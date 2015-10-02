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Сеск в большом городе #5. Почему сексизму не место в футболе

Главного тренера "Челси" Жозе Моуринью не будут дисквалифицировать за высказывания в адрес клубного врача Евы Карнейро. Автор "Бомбардира" Ульяна Лукьянченко возмущена этим фактом и приводит другие примеры, когда женщин в футболе дискриминировали.

Женщинами в мужских профессиях уже сложно кого-либо удивить. Последствия эмансипации продолжают жить, и многие явления, пугавшие мужчин в 20 веке, сейчас вполне привычны. Тем не менее огромное количество представителей сильного пола так и не смогли смириться с женщинами за рулем, женщинами на корабле и женщинами в мужском футболе.

И если к футбольным журналисткам кое-как привыкли, несмотря на бесконечные гонения в сторону кухни и пожеланиями научиться "гонять" борщи (я, к слову, научилась), то когда речь заходит о других, обычно мужских профессиях, то тут вступает в бой нереальный такой сексизм.

Женщины-врачи, женщины-агенты, женщины-владельцы футбольных клубов… Чего они только не слышали в свой адрес от диванных комментаторов. Да что там простые болельщики. Даже известные тренеры позволяют себе ту или иную колкость в сторону несчастных девушек. Что я вам рассказываю – вспомните, что неудачный папаша Жозе Моуринью наговорил красавице Еве Карнейро? И вот секси-доктор ушла из "Челси" по собственному желанию. А Моуринью не получил за это ни-че-го.

А это, кстати, в истории футбола не первый случай. И, к сожалению, не последний.

Хелена Коста

В мае 2014 года футбольную общественность облетела новость о том, что женщина станет главным тренером мужской команды. 36-летняя Хелена Коста. Португальская специалистка до этого сотрудничала с шотландским "Селтиком", а также возглавляла женские сборные Ирана и Катара. А тогда была назначена тренером во французском "Клермоне", игравшим в Лиге 2. Однако мир так и не смог оценить ее руководящие способности, так как через несколько месяцев она подала в отставку. Почему? Из-за давления общественности. Из-за давления прессы. Из-за громких и безжалостных оскорблений со стороны фанатов.

Тем не менее "Клермон" не отказался от идеи сделать главным тренером женщину, и сейчас команду мужчин тренирует французская специалистка Корин Дьякр. И пока неплохо справляется. За что ей бесконечный респект.

Айша Йохансен

Вы можете представить женщину во главе РФС? Ну вот, любимые мои сексисты, в этом вся суть. А Айша Йохансен смогла преодолеть стереотипы и в августе 2013-го возглавила федерацию футбола Сьерра-Леоне – государства в Западной Африке. Она заслужила этот пост своей деятельностью – известная футболистка когда-то организовала собственный футбольный клуб (крайне успешный) и до сих пор поддерживает детско-юношеские турниры по всему континенту. И ее жизненная позиция невероятно крута: "Только футбол и музыка не имеют границ, ими может заниматься каждый". Мое искреннее восхищение.

Бибиана Штайнхаус

К счастью, на женщин-арбитров перестали показывать пальцем и реагировать как на летающую тарелку в небе. Но это сейчас. Бибиана Штайнхаус стала первой женщиной-арбитром в профессиональном немецком футболе, получив лицензию ФИФА в 2005 году. Девушка решила продолжить дело своего отца – известного футбольного рефери. Начинала она с судейства женской Бундеслиги, затем стала судить матчи мужской второй Бундеслиги, а далее Штайнхаус дослужилась и до основного турнира чемпионата Германии в качестве четвертого арбитра. Она заслужила уважение со стороны футболистов и тренеров и даже смогла дать отпор агрессивным нападкам Пепа Гвардиолы. Однажды испанский тренер позволил себе ироничные выкрики в сторону арбитра, однако потом – публично извинялся перед ней. Также Бибиана прославилась, благодаря ролику в Youtube, зафиксировавшему один курьезный случай: футболист "Герты" Петер Немайер во время игры случайно (ага) потрогал девушку за грудь, но попросил прощения, и дело закончилось миром.

