Олег Яровинский: «Думбия очень хотел вернуться в ЦСКА»

Руководитель селекционного отдела московского ЦСКА Олег Яровинский в эксклюзивном интервью "Бомбардиру" сообщил, что в контракте нападающего Сейду Думбия нет пункта об обязательном выкупе.

- Переход игроков такого уровня, как Думбия – это не самое простое дело. Надо сказать, что сам футболист очень хотел снова защищать цвета армейцев, что было логично. Для "волков" тоже было приоритетом отпустить его к нам, чтобы ивуариец смог вернуть все свои лучшие качества. Надеюсь, что Думбия будет комфортно у нас.

- Есть ли в соглашении пункт о выкупе прав?

- Нет, такого пункта в контракте нет.

- Какова ситуация с нападающим "Гуанчжоу Фули" Аароном Оланаре?

- Думаю, что его в команде у нас уже не будет. Хотя отмечу, что у нас еще есть некоторые наработки по игрокам, которые, возможно, мы реализуем.

- Ходили слухи о том, что у красно-синих будет два новичка. Одним из них стал Думбия…

- В футболе новички определяются не количеством, как в карточных играх. Они приобретаются исходя из необходимости. Я не знаю, откуда появилась информация о двух. Отвечу так: будут все те, кто нужен ЦСКА.

- Какова судьба Кирилла Панченко? После возвращения ивуарийца его шансы на появление на поле стали еще меньше.

- Во-первых, Панченко в нашем виденье игры рассматривается не как центрфорвард, а как один из футболистов атакующей тройки. Кирилл сейчас великолепно выглядит, поэтому он остается в Москве.

"Бомбардир" также связался с футбольным агентом Романом Орещкуком, который прокомментировал переход в ЦСКА нападающего Сейду Думбия и сказал, что армейцы сделали весомую заявку на чемпионство.

- Как оцените возвращение Думбия в ЦСКА? Столь ли грозен этот форвард сейчас?

- Для армейцев данный трансфер – это 100 процентное усиление. Он всего полгода назад покинул Москву, не успел растерять своих лучших качеств. По поводу "Ромы" могу сказать, что Сейду там практически не давали шанса проявить себя, сразу начав гнобить. Для ЦСКА это качественная подмога, и дружина Леонида Слуцкого опять вклинивается в гонку за чемпионство, став сильным конкурентом "Зениту". Красно-синие для меня сейчас являются фаворитами данной гонки.

- Верили ли вы, что данный переход возможен? Там и другие команды претендовали на футболиста.

- Верил, потому что "Роме" надо было избавляться от ненужных игроков. Они ведь купили Джеко, еще кого-то подыскивают в линию атаки. Зачем им нужен Думбия? Чтобы сидел на лавке и получал зарплату? Особо никто больше не претендовал на Сейду, был небольшой интерес со стороны турецких и китайских клубов, но это не то, что устраивало самого форварда. Приоритет для Думбии – вернуться в ЦСКА. Отмету работу красно-синих, которые продали футболиста в Рим задорого, а вернули за копейки.

- После Думбии стоит ли ждать еще кого-то в линию атаки? Ранее проходила информация, что столичный клуб подпишет двух новичков.

- Я думаю, что точно уже нет. У них теперь есть ивуариец и все вопросы должны решиться.

- То есть будет усиление других позиции?

- Мне кажется, что вообще вряд ли, что до конца трансферного окна ЦСКА кого-то еще себе купит.

- Возвращение блудного форварда, если смотреть на ужесточение лимита, на ком скажется то? Посадит на лавку Слуцкий Мусу, или это будет другой футболист?

- Кто будет слабее, на том и скажется. Не хотелось бы гадать на кофейной гуще и что-то прогнозировать, ведь в итоге решение принимает тренерский штаб.

- На ваш взгляд, в ЦСКА постараются найти место на поле в стартовом составе и для Мусы, и для Думбия?

- Да много вариантов, на самом деле. Может, крайними защитниками будут Кирилл Набабкин и Георгий Щенников, а Марио Фернандес сядет на лавку. Так освободится еще одна позиция легионера, вот вам решение вопроса. Но, повторюсь, я не могу залезть в голову к Слуцкому и понять, как он расставит игроков.

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