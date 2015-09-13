Первое поражение «Локомотива», очередной провал Моуринью. Дайджест событий дня

<p><em>Роналду стал рекордсменом «Реала», а "Манчестер Юнайтед" обыграл "Ливерпуль". Вашему вниманию дайджест главных субботних событий от «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>В РФПЛ стартовал 8-ой тур</strong></span></p> <p>В центральной игре дня ЦСКА упустил преимущество в два мяча над «Зенитом», и матч закончился вничью (<a href="https:///online/80971" target="_blank"><strong>2:2</strong></a>). Также не смогли выявить сильнейшего «Амкар» и «Кубань» (<a href="https:///online/80976" target="_blank"><strong>1:1</strong></a>). А вот «Рубин» неожиданно и уверенно обыграл дома «Локомотив» (<a href="https:///online/80974" target="_blank"><strong>3:1</strong></a>). Железнодорожники, таким образом, потерпели первое поражение за 8 туров. В ходе матча в стане гостей вспыхнул <a href="https:///news/?id=442167" target="_blank">конфликт</a>.</p> <p><a href="https:///articles/?id=442144" target="_blank"><strong>Нойер, ты? Способны ли сборники ЦСКА и «Зенита» играть на несколько фронтов</strong></a></p> <p><strong><a href="https:///articles/?id=442148" target="_blank">"Жаль, что такие матчи проходят после игр сборных". О чем говорили Слуцкий и Семак</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Ливерпуль» был бит в Манчестере</strong></span></p> <p>В классическом английском противостоянии между «Манчестером Юнайтед» и «Ливерпулем» намного сильнее оказались подопечные Луи Ван Гала (<strong><a href="https:///online/80168" target="_blank">3:1</a></strong>). Мерсисайдцы окончательно увязли в середине таблицы.</p> <p><strong><a href="https:///articles/?id=442177" target="_blank">Гол Мартиаля, возвращение Де Хеа. Как «МЮ» обыграл «Ливерпуль»</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Челси» вновь проиграл</strong></span></p> <p>Пятый тур чемпионата Англии стартовал с очередного поражения "Челси" (<strong><a href="https:///online/80166" target="_blank">1:3</a></strong>). Этот проигрыш для подопечных Жозе Моуриньо стал уже третьим в сезоне. Злым гением лондонцев в этот раз оказался нападающий "Эвертона" <a href="https:///player/5896" target="_blank"><strong>Стивен Нейсмит</strong></a>, который вышел на замену вместо, получившего травму,Мухамеда Бешича на 9-ой минуте и оформил хет-трик. "Аристократы" сумели ответить лишь одним голом, автором которого стал Неманья Матич.</p> <p><strong><em><img alt="" src="/images/upload/1442084894_дайд1.jpg" style="height:400px; width:720px" /></em></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Роналду побил рекорд Рауля</strong></span></p> <p>Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду обновил рекорд клуба по количеству забитых одним игроком мячей в испанской Примере.</p> <p>Оформив пента-трик в прошедшем поединке против "Эспаньола" (<strong><a href="https:///news/?id=442154">6:0</a></strong>), Роналду довел свой лицевой счет до отметки в 229 голов в высшем дивизионе чемпионата Испании.</p> <p><strong><span style="color:#FF8C00">«Барселона» обыграла «Атлетико» на «Висенте Кальдероне»</span></strong></p> <p>"Барселона" продолжает идти без поражений в чемпионате Испании. В матче 3-го тура "блаугранас" в гостях победила "Атлетико" (<strong><a href="https:///online/84035" target="_blank">2:1</a></strong>) благодаря голам Неймара и Месси.</p> <p><strong><span style="color:#FF8C00">«Ювентус» не смог победить «Кьево»</span></strong></p> <p>Сегодня в Италии было сыграно 3 матча. Главной сенсацией стала ничья между "Ювентусом" и "Кьево" (<strong><a href="https:///online/84443" target="_blank">1:1</a></strong>), зафиксированная на "Ювентус Стэдиум". В двух других матчах "Рома" обыграла "Фрозиноне" (<strong><a href="https:///online/84439" target="_blank">2:0</a></strong>), а "Фиорентина" одолела "Дженоа" с минимальным счетом (<strong><a href="https:///online/84438" target="_blank">1:0</a></strong>).</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442090076_20150831_gaf_u56_480.jpg" style="height:400px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>В Бундеслиге прошли очередные матчи 3-го тура</strong></span></p> <p>Мюнхенская "Бавария" не без проблем обыграла "Аугсбург" (<strong><a href="https:///online/81871" target="_blank">2:1</a></strong>) благодаря голу на последней минуте. А вот дортмундская "Боруссия" крайне уверенно положила на лопатки "Ганновер-96" (<strong><a href="https:///online/83199" target="_blank">4:2</a></strong>). С остальными результатами можно ознакомиться по <a href="https:///news/?id=442153" target="_blank">ссылке</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Лион» вновь теряет очки</strong></span></p> <p>В центральном матче 5-го тура Лиги 1 лионский "Олимпик" и "Лилль" так и не смогли распечатать ворота друга друга, закончив матч со счетом <strong><a href="https:///online/80558" target="_blank">0:0</a></strong>. А вот соседи "ткачей" из "Сент-Этьена" добились трудовой победы над "Монпелье" (<strong><a href="https:///online/80555" target="_blank">2:1</a></strong>). Исходы других матчей игрового дня вы можете увидеть <a href="https:///news/?id=442179" target="_blank">здесь</a>.</p>