Рейчел Андерсон

58-летняя Андерсон является первой женщиной-футбольным агентом с лицензией ФИФА. Еще в 1993 году она спровоцировала громкий переход защитника Джулиана Дикса в "Ливерпуль" из "Вест Хэма" за рекордную на тот момент сумму в 3 миллиона фунтов. Далее она взяла под опеку Дона Хатчинсона (которого в "Ливерпуле" звали алкоголиком), после чего он без проблем перешел в "Вест Хэм" с неплохой суммой отступных. Но ее даже после всех этих заслуг не хотели уважать. В 1997 году ее не пустили на церемонию награждения приза лучшему игроку Премьер-лиги, исключительно из-за того, что она женщина. Но Андерсон не растерялась, а подала в суд на всю футбольную ассоциацию. И выиграла его. Эта сильная представительница слабого пола сегодня продолжает свою деятельность в футбольном менеджменте, а также является почетным председателем в агентском совете Англии.

Вероника Гибадиева

Закончить хотелось бы примером из нашей страны. Вероника Гибадиева, известная спортивная журналистка, одна из первых женщин в России, начавших комментировать мужской футбол. И не какой-нибудь там матч "Реала", а игру голландского чемпионата. Между "Камбюром" и "Аяксом". И чего только не услышала девушка в свой адрес от болельщиков, зрителей и всех тех, кто не знает наказаний за сексизм. Однако профессионалы отмечают – девушка невероятно глубоко разбирается в играх чемпионата Голландии. Известный комментатор Владимир Стогниенко лично пригласил ее комментировать тот матч и объяснил почему: "Идея прокомментировать футбол вместе с Вероникой Гибадиевой появилась, когда стало известно, что телеканал "Спорт 1" будет показывать матчи голландского чемпионата. Тиа – тот человек, который всегда консультировал меня по вопросам голландского футбола еще с мундиаля 2010 года. Думаю, что не существует нюансов голландского футбола, в которых она как журналист не разбиралась бы. Ее рассказы чрезвычайно зрелые и очень глубокие". Вот так-то.

Сеск в большом городе #1. Ради кого девушки начинают смотреть футбол

Сеск в большом городе #2. Творческие увлечения футболистов

Сеск в большом городе #3. Какие девушки нравятся футболистам

Сеск в большом городе #4. Фэшн из май профэшн

Англия. Премьер-лига Англия Челси Вест Хэм Ливерпуль Аякс Нимайер Петер Моуринью Жозе Гвардиола Хосеп
Комментарии (17)
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AleXXX 88
1443790709
что это?=(
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Friedrich Zimmerman
1443794129
Чет многое на себя берут бабы . Всех по кухням отправить надо )
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antondyachkov
1443794340
ролик со Штайнхаус - просто умора. очень здорово, что она сама рассмеялась и не обиделась :) а вообще, я никаких проблем с женщинами в футболе не вижу. а женщина-комментатор - это классно, я бы послушал. вот только женщина-тренер в мужской команде - это как-то фантастически звучит. думаю, отношения тренера к команде всегда именно отеческие, а не материнские (прямо по-фрейдистски)
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Semargl18
1443796379
оооо бабы Если бы Жозе матом покрыл врача мужика не мяукнул бы никто но бабу покрыть это дискриминация... СХРЕНАЛИ вы же равноправия хотели
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Pravdin_V
1443798334
Уберите эту непрофессиональную "журналистку"! Моуринью уволил врача в первую очередь, и дело не в половых признаках, работу свою выполнять надо, а не дурака валять!
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Pravdin_V
1443798441
Играли себе мужики в футбол спокойно, пока не пришли женщины, и не стали прикрывать свой непрофессионализм полом, у нас равноправие дамочки! Женский шовинизм не пройдет!
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salonik
1443803911
Нечего бабам в футболе делать. Многие мужчины и на футбол-то ходят, чтобы от них отдохнуть. Пусть Карнейро в поликлинике работает.
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garet12222
1443825292
подытожу: идите борщ варите. футбол - не женская игра!
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talgatnurzhanov2006
1443869905
и здесь баба, кто её сюда взял, в мужской храм целомудрия
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pipboy47
1443875720
А можно спросить. Если бы Карнейро была мужиком, подняли бы такой хайп из-за оскорбления Моуриньо? Да, конечно нет.
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