Попасться за 30 секунд. Как «Амкар» сам себя загнал в могилу

Пермский "Амкар" приехал в Москву за победой, но в итоге проиграл сам себе ещe в начале встречи. О том, как ЦСКА без проблем разобрался с красно-черными, - в отчете "Бомбардира".

Те, кто регулярно следят за РФПЛ, наверняка вспомнят очную встречу сегодняшних визави образца второго круга предыдущего сезона. Тогда первый гол в гостях при весьма и весьма дерзкой игре забили пермяки, до определенного момента державшие игру в своих цепких руках, но волею судьбы (а также еe персонального помощника Романа Ерeменко) ЦСКА в концовке встречи удалось ухватиться за победный счeт и уйти с поля со щитом.

В принципе, сегодня ожидалось что-то похожее. Обстоятельством, слегка умаляющим класс московской команды, стала недавняя игра с пражской "Спартой", на алтарь которой "армейцы" положили добрый процент своих сил. А "Амкар"… А что "Амкар"? Концовку предыдущего сезона пермяки провели ударно, и начало текущего футбольного года выдалось для них во всяком случае не хуже. Было ощущение, будто бы красно-черные наконец-то нашли в себе силы покинуть коллаборацию середняков и аутсайдеров, пытающихся оторвать результативный кусок у лидеров и друг и друга. Во всяком случае, предпосылки для этого были.

Но всe разбилось о риф под названием "Черенчиков" ещe на 30-й секунде встречи. Пенальти, который привез Иван, ему будут припоминать, судя по всему, ещe долго. Да и самому оборонцу эпизод наверняка станет костью в горле. Говорить о нервах в данном случае бессмысленно: 30-летний центральный защитник с колоссальным опытом игры в Премьер-Лиге размахивать руками в своей штрафной не имеет никакого права. Но по факту имеем то, что имеем: Натхо спокойно развел Романа Геруса и мяч по разным углам, чем и предопределил дальнейший результат встречи в самом еe зародыше.

Если говорить совсем уж обобщeнно, то "армейцы" сразу же поняли, куда нужно надавить, чтобы оборона "Амкара" при необходимости рухнула. Это, знаете, как в игрушечных моделях робота из киноэпопеи "Звездные Войны" С3-РО, который разлетался на запчасти при нажатии на пузо. Сегодня этим самым "пузом" у пермяков был Иван Черенчиков. Собственно, вся дальнейшая игра ЦСКА свелась к тому, чтобы отправить мяч вперeд и ждать, пока защитник гостей всe сделает за хозяев.





"Армейцам" даже бегать толком не пришлось: силы на регулярные слаломные проходы были, видимо, только у Натхо, Фернандеса, Тошича и Мусы. Последним, к слову, Леонид Слуцкий командовал больше всех. "Муса, лаундж!", "Муса, прессинг!" - то и дело слышно было со скамейки хозяев. И, что интересно, нигериец со своей сумасшедшей скоростью в данную игру попал просто идеально: дважды заставил всe того же многострадального Черенчикова отдать элегантные пасы на ход сопернику, а ближе к концовке первого тайма и вовсе едва не сделал из Ивана худшего игрока тура, прервав его нелепую скидку в руки Герусу. Однако завершающий удар форварда ЦСКА пришeлся в обратную сторону сетки. На этот раз обошлось.

А вот его одноклубнику Зорану Тошичу несколькими минутами позже повезло значительно больше: серб собрал вокруг себя едва ли не всю оборону "Амкара" и хлестко пробил в дальний угол. Вратарь бессилен, 2:0. Совершенно непонятно было, за счет чего Гаджи Гаджиев планировал ставить на колени экс-чемпионов России. Вроде бы, более свежие пермяки на деле в физическом плане подсели раньше ЦСКА, и даже вышедший ещe в первом тайме на позицию второго форварда Прудников агрессии "Амкару" не добавил.

Во второй половине матча хозяева вполне закономерно перешли на игру вторым номером, и вот тогда плохая готовность пермяков раскрылась в полной мере. Несмотря на практически полную вольготность в принятии мяча в середине и даже на открывшиеся возможности для атака, "Амкар" достигал штрафной соперника зачастую лишь при помощи бестолковых забросов с фланга в центр, которые практически всегда были безадресными. Более-менее внятный момент удалось гостям создать лишь к 61-й минуте, когда Занев с бровки прострелил в центр, где Салугин в борьбе с Игнашевичем до мяча не дотянулся. Круглый отскочил к Янушу Голу, который нанeс не слишком сильный удар, который Акинфеев спокойно парировал. В остальном – тишь да гладь.





ЦСКА - "Амкар". Текстовый онлайн матча В итоге "армейцы" без особых затруднений довели изначально выигрышную встречу до победного конца. С чем мы их, конечно же, и поздравляем.

Игрок матча. Ахмед Муса

Неплохо выступил Тошич, элегантными передачам пяткой нас радовал Роман Еременко, славно дирижировал игрой Бибрас Натхо, но не отметить Ахмеда Мусу мы просто не имеем права. Парень старался, на фоне усталости и при 30-градусной жаре носился по всему фронту атаки, перманентно не давая сопернику расслабиться в обороне. Да, не забил, не реализовал несколько моментов, но в этой игре у нигерийца были совершенно другие задачи, с которыми он справился на отлично.

Выезд

Для болельщиков "Амкара" матч с ЦСКА стал вторым выездным в текущем сезоне. Впрочем, сказать, что пермяки горячо поддерживали свою команду, несмотря ни на что, значит соврать самым наглым образом. Гостей химкинского стадиона за громогласным пением фанатов "армейцев" было совсем не слышно.

А вот некоторые весьма скабрезные кричалки хозяев расслышать можно было без особого труда. Что-то там про экскременты и КДК и прочее. Подобное поведение фанатскую трибуну экс-чемпионов РФПЛ, конечно, не красит.

