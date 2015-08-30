«Локомотив» - «Краснодар» - 2:1. Фоторепортаж

<p><em><a href="https:///online/80963" target="_blank">Противостояние </a>«Локомотива» и «Краснодара» получилось ярким и интересным. «Бомбардир» показывает самые красочные моменты матча в Черкизово.</em></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440965675__MG_7736 1.jpg" style="width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440965692_IMG_7218 1.jpg" style="width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440965705__MG_7738 1.jpg" style="width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440965718_IMG_8126 1.jpg" style="width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440965730__MG_7739 1.jpg" style="width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440965779__MG_8020 1.jpg" style="width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440965795__MG_7875 1.jpg" style="width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440965808__MG_7580 1.jpg" style="width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440965829__MG_7564 1.jpg" style="width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440965846__MG_7485 1.jpg" style="width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440965860__MG_7469 1.jpg" style="width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440965885__MG_7439 1.jpg" style="width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440965900__MG_ 7509 1.jpg" style="width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440965913__MG_7308 1.jpg" style="width:720px" /></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440965926__MG_7367 1.jpg" style="width:720px" /></p>