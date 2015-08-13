Трансферные слухи. Кокорин готовится к прощальному матчу за «Динамо», «Сампдория» собирает команду «мерзавцев»

<p><em>О специфических предпочтениях Джуджака, сошедшей с ума «Сампдории», отказе Черышева «Арсеналу» и разыгравшемся львином аппетите у «Лиона» - в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира»</em></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Россия</strong></span></p> <p>Полузащитник «Динамо» Балаж Джуджак ведет переговоры с «Бурсаспором», сообщает издание Fanatik. Вариант с турецким клубом наиболее вероятен, даже несмотря на то, что на Джуджака также претендуют «Герта» и «Интер».</p> <p>Нападающий «Динамо» Александр Кокорин с вероятностью 99% перейдет в «Зенит». Питерцы согласились платить ему ту же зарплату, какую Кокорин получает сейчас в «Динамо». Матч с «Уралом» должен стать для форварда прощальный в футболке «бело-голубых». В сделку по Кокорину, скорее всего, будет включен Александр Кержаков, уже выступавший в «Динамо» в 2008-2009 годах.</p> <p>Экс-форвард «Динамо» Андрей Панюков принял решение не уезжать в Англию. По словам Константина Сарсании, фавориты в борьбе за Панюкова – французские «Сент-Этьенн», «Лорьян» и «Ренн».</p> <p><a href="https:///articles/?id=434599" target="_blank">Таблица летних трансферов РФПЛ</a></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Италия</strong></span></p> <p>«Сампдория» сошла с ума!» - с такими заголовками сегодня выходят ведущие футбольные издания Италии. Неделю назад генуэзцы подписали Антонио Кассано; теперь на очереди – Марио Балотелли. Руководство «Сампы» нашло общий язык с агентом игрока Мино Райолой. Сделка еще далека от завершения, но стороны договорились совместно работать над достижением нужного результата.</p> <p>После сокрушительного фиаско на «Трофео ТИМ», «Интер» вновь вышел на трансферный рынок. «Нерадзурри» заявили о своих претензиях на форварда «Наполи» Эдуардо Варгаса. Однако сам чилиец больше склоняется к переходу в «Вильярреал». Запасным вариантом для «Интера» является Макси Лопес; форвард «Торино» с 8-ю голами стал лучшим бомбардиром товарищеских матчей среди клубов Серии А.</p> <p>Один из самых талантливых футболистов Германии своего поколения Аарон Хант близок к переезду в Италию. Вот только следующей командой форварда «Вольфсбурга» будет не «Юве», не «Рома» и даже не «Милан». Хант подпишет контракт с «Палермо».</p> <p><a href="https:///articles/?id=434860" target="_blank">Таблица летних трансферов Серии А</a></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Испания</strong></span></p> <p>Нападающий «Реала» Денис Черышев отклонил предложение «Арсенала». На его решение повлияли слова Бенитеса: наставник «сливочных» заявил, что рассчитывает на Черышева.</p> <p>Президент «Лас-Пальмаса» Мигель Рамирес заявил: его заветная мечта – покупка Давида Сильвы из «Манчестер Сити». Сильва родился и вырос на Канарах, однако возвращаться в родной клуб пока не готов.</p> <p>Защитник «Реала» Фабио Коэнтрау в интервью португальской прессе прямо заявил о своем нежелании играть в Мадриде. В ближайшие дни Коэнтрау должен быть продан «Бенфике».</p> <p><a href="https:///articles/?id=434787" target="_blank">Таблица летних трансферов Примеры</a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439497890_20150802_gaf_u56_582.jpg" style="height:496px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Англия</strong></span></p> <p>Стали известны некоторые подробности будущей сделки по переходе Кевина Де Брюйне в «Манчестер Сити». Пока еще вингер «Вольфсбурга» в Англии будет получать 17 млн евро в год и станет одним из самых высокооплачиваемым футболистом в мире.</p> <p><a href="https:///articles/?id=434939" target="_blank">Таблица летних трансферов АПЛ</a></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Франция</strong></span></p> <p>К концу трансферного окна львиный аппетит почувствовал «Лион». Одного Янга-Мбива французам недостаточно, и они спешат оформить трансфер другого защитника – Федерико Фасио. «Тоттенхэм» уже дал согласие на переход.</p> <p><a href="https:///articles/?id=435036" target="_blank">Таблица летних трансферов Лиги 1</a></p>