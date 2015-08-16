Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • У «Кубани» большие проблемы с финансами. Дайджест событий дня

У «Кубани» большие проблемы с финансами. Дайджест событий дня

<p><strong><span style="color:#FFA500">УЕФА просит ФИФА провести расследование относительно появления досье на Платини</span></strong></p> <p>Генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино обратился к своему коллеге в ФИФА Жерому Вальке с просьбой провести расследование появления критического досье на президента УЕФА  Мишеля Платини. Документ, распространенный из штаб-квартиры ФИФА, был разослан различным изданиям с запросом о публикации и призван очернить имя француза, поставив под сомнение его соответствие роли главы Международной федерации футбола, причем, его автор не был указан.</p> <p>На данный момент в ФИФА отказываются комментировать ситуацию . Напомним, Платини намерен участвовать в выборах президента ФИФА. Француз заручился поддержкой четырех из шести мировых конфедераций.</p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Де Хеа вновь тренируется с основным составом «Манчестер Юнайтед»</strong></span></p> <p>Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа вернулся к тренировкам с основным составом команды. Испанец прибыл на занятие для игроков, не принимавших участие в матче  с "Астон Виллой". Спустя час к тренировке присоединились остальные игроки манкунианцев.</p> <p>Напомним, Де Хеа не был включeн в заявки на матчи двух первых туров АПЛ по решению главного тренера команды Луи ван Гаала и был переведен в резервную команду.</p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>И. о. главы Краснодарского края: «Кубань» имеет большие долги»</strong></span></p> <p>Исполняющий обязанности главы Краснодарского края Вениамин Кондратьев после поражения "Кубани" в домашнем матче 5-го тура РФПЛ против "Рубина" (0:1) подтвердил информацию о серьезных финансовых проблемах краснодарцев.</p> <p>"Сейчас клуб имеет большие долги, туманно финансовое состояние команды. Ситуация в целом непонятная, не ясно, кто будет инвестировать в клуб, кто будет платить футболистам. Кто бы новый ни зашел в клуб, он хочет оценить, что он от этого получит. А потом, что бы мы ни предпринимали, сейчас всe уходит на погашение долгов, футболистам ничего не остаeтся", - заявил Кондратьев.</p> <p>Напомним, что недавно администрация Краснодарского края выкупила оставшуюся часть акций "Кубани" у прежнего инвестора клуба Олега Мкртчана и стала единоличным собственником команды.</p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Нападающий «Сент-Этьена» продолжит карьеру в России</span></strong></p> <p>Французский нападающий "Сент-Этьена" Йоан Мольо должен продолжить карьеру в одном из российских клубов. Об этом 26-летний футболист сообщил на своей странице в Instagram, не уточнив название своего будущего клуба.</p> <p>"Сейчас около двух часов ночи, но я не сплю и думаю о том, что скоро буду играть за другой клуб. Это странное ощущение, потому что с болельщиками "Сент-Этьена" у меня сложились замечательные отношения. Я останусь верен клубу, вы навсегда останетесь в моем сердце. </p> <p>Я продолжу карьеру в России. Почему в России? Я получил предложение от клуба, который верит в меня и многого от меня ждет. Именно это мне и нужно. Еще раз спасибо всем", — написал Мольо.</p> <p>Напомним, что зимой слухи связывали нападающего с краснодарской "Кубанью", впрочем, маловероятно, что он окажется именно там из-за финансовых проблем команды.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439755786__I2V7063.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><strong><span style="color:#FFA500">«Динамо» не ведет переговоров по Кокорину</span></strong></p> <p>Московское "Динамо" на своем официальном сайте выпустило заявление, в котором сообщается, что к настоящему моменту команда не получала предложений по нападающему Александру Кокорину.</p> <p>Напомним, что ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Зенита", который ищет на российском рынке замену Саломону Рондону, ушедшему в "Вест Бромвич". </p> <p><strong><span style="color:#FFA500">Джуджак: «Готов к новому старту»</span></strong></p> <p>Новичок турецкого "Бурсаспора" Балаж Джуджак прокомментировал свой переход из московского "Динамо".</p> <p>"Я очень взволнован переходом в "Бурсаспор". Чувствую, что готов к новому старту. Мне было приятно, как меня встретило руководство клуба. Президент и совет директоров очень тепло отнеслись ко мне. "Бурсаспор" – клуб с великой историей и достижениями. Я не могу гарантировать болельщикам трофеи, но обещаю, что буду стараться изо всех сил. Уверен, что чемпионат Турции этого сезона мы закончим в первой тройке", — заявил Джуджак.