Зеркало Лиссабона. ЦСКА уехал из Португалии на щите

<p><em>В первом матче за выход в групповой этап Лиги чемпионов московский ЦСКА не сдюжил на «Жозе Алваладе», капитулировав от «Спортинга» (2:1). О поражении армейцев – в отчете «Бомбардира». </em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Спортинг» – ЦСКА – 2:1 </strong></span></p> <p>Когда волей жребия в пару к ЦСКА был делегирован «Спортинг», болельщики армейцев, отложив валидол в сторону, выдохнули с облегчением. «Подфартило», – отмечали многие из них, наверняка думая о том, что лучше уж встретиться с третьей силой чемпионата Португалии, нежели напороться на «Манчестер Юнайтед», «Байер» или «Валенсию». «Не спешите радоваться», – апеллировали другие, держа в голове тот факт, что на прошлой стадии Лиги чемпионов скромная «Спарта» нащупала в игре подшефных Слуцкого не одну болевую точку и могла всерьез убрать тех с пути. Однако «Спортинг» для армейцев соперник самый что ни на есть особенный. Со «львами» москвичи встречались в том самом победном финале Кубка УЕФА в 2005 году. Об этом памятном успехе как для клуба, так и для всей нашей необъятной страны, к слову, лучше всех могут рассказать его же творцы Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич и братья Березуцкие, которые даже спустя десятилетие в столичном клубе – на первостепенных ролях.</p> <p>Не коснись проблемы с голеностопом здоровья Бибраса Натхо, с большой долей вероятности основной состав ЦСКА появился бы на газоне «Жозе Алваладе» в традиционном для себя виде. На деле: дуэт с Понтусом Вернблумом в опорной зоне составил опустившийся с фланга Алан Дзагоев. На освободившийся простор слева Слуцкий откомандировал бегунка Ахмеда Мусу, а вот роль наконечника атак была доверена Сейду Думбия. Стоит отметить, что точно такой же формат наигрывался армейцами на предматчевой двухсторонке, и ту же картину мы видели с 60-й минуты дерби со «Спартаком». Интересно и то, что с собой в Лиссабон Леонид Слуцкий прихватил юного голкипера Илью Помазуна, оставив в Москве бессменного сменщика Акинфеева Сергея Чепчугова. Тот-то, кстати, и без травмы был, и в духе пребывал. Вот такая вот ротация от наставника ЦСКА. Жорже Жезуш меж тем велосипед изобретать не стал: ни одного изменения после победы над «Тонделой».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439933251_2272855_w2.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p>Армейцев встретили негостеприимно. Сначала местные болельщики, коих на стадионе собралось подавляющее большинство, свирепым гулом обозначили свою неприязнь к приезжей команде. «Львы» же, едва просвистел стартовый свисток Чакыра, первым делом сфолили. Повлияло ли это на моральный настрой ЦСКА или нет, но в первой пятнадцатиминутке господствовали как раз хозяева. И если первый удар с дальней дистанции от Налдо носил, скорее, пристрелочный характер, то уже в следующем моменте ни Акинфеев, ни бросившийся на помощь Марио Фернандес уберечь ворота от гола не смогли. Пасом-изюминкой Каррильо вскрыл оборону армейцев и вывел Руиса на рандеву с Акинфеевым. Костариканец, изловчившись, протолкнул сферу дальше, где Гутьеррес окончательно затолкал ту в ворота – 1:0. Как и в матче десятилетней давности первым счет открыл «Спортинг». В игре москвичей тем временем колоссальным образом не хватало компактности и плотности. Оборону и среднюю линию армейцев хозяева растаскивали как могли. Будто и не знали подопечные Слуцкого, что поделать с настырным соперником.