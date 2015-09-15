«Вольфсбург» - ЦСКА- 1:0, «Реал» – «Шахтер»- 4:0, ПСВ – «Манчестер Юнайтед»- 2:1. Онлайн матчей Лиги чемпионов

<div> <p><strong>23:38 Всем спасибо за внимание. Завтра на том же месте. Не забывайте! </strong></p> <p><strong>23:37</strong> Вот и ПСВ с "МЮ" доиграли. 2:1 выиграли голландцы, что стало главной неожиданностью первого игрового дня. </p> <p><strong>23:35</strong> Закончились и остальные матчи. Вот их результаты</p> <p><strong>ПСЖ – «Мальме» - 2:0</strong></p> <p><strong>«Реал» – «Шахтер»</strong> - <strong>4:0</strong></p> <p><strong>«Галатасарай» – «Атлетико» - 0:2</strong></p> <p><strong>«Манчестер Сити» – «Ювентус» - 1:2</strong></p> <p><strong>«Бенфика» - «Астана» - 2:0</strong></p> <p><strong>«Севилья» - «Боруссия» М - 3:0</strong></p> <p><strong>23:33</strong> ВСЕ! Закончился матч "Вольсбург" - ЦСКА. 0:1 проигрывают "армейцы". Ничего страшного. Лиха беда начала!</p> <p><strong>23:25 Альваро Мората выводит "Ювентус" вперед</strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442348800_енчиж.jpg" style="height:397px; width:690px" /></strong></p> <p><strong>23:23 Роналду оформляет хет-трик в ворота "Шахтера"</strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442348663_нртпрт с.jpg" style="height:306px; width:700px" /></strong></p> <p><strong>23:19 Этим парням интерснее всего смотреть матч «Севилья» - «Боруссия» М</strong></p> <p> <img alt="" src="/images/upload/1442348347_выавыавыен.jpg" style="height:374px; width:666px" /></p> <p><strong>23:16</strong> <strong>Поль Погба сегодня противостоит Яя Туре, а Депай - своей бывшей команде</strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442348221_pogba-cartoon_iv9db6e10rwm1pfs9t81dn4f8.jpg" style="height:400px; width:710px" /></strong></p> <p><strong>23:12 ЮВЕ СРАВНИВАЕТ! 1:1! Марио Манджукич!</strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442348075_енгоипаи.jpg" style="height:378px; width:707px" /></strong></p> <p><strong>23:08</strong> Удваивает преимущество "Севилья". Отвратительна на старте сезона гладбахская "Боруссия"</p> <p><strong>23:05 Почти синхронно забили ПСВ, "Бенфика" и "Реал". Раскочегаривается Лига. РАСКОЧЕГАРИВАЕТСЯ!</strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442347652_емв.jpg" style="height:354px; width:686px" /></strong></p> <p><strong>23:03</strong> <strong>"ПСЖ" забивает второй гол родной команде Златана. Сделал это Эдинсон Кавани</strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442347873_нг сс.jpg" style="height:348px; width:648px" /></strong></p> <p><strong>23:00 "Ювентус" пропускат. Ну, или "Сити" забивает. Как кому угодно</strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442347387_выавыаываываываываы.jpg" style="height:98px; width:569px" /></strong></p> <p><strong>22:58</strong> Второй пропускает "Шахтер". К сожалению. Роналду реализует пенальти. Еще и Тарас Степаненко красную получил. Беда.... </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442347194_смпроь.jpg" style="height:315px; width:669px" /></p> <p><strong>22:56</strong> <img alt="" src="/images/upload/1442346992_выаывкк.jpg" style="height:113px; width:581px" /></p> <p><strong>22:53 </strong>Наши казахстанские друзья пропускают. Нико Гаитан забивает за "Бенфику"</p> <p><strong>22:51 ЛОРД НА ПОЛЕ! </strong>Бендтнер меняет Доста у "Вольфсбурга"</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442346715_еим.jpg" style="height:119px; width:528px" /></p> <p><strong>22:49</strong> Кевин гамейро с пенальти открывает счет в матче "Севилья" - "Боруссия" Менхенгладбах</p> <p><strong>22:47</strong> Отдохнули? Даже, если нет, то мы начинаем вторые таймы!</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442346378_енгшл.jpg" style="height:329px; width:694px" /></p> <p><strong>22:36</strong> Все ушли на перерыв. Как вам Лига чемпионов? Не разочаровала?</p> <p><strong>22:33 ПСВ забивает в ворота Де Хеа в раздевалку! 1:1! Интрига!</strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442345654_кен.jpg" style="height:365px; width:689px" /></p> <p><strong>22:30</strong> Перерыв в матче "Вольфсбург" - ЦСКА. И скучно, и грустно... Верим в Леонида. Ждем выхода Думбия</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442345854_енш.jpg" style="height:360px; width:661px" /></p> <p><strong>22:28</strong> Мемфис Депай забивает своему бывшему клубу</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442345323_выаываываыва.jpg" style="height:354px; width:644px" /></p> <p><strong>22:24</strong> Пропускает ЦСКА. Дракслер забивает. Давайте без шуток про "сухарь", ладно?...</p> <p><strong>22:17</strong> Ой-йо. Тяжелейшую травму получает Люк Шоу из "МЮ". Здоровья англичанину!</p> <iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7971459" width="720"></iframe> <p><strong>22:16 </strong>Карим Безема забивает "Шахтеру"</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442344761_кекекеке.jpg" style="height:312px; width:665px" /></p> <p><strong>22:15</strong> Вот таким будет этот сезон Лиги чемпионов. Верите, что "Барса" возьмет второго "ушастого" подряд?