</p> <p>Напомним, что московское "Динамо" продолжает избавляться от легионеров. В матче против "Урала" единственным иностранным игроком, который вышел в стартовом составе москвичей, был Томаш Губочан.</p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Челси»</strong></span></p> <p>Центральное футбольные событие всего уик-энда состоялось в Манчестере. Как иначе именовать встречу двух соискателей титула "лучшей лиги мира"? Много было сказано с обеих сторон перед отчетным поединком, но все рассудила (а некоторым, возможно, и закрыла рты) именно Игра. "Челси" на правах действующего триумфатора был неявным, но фаворитом, но об этом все забыли, когда <strong>Серхио Агуэро </strong>по истечении получаса игры распечатал ворота<strong> Асмира Беговича</strong>. Заметно более интересной стала встреча, но настоящего ответа от "пенсионеров" так и не случилось. Более того, уже под занавес второго тайма они вновь пропустили. Отличился<strong>Венсан Компани</strong>, футбольный век которого, увы, скоро пойдет на убыль. Очевидно, <strong>Жозе Моуринью</strong> не хотел доводить дело до разгрома, но его мало кто спрашивал. Бразилец<strong>Фернандиньо </strong>превратил на 85-й минуте счет в крупный. И в итоге мы получаем уверенную викторию "горожан", и теперь амбициозные слова<strong> Мануэля Пеллегрини</strong> о неизбежной победе в АПЛ не кажутся пустой бравадой.</p> <p><strong>Чемпионат Англии. Премьер-лига. 2-й тур</strong></p> <p><strong><strong><span style="color:#008000">Манчестер Сити - Челси (Лондон) - 3:0 (1:0)</span>  <a href="https:///online/80137" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></strong></strong></p> <p><strong>Голы: </strong>1:0 - Агуэро, 31; 2:0 - Компани, 79; 3:0 - Фернандиньо, 85. </p> <p><strong>Манчестер Сити: </strong>Харт, Санья, Коларов, Компани, Мангала, Фернандиньо, Навас (Насри, 65), Туре, Сильва, Стерлинг (Демикелис, 79), Агуэро (Бони, 83). </p> <p><strong>Челси:</strong> Бегович, Иванович, Аспиликуэта, Кэйхилл, Терри (Зума, 46), Матич, Рамирес (Кудрадо, 64), Фабрегас, Виллиан (Фалькао, 79), Азар, Коста. </p> <p><strong>Предупреждения: </strong>Компани, 33; Фернандиньо, 45+1; Иванович, 48; Туре, 51; Азар, 81.  </p> <p><strong>Судья:</strong> Мартин Аткинсон (Лидс). </p> <p><a href="https:///articles/?id=439227" target="_blank">Автобусные вандалы. Как "Манчестер Сити" разобрал "Челси" на запчасти</a></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>РФПЛ. «Локомотив» не смог распечатать ворота «Терека»</strong></span></p> <p>В матче 5-го тура между "Локомотивом" и "Тереком" обе команды надеялись заработать нужные 3 очка. Москвичи рассчитывали выйти на второе место в турнирной таблице после того, как "Зенит" оступился в игре с "Краснодаром", а "Тереку" необходимо было выбираться с 12 места, которое позволяет за один тур опуститься в зону вылета. В итоге обе команды проявили рвение к победе, но забить так и не смогли. Игра же больше запомнилась очередными судейскими скандалами: тренерский штаб "Локомотива" уверен, что петербургский рефери <strong>Владислав Безбородов</strong> напрасно не стал показывать вторую желтую карточку <strong>Маурисио</strong>, а в конце матча и вовсе не назначил пенальти после того, как <strong>Родолфо</strong> завалил <strong>Шкулетича</strong>. В итоге на табло счет так и не изменился: 0:0.</p> <p><strong>Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур</strong></p> <p><strong><strong><span style="color:#008000">Локомотив (Москва) - Терек (Грозный) - 0:0 (0:0)</span>   <a href="https:///online/80952" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></strong></strong></p> <p><strong>Локомотив: </strong>Гильерме, Денисов, Чорлука, Логашов, Шишкин, Тарасов (Коломейцев, 69), Ндинга, Касаев (Майкон, 78), Самедов, Миранчук, Ниассе (Шкулетич, 81).</p> <p><strong>Терек:</strong> Годзюр, Родолфо, Адилсон (Кузяев, 71), Маурисио, Садаев (Мбенге, 65), Кудряшов, Айссати, Семенов, Иванов (Пирис, 86), Рыбус, Уциев.</p> <p><strong>Предупреждения: </strong>Логашов, 2; Маурисио, 26; Адилсон, 31; Семенов, 74; Чорлука, 84; Ндинга, 88.</p> <p><strong>Судья:</strong> Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).</p> <p><a href="https:///articles/?id=439208" target="_blank">"Локомотив" здорового человека. Что исправил Черевченко после Божовича</a></p>

Россия. Премьер-лига Весь мир Челси Манчестер Юнайтед Динамо Бурсаспор Джуджак Балаж Кокорин Александр Де Хеа Давид Моуринью Жозе
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kafan777
1439802004
Может Динамо и взрастит футболистов для сборной.
Ответить
Главные новости
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
5
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
45
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
2
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
1
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
12
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+