Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Трансферные слухи. Кокорин готовится к прощальному матчу за «Динамо», «Сампдория» собирает команду «мерзавцев»

Трансферные слухи. Кокорин готовится к прощальному матчу за «Динамо», «Сампдория» собирает команду «мерзавцев»

<p><em>О специфических предпочтениях Джуджака, сошедшей с ума «Сампдории», отказе Черышева «Арсеналу» и разыгравшемся львином аппетите у «Лиона» - в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира»</em></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Россия</strong></span></p> <p>Полузащитник «Динамо» Балаж Джуджак ведет переговоры с «Бурсаспором», сообщает издание Fanatik. Вариант с турецким клубом наиболее вероятен, даже несмотря на то, что на Джуджака также претендуют «Герта» и «Интер».</p> <p>Нападающий «Динамо» Александр Кокорин с вероятностью 99% перейдет в «Зенит». Питерцы согласились платить ему ту же зарплату, какую Кокорин получает сейчас в «Динамо». Матч с «Уралом» должен стать для форварда прощальный в футболке «бело-голубых». В сделку по Кокорину, скорее всего, будет включен Александр Кержаков, уже выступавший в «Динамо» в 2008-2009 годах.</p> <p>Экс-форвард «Динамо» Андрей Панюков принял решение не уезжать в Англию. По словам Константина Сарсании, фавориты в борьбе за Панюкова – французские «Сент-Этьенн», «Лорьян» и «Ренн».</p> <p><a href="https:///articles/?id=434599" target="_blank">Таблица летних трансферов РФПЛ</a></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Италия</strong></span></p> <p>«Сампдория» сошла с ума!» - с такими заголовками сегодня выходят ведущие футбольные издания Италии. Неделю назад генуэзцы подписали Антонио Кассано; теперь на очереди – Марио Балотелли. Руководство «Сампы» нашло общий язык с агентом игрока Мино Райолой. Сделка еще далека от завершения, но стороны договорились совместно работать над достижением нужного результата.</p> <p>После сокрушительного фиаско на «Трофео ТИМ», «Интер» вновь вышел на трансферный рынок. «Нерадзурри» заявили о своих претензиях на форварда «Наполи» Эдуардо Варгаса. Однако сам чилиец больше склоняется к переходу в «Вильярреал». Запасным вариантом для «Интера» является Макси Лопес; форвард «Торино» с 8-ю голами стал лучшим бомбардиром товарищеских матчей среди клубов Серии А.</p> <p>Один из самых талантливых футболистов Германии своего поколения Аарон Хант близок к переезду в Италию. Вот только следующей командой форварда «Вольфсбурга» будет не «Юве», не «Рома» и даже не «Милан». Хант подпишет контракт с «Палермо».</p> <p><a href="https:///articles/?id=434860" target="_blank">Таблица летних трансферов Серии А</a></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Испания</strong></span></p> <p>Нападающий «Реала» Денис Черышев отклонил предложение «Арсенала». На его решение повлияли слова Бенитеса: наставник «сливочных» заявил, что рассчитывает на Черышева.</p> <p>Президент «Лас-Пальмаса» Мигель Рамирес заявил: его заветная мечта – покупка Давида Сильвы из «Манчестер Сити». Сильва родился и вырос на Канарах, однако возвращаться в родной клуб пока не готов.</p> <p>Защитник «Реала» Фабио Коэнтрау в интервью португальской прессе прямо заявил о своем нежелании играть в Мадриде. В ближайшие дни Коэнтрау должен быть продан «Бенфике».</p> <p><a href="https:///articles/?id=434787" target="_blank">Таблица летних трансферов Примеры</a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439497890_20150802_gaf_u56_582.jpg" style="height:496px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Англия</strong></span></p> <p>Стали известны некоторые подробности будущей сделки по переходе Кевина Де Брюйне в «Манчестер Сити». Пока еще вингер «Вольфсбурга» в Англии будет получать 17 млн евро в год и станет одним из самых высокооплачиваемым футболистом в мире.</p> <p><a href="https:///articles/?id=434939" target="_blank">Таблица летних трансферов АПЛ</a></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Франция</strong></span></p> <p>К концу трансферного окна львиный аппетит почувствовал «Лион». Одного Янга-Мбива французам недостаточно,  и они спешат оформить трансфер другого защитника – Федерико Фасио. «Тоттенхэм» уже дал согласие на переход.</p> <p><a href="https:///articles/?id=435036" target="_blank">Таблица летних трансферов Лиги 1</a></p>

Весь мир Зенит Манчестер Сити Лион Кокорин Александр Де Брюйне Кевин Панюков Андрей Черышев Денис
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ЦСКА 3011
1439506865
Де Брюйне ..............................
.. ..............................
...........................___
____________________..........
..............................
.
Ответить
jet andy
1439509093
"Нападающий "Динамо" Александр Кокорин с вероятностью 99% перейдет в "Зенит". В сделку по Кокорину, скорее всего, будет включен Александр Кержаков." Легенду клуба обменять (да ещё с доплатой) на зажравшегося мажора которому плевать на Зенит, а нужны только деньги. Это будет полное неуважение руководства к болельщикам.
Ответить
BOOMBASTIKSPB
1439528405
Надеюсь, это шутка
Ответить
зоркий глаз
1439535157
"Экс-форвард "Динамо" Андрей Панюков принял решение не уезжать в Англию. По словам Константина Сарсании, ФАВОРИТЫ! в борьбе за Панюкова – французские "Сент-Этьенн", "Лорьян" и "Ренн".-Это шутка - победитель в конкурсе Юмор Росссии 2015.
Ответить
Dgad
1439542386
1)Джуджак и Кокорин точно не будет в Динамо 2)Панюков и правда будет играть во Франции 3)Палермо в своем репертуаре,покупает за копейки,растит и продает за дорого 4)Жаль но Балотелли скоро такими темпами завершит карьеру 5)Контракт Де Брюйне это космос,)))
Ответить
Главные новости
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
4
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
44
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
2
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
1
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
12
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+