</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442344448_12011390_996971990366553_527879592715951151_n.jpg" style="height:653px; width:653px" /></p> <p><strong>22:12</strong> СРАЗУ! Второй! 2:0 повел "Атлетико" в Турции. И опять Гризман. Дубль француза. Уйдет в "Реал" за 100 миллионов?</p> <p><strong>22:05</strong> "Атлетико" открывает счет в матче с "Галатасараем"! Антуан Гризман отличился</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442344040_нгнг.jpg" style="height:491px; width:492px" /></p> <p><strong>22:03 </strong>Если вы вдруг забыли, то Россия-матушка жуть какая большая. Ребята с Дальнего Востока, отпишитесь в комментах, как вы там?</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442343707_уу.jpg" style="height:400px; width:720px" /></p> <p><strong>21:50</strong> Первый пошел! ПСЖ открывает счет. Анхель Ди Мария забиает "Мальме". А игру, к слову, эту судит Сергей "Русский Коллина" Карасев.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442343199_ек.jpg" style="height:303px; width:660px" /></p> <p><strong>21:45 </strong>Поехали! Это будет здорово!</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442342488_1378056782_startuem.jpg" style="height:480px; width:640px" /></p> <p><strong>21:40</strong> И так пришло время расходится по кружкам по интересам. «Бомбардир» предлагает Вам 2 текстовые трансляции <strong><a href="https:///online/86970" target="_blank">«Вольфсбург» - ЦСКА</a> </strong>и<strong> <a href="https:///online/86969" target="_blank">«Реал» - «Шахтер»</a>. </strong>А также вы можете посмотреть в видео формате матчи <strong><a href="https:///online/86974" target="_blank">«Манчестер Сити» - «Ювентус»</a>, <a href="https:///online/86972" target="_blank">«Галатасарай» - «Атлетико»</a> </strong>и<strong> <a href="https:///online/86971" target="_blank">ПСВ – «Манчестер Юнайтед»</a>. </strong>В перерыве встречаемся здесь и обмениваемся впечатлениями.</p> <p><strong>21:35</strong> Вторая доза составов. Но вы не бойтесь. Они не менее стартовые, чем были до этого</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442341897_има.jpg" style="height:473px; width:487px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442341914_епи.jpg" style="height:161px; width:557px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442341935_парар.jpg" style="height:385px; width:547px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442341951_бьбь.jpg" style="height:490px; width:504px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442341965_ваываыаываыа.jpg" style="height:352px; width:657px" /></p> <p><strong>21:30</strong> Этихад Стэдиум готовится принимать самую громкую пару сегодняшнего дня <strong>«Манчестер Сити» – «Ювентус»</strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442341609_гот.jpg" style="height:288px; width:716px" /></strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442341635_3.jpg" style="height:432px; width:710px" /></strong></p> <p><strong>21:25</strong> Вот вам забойная доза стартовых составов самых статусных участников сегодняшнего вечера</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442341307_енг.jpg" style="height:503px; width:507px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442341323_увув.jpg" style="height:701px; width:505px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442341335_ен.jpg" style="height:572px; width:492px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442341348_фыфы.jpg" style="height:590px; width:499px" /></p> <p><strong>21:20 </strong>Очень крутое превью ко всей Лиге чемпионов от французского "ПСЖ". «Звездные войны» - вечны</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442341141_ывы.jpg" style="height:570px; width:570px" /></p> <p><strong>21:18</strong> <strong>А вот стартовые составы участников главного для нас матча дня</strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442341035_выыв.jpg" style="height:466px; width:494px" /></strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1442341045_выыыыы.jpg" style="height:160px; width:588px" /></strong></p> <p><strong>21:15 </strong>Сегодня прошла игра Юношенской Лиги УЕФА. И молодые "армейцы" одержали волевую победу над "волками". Почин задан. Требуем продолжения банкета!</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442340875_ивави.jpg" style="height:396px; width:707px" /></p> <p><strong>21:10</strong> Если еще не успели, то почитайте наш <a href="https:///articles?id=442387" target="_blank"><strong>материал</strong></a> о сопернике московского ЦСКА – «Вольфсбурге».</p> </div> <p><strong>21:00</strong> Добрый вечер! «Бомбардир» начинает самый лигочемпионский онлайн событий во Вселенной! Через 45 минут будут сыграны 8 матчей</p> <p><strong>ПСЖ – «Мальме»</strong></p> <p><strong>«Реал» – «Шахтер»</strong></p> <p><strong>«Вольфсбург» - ЦСКА</strong></p> <p><strong>ПСВ – «Манчестер Юнайтед»</strong></p> <p><strong>«Галатасарай» – «Атлетико»</strong></p> <p><strong>«Манчестер Сити» – «Ювентус»</strong></p> <p><strong>«Бенфика» - «Астана»</strong></p> <p><strong>«Севилья» - «Боруссия» М</strong></p> <p> </p> <p>Каковы ваши прогнозы, друзья?</p>