</p> <p><a href="https:///articles/?id=439449"><strong>«Спортинг» - ЦСКА – 2:1. Онлайн событий дня</strong></a></p> <p>Однако опешив, ЦСКА тут же всколыхнул игру. Постарался Тошич, который шикарно развернулся у ворот Патрисиу, повесив над штрафной затяжной черпачок. Жаль, что откликнуться на него никто так и не смог. Зато с этого момента восстановился игровой баланс, а сам серб, не пройдя и пяти минут, был вознагражден за свои старания. Жестко встретил Тошича Джефферсон – однозначный пенальти. Но какой искусный пас выдал на Тошича Муса, совершивший перед этим слаломный проход по флангу – получилось, надо сказать, не хуже, чем у Каррильо. К мячу подошел Думбия и… пробил точно в Патрисиу. Не умаляя заслуг голкипера, угадавшего направление удара, пробил Сейду бесхитростно. Госпожа удача, впрочем, от ивуарийца отворачиваться не стала. Ведь именно Думбия было суждено восстановить равенство на табло. И вновь шикарный пас. На этот раз в исполнении Романа Еременко. Отрезал им русский финн оборону «львов» еще в середине поля, а Думбия, совершив затяжной рейд, шансов Патрисиу оставлять не стал. Хотя и пощекотал зрителю нервы, явно передержав мяч. Последняя пятиминутка вообще получилась жаркой. Обоюдно жаркой, на наше счастье. Ислам Слимани, который после ЧМ-2014 будет сниться Акинфееву еще долго, после углового пробивал в упор. На это ЦСКА ответил моментом Мусы, который освободившись от опеки, знатно шарахнул по владениям Патрисиу. Португалец пусть и не с первой попытки, но сферу все-таки зафиксировал. А было опасно. На том и порешали, отправившись отдыхать.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7910361" width="720"></iframe></p> <p>Сценарий второго тайма мало чем отличался от того, что мы видели до перерыва. «Спортинг» продолжил атаковать, но в завершающей стадии им то и дело не хватало везения или мастерства. Продолжил свое голевое дело Слимани: то в упор с четырех метров пробивал алжирец, то головой замыкал подачу Каррильо, но своего в итоге добился. Разыграв двухходовку все с тем же Каррильо, Ислам метров с 12-и пробил из-под Березуцкого, чем не оставил шансов Акинфееву. Чем же ответил ЦСКА? По сути, ничем. Армейцам явно не хватало свежести впереди, а единственные моменты, которые можно занести им в актив, остались за авторством Игнашевича и Думбия. Пробивали футболисты опасно, но все вхолостую. Подарком судьбы стало и то, что главный рефери Джюнейт Чакыр не заметил игру рукой в исполнении Василия Березуцкого в своей штрафной. Повезло.</p> <p>Говоря честно, по такому сценарию ЦСКА мог получить гораздо больше. А так: минимальное поражение и гол в гостях за плечами. Домой армейцы возвращаются на щите, но имеют неплохие шансы на дальнейший успех.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Герой матча: Андре Каррильо </strong></span></p> <p>Не смотря на то что голами перуанец разжиться так и не смог, не отметить активных действий Андре Каррильо сродни преступлению. Именно он отдал разрезающую передачу на Руиса в случае с первым голом, именно он выступил ассистентом палача Слимани во втором забитом мяче. Даже больше – правый инсайд «львов» забил и сам, однако в том моменте боковой арбитр углядел офсайд. В общем, мозговой центр атаки «Спортинга» и лидер команды знает себе цену. Повнимательнее с ним в Москве, Леонид Викторович! </p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Факт</strong></span></p> <p>Памятная победа 2005-го года в Кубке УЕФА остается для ЦСКА не только самой важной в истории, но и единственной в Португалии. На «земле света», или же на португальский манер «terra de luz», армейцы гостят уже в шестой раз. Но прошлые матчи, кроме знаменательной победы в Кубке УЕФА, завершались для армейцев не в их пользу: трижды ЦСКА встречался с «Порту», дважды сыграв на «Эштадиу ду Драгау» в нулевую ничью и раз проиграв (2:1), а также разошелся миром (1:1) в Лиссабоне с «Бенфикой».</p> <p><a href="https:///articles/?id=439402"><strong>«Спортинг»: против кого сегодня будет биться ЦСКА</strong></a></p>