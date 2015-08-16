У «Кубани» большие проблемы с финансами. Дайджест событий дня

<p><strong><span style="color:#FFA500">УЕФА просит ФИФА провести расследование относительно появления досье на Платини</span></strong></p> <p>Генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино обратился к своему коллеге в ФИФА Жерому Вальке с просьбой провести расследование появления критического досье на президента УЕФА Мишеля Платини. Документ, распространенный из штаб-квартиры ФИФА, был разослан различным изданиям с запросом о публикации и призван очернить имя француза, поставив под сомнение его соответствие роли главы Международной федерации футбола, причем, его автор не был указан.</p> <p>На данный момент в ФИФА отказываются комментировать ситуацию . Напомним, Платини намерен участвовать в выборах президента ФИФА. Француз заручился поддержкой четырех из шести мировых конфедераций.</p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Де Хеа вновь тренируется с основным составом «Манчестер Юнайтед»</strong></span></p> <p>Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа вернулся к тренировкам с основным составом команды. Испанец прибыл на занятие для игроков, не принимавших участие в матче с "Астон Виллой". Спустя час к тренировке присоединились остальные игроки манкунианцев.</p> <p>Напомним, Де Хеа не был включeн в заявки на матчи двух первых туров АПЛ по решению главного тренера команды Луи ван Гаала и был переведен в резервную команду.</p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>И. о. главы Краснодарского края: «Кубань» имеет большие долги»</strong></span></p> <p>Исполняющий обязанности главы Краснодарского края Вениамин Кондратьев после поражения "Кубани" в домашнем матче 5-го тура РФПЛ против "Рубина" (0:1) подтвердил информацию о серьезных финансовых проблемах краснодарцев.</p> <p>"Сейчас клуб имеет большие долги, туманно финансовое состояние команды. Ситуация в целом непонятная, не ясно, кто будет инвестировать в клуб, кто будет платить футболистам. Кто бы новый ни зашел в клуб, он хочет оценить, что он от этого получит. А потом, что бы мы ни предпринимали, сейчас всe уходит на погашение долгов, футболистам ничего не остаeтся", - заявил Кондратьев.</p> <p>Напомним, что недавно администрация Краснодарского края выкупила оставшуюся часть акций "Кубани" у прежнего инвестора клуба Олега Мкртчана и стала единоличным собственником команды.</p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Нападающий «Сент-Этьена» продолжит карьеру в России</span></strong></p> <p>Французский нападающий "Сент-Этьена" Йоан Мольо должен продолжить карьеру в одном из российских клубов. Об этом 26-летний футболист сообщил на своей странице в Instagram, не уточнив название своего будущего клуба.</p> <p>"Сейчас около двух часов ночи, но я не сплю и думаю о том, что скоро буду играть за другой клуб. Это странное ощущение, потому что с болельщиками "Сент-Этьена" у меня сложились замечательные отношения. Я останусь верен клубу, вы навсегда останетесь в моем сердце. </p> <p>Я продолжу карьеру в России. Почему в России? Я получил предложение от клуба, который верит в меня и многого от меня ждет. Именно это мне и нужно. Еще раз спасибо всем", — написал Мольо.</p> <p>Напомним, что зимой слухи связывали нападающего с краснодарской "Кубанью", впрочем, маловероятно, что он окажется именно там из-за финансовых проблем команды.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439755786__I2V7063.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><strong><span style="color:#FFA500">«Динамо» не ведет переговоров по Кокорину</span></strong></p> <p>Московское "Динамо" на своем официальном сайте выпустило заявление, в котором сообщается, что к настоящему моменту команда не получала предложений по нападающему Александру Кокорину.</p> <p>Напомним, что ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Зенита", который ищет на российском рынке замену Саломону Рондону, ушедшему в "Вест Бромвич". </p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Джуджак: «Готов к новому старту»</span></strong></p> <p>Новичок турецкого "Бурсаспора" Балаж Джуджак прокомментировал свой переход из московского "Динамо".</p> <p>"Я очень взволнован переходом в "Бурсаспор". Чувствую, что готов к новому старту. Мне было приятно, как меня встретило руководство клуба. Президент и совет директоров очень тепло отнеслись ко мне. "Бурсаспор" – клуб с великой историей и достижениями. Я не могу гарантировать болельщикам трофеи, но обещаю, что буду стараться изо всех сил. Уверен, что чемпионат Турции этого сезона мы закончим в первой тройке", — заявил Джуджак.