 появлений фанатов на поле, которые вошли в историю футбола.

Матч: "Сатурн" - "Спартак"
Турнир: Чемпионат России
Год: 2009
В чем эпичность: Забил пенальти одному из самых надежных вратарей первенства

Матч: "Петролул" - "Стяуа"
Турнир: Чемпионат Румынии
Год: 2011
В чем эпичность: Сломал челюсть защитнику гостей

Матч: "Блэкпул" - "Фулхэм"
Турнир: Чемпионшип
Год: 2015
В чем эпичность: Фанат выбежал в парике и розовом платье

Матч: "Локомотив" - "Бешикташ"
Турнир: Лига Европы
Год: 2015
В чем эпичность: Фанат смог вернуться на сектор

Матч: "Манчестер Юнайтед" - "Ювентус"
Турнир: Товарищеский матч
Год: 2013
В чем эпичность: Его поймал сам Бэкхем

Матч: "Барселона" - "Бавария"
Турнир: Товарищесский матч
Год: 2007
В чем эпичность: Джимми Джамп всегда эпичен

Матч: "Лорьян" - "Бастия"
Турнир: Кубок Франции
Год: 2002
В чем эпичность: Отпраздновал кубок вместе с командой

Матч: "Аякс" - "АЗ Алкмаар"
Турнир: Кубок Голландии
Год: 2011
В чем эпичность: Драка с вратарем + тренер увел команду с поля

Матч: "Локомотив" - "Спартак"
Турнир: Чемпионат России
Год: 2008
В чем эпичность: Прочувствовал на себе жесткость Радослава Ковача

Матч: "Шеффилд" - "Лидс"
Турнир: Чемпионшип
Год: 2012
В чем эпичность: Воскресил дух старой-доброй Англии

 

Россия. Премьер-лига Европа Локомотив Спартак Барселона Манчестер Юнайтед Ковач Радослав Кински Антонин Бекхэм Дэвид Месси Лионель Альварадо Эстебан
Комментарии (3)
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ArtMan91
1445791568
дементьев ваще неодекват
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dimar
1445794925
Только полностью безмозглые дегенераты могут выбегать на поле
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toxa187
1445796129
Болельщик голландского футбольного клуба "Аякс" приговорен к тюремному заключению на срок четыре месяца за нападение на вратаря АЗ во время матча этих команд в Кубке Голландии. Такое решение 29 декабря вынес голландский суд, пишет британское издание The Daily Mail. Болельщику 19 лет, его имя указано как Весли ван дер В. Инцидент с участием фаната "Аякса" и вратаря АЗ Эстебана Альварадо произошел 20 декабря. В первом тайме матча 1/8 финала Кубка Голландии болельщик выбежал на поле и попытался ударить голкипера. Альварадо сумел уйти от удара и повалить фаната на землю. Затем вратарь дважды ударил болельщика ногой, после чего в конфликт вмешались стюарды. Главный арбитр матча показал Альварадо красную карточку. На поле возник конфликт, и тренер АЗ Герт Ян Вербек увел команду с поля, объяснив свое решение тем, что продолжать матч - небезопасно для его игроков. Игра была прервана на 36-й минуте при счете 1:0 в пользу "Аякса". 28 декабря Федерация футбола Голландии (KNVB) приняла решение полностью переиграть матч со счета 0:0. Красная карточка, показанная Альварадо, была аннулирована. Что касается болельщика, то он получил не только четыре месяца тюрьмы, но и два месяца условно. По решению суда, в течение ближайших двух лет он должен отмечаться в полиции во время всех матчей "Аякса", АЗ и сборной Голландии. "Аякс" запретил фанату посещать матчи команды в течение 30 лет.
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