Не «Гамбургом» единым. Как в Германии болеют за «Санкт-Паули»

<p><em>В далеком 2010-м году скромный «Санкт-Паули» пытался закрепиться в Бундеслиге, но сделать это по разным причинам не смог. Корреспондент «Бомбардира» побывал в Гамбурге и узнал, как сейчас обстоят дела у «пиратов лиги».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Друзья и враги</strong></span></p> <p>Один из самых веселых клубов чемпионата Германии, символом которого является «Веселый Роджер», всегда выделялся из числа остальных немецких коллективов. Все тот же пиратский флаг клуб взял на вооружение лишь потому, что хотел противопоставить себя реалиям нынешнего мира, политике страны, моральным устоям.</p> <p>Гамбургская команда активно поддерживает всевозможные сексуальные меньшинства, также позиционируя себя в роли антифашистов и антирасистов. Главными соперниками ультрас «Санкт-Паули» являются правые группировки «Ганзы» и дрезденского «Динамо».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443797779_Один.jpg" style="height:469px; width:720px" /></p> <p>Именно все эти моменты и повлияли на то, что у клуба, за плечами которого нет богатой истории, сформировалась огромная армия болельщиков не только в Германии, но и по всему миру. Вторая команда Гамбурга смогла даже немного пошуметь в Бундеслиге в сезоне-2010/11, но не удержалась там, вылетев в лигу рангом пониже, где и пребывает сейчас.</p> <p>Есть у клуба и друзья – болельщики команды тесно сотрудничают с поклонниками «Селтика». Настолько тесно, что почти каждую неделю проводят встречи в баре «Веселый Роджер», который находится рядом со стадионом «Санкт-Паули». Теплые чувства «пираты» испытывают и к итальянским «Тернане» и «Аталанте», а также французскому «Марселю».</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Когда болельщики приходят клубу на помощь</strong></span></p> <p>Шутка ли, но «Санкт-Паули» был в шаге от того, чтобы оказаться банкротом. В период больших финансовых проблем, пришедшийся на 2003-й год, спасли команду ее верные болельщики. За достаточно короткий срок они смогли собрать столь нужные клубу почти два миллиона евро.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443797761_Два.jpg" style="height:465px; width:720px" /></p> <p>Одним из основных пунктов, за счет чего нужная сумма была найдена менее чем за три месяца, стала продажа маек с надписью «Retter», что переводится как «спаситель». 140 тысяч таких футболок нашли своих владельцев. Также ряд баров города провели акцию «Пей за «Санкт-Паули»!», где некоторая сумма при покупке кружки пива перечислялась в фонд поддержки команды.</p> <p>Стоит отметить, что и в руководстве «Санкт-Паули» сейчас находятся ее бывшие болельщики, полностью поддерживающие прозрачность гамбургской дружины. Боссы клуба пресекают в команде любые расистские проявления. Бывали случаи, что футболисты получали солидный штраф, когда на тренировке кого-то в сердцах обзывали на расовой почве. Моральные устои дороже всего!</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Поход на «Хайденхайм»</strong></span></p> <p>За время пребывания в Гамбурге посчастливилось посетить домашний поединок «пиратов» с «Хайденхаймом», который прошел в рамках 8-го тура второй Бундеслиги. Хозяева не отличаются излишней демократичностью в ценах, поэтому самый дешевый билет обойдется вам в 14,50 евро. И это все на стоячие места! Сектор верхнего яруса за воротами, например, стоит в два раза дороже, но там имеется хотя бы какой-то комфорт.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443797738_Три.jpg" style="height:437px; width:720px" /></p> <p>«Сегодня аншлага не ожидается, ведь игра начинается в 17:30, когда многие еще на работе», - сказал один из соседей по сектору. «Но будь уверен, что на «Миллернторе» окажется не меньше 29-ти тысяч». Мой собеседник оказался прав. По данным билетной службы на арене, вмещающей 29,5 тысяч зрителей, оказалось 29 154 болельщика. «Санкт-Паули» при этом является вторым клубом второй Бундеслиги по среднему показателю посещаемости. Матч, впрочем, не особо порадовал яркой игрой. Хозяева поля смогли лишь однажды поразить ворота соперника в середине первого тайма, после чего обе стороны успокоились.</p> <p>Развеять скуку от игры получилось в фан-шопе «Санкт-Паули». Многообразию ассортимента, а также здешним демократическим ценам могли бы позавидовать некоторые из клубов российской Премьер-лиги. Хотя речь идет о скромном коллективе из второй Бундеслиги! Болеют здесь тоже прилично. «Санкт-Паули» - это не «Гамбург». Но данный факт ничуть не ущемляет команду, а только делает ее еще более уникальной.</p>