</p> <p>Напомним, что московское "Динамо" продолжает избавляться от легионеров. В матче против "Урала" единственным иностранным игроком, который вышел в стартовом составе москвичей, был Томаш Губочан.</p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Челси»</strong></span></p> <p>Центральное футбольные событие всего уик-энда состоялось в Манчестере. Как иначе именовать встречу двух соискателей титула "лучшей лиги мира"? Много было сказано с обеих сторон перед отчетным поединком, но все рассудила (а некоторым, возможно, и закрыла рты) именно Игра. "Челси" на правах действующего триумфатора был неявным, но фаворитом, но об этом все забыли, когда <strong>Серхио Агуэро </strong>по истечении получаса игры распечатал ворота<strong> Асмира Беговича</strong>. Заметно более интересной стала встреча, но настоящего ответа от "пенсионеров" так и не случилось. Более того, уже под занавес второго тайма они вновь пропустили. Отличился<strong>Венсан Компани</strong>, футбольный век которого, увы, скоро пойдет на убыль. Очевидно, <strong>Жозе Моуринью</strong> не хотел доводить дело до разгрома, но его мало кто спрашивал. Бразилец<strong>Фернандиньо </strong>превратил на 85-й минуте счет в крупный. И в итоге мы получаем уверенную викторию "горожан", и теперь амбициозные слова<strong> Мануэля Пеллегрини</strong> о неизбежной победе в АПЛ не кажутся пустой бравадой.</p> <p><strong>Чемпионат Англии. Премьер-лига. 2-й тур</strong></p> <p><strong><strong><span style="color:#008000">Манчестер Сити - Челси (Лондон) - 3:0 (1:0)</span> <a href="https:///online/80137" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></strong></strong></p> <p><strong>Голы: </strong>1:0 - Агуэро, 31; 2:0 - Компани, 79; 3:0 - Фернандиньо, 85. </p> <p><strong>Манчестер Сити: </strong>Харт, Санья, Коларов, Компани, Мангала, Фернандиньо, Навас (Насри, 65), Туре, Сильва, Стерлинг (Демикелис, 79), Агуэро (Бони, 83). </p> <p><strong>Челси:</strong> Бегович, Иванович, Аспиликуэта, Кэйхилл, Терри (Зума, 46), Матич, Рамирес (Кудрадо, 64), Фабрегас, Виллиан (Фалькао, 79), Азар, Коста. </p> <p><strong>Предупреждения: </strong>Компани, 33; Фернандиньо, 45+1; Иванович, 48; Туре, 51; Азар, 81. </p> <p><strong>Судья:</strong> Мартин Аткинсон (Лидс). </p> <p><a href="https:///articles/?id=439227" target="_blank">Автобусные вандалы. Как "Манчестер Сити" разобрал "Челси" на запчасти</a></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>РФПЛ. «Локомотив» не смог распечатать ворота «Терека»</strong></span></p> <p>В матче 5-го тура между "Локомотивом" и "Тереком" обе команды надеялись заработать нужные 3 очка. Москвичи рассчитывали выйти на второе место в турнирной таблице после того, как "Зенит" оступился в игре с "Краснодаром", а "Тереку" необходимо было выбираться с 12 места, которое позволяет за один тур опуститься в зону вылета. В итоге обе команды проявили рвение к победе, но забить так и не смогли. Игра же больше запомнилась очередными судейскими скандалами: тренерский штаб "Локомотива" уверен, что петербургский рефери <strong>Владислав Безбородов</strong> напрасно не стал показывать вторую желтую карточку <strong>Маурисио</strong>, а в конце матча и вовсе не назначил пенальти после того, как <strong>Родолфо</strong> завалил <strong>Шкулетича</strong>. В итоге на табло счет так и не изменился: 0:0.</p> <p><strong>Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур</strong></p> <p><strong><strong><span style="color:#008000">Локомотив (Москва) - Терек (Грозный) - 0:0 (0:0)</span> <a href="https:///online/80952" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></strong></strong></p> <p><strong>Локомотив: </strong>Гильерме, Денисов, Чорлука, Логашов, Шишкин, Тарасов (Коломейцев, 69), Ндинга, Касаев (Майкон, 78), Самедов, Миранчук, Ниассе (Шкулетич, 81).</p> <p><strong>Терек:</strong> Годзюр, Родолфо, Адилсон (Кузяев, 71), Маурисио, Садаев (Мбенге, 65), Кудряшов, Айссати, Семенов, Иванов (Пирис, 86), Рыбус, Уциев.</p> <p><strong>Предупреждения: </strong>Логашов, 2; Маурисио, 26; Адилсон, 31; Семенов, 74; Чорлука, 84; Ндинга, 88.</p> <p><strong>Судья:</strong> Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).</p> <p><a href="https:///articles/?id=439208" target="_blank">"Локомотив" здорового человека. Что исправил Черевченко после Божовича</a></p>