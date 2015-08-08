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  • Первая победа «Динамо», «Зенит» сохранит Ансальди, старт АПЛ. Дайджест событий дня

Первая победа «Динамо», «Зенит» сохранит Ансальди, старт АПЛ. Дайджест событий дня

<em> Московское «Динамо» в Махачкале добилось волевой победы над «Анжи», «Зениту» нужен Александр Кокорин и Кристиан Ансальди, старт чемпионата Англии. «Бомбардир» собирает главные новости дня в один материал.<br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br /> </strong></span></em><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>«Зенит» хочет продлить контракт с Ансальди</strong></span> <p class="MsoNormal">Петербургский "Зенит" желает продлить контракт с защитником <strong>Кристианом Ансальди</strong>, сохранив игрока до 2020 года.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Так же в услугах 28-летнего аргентинца интересовался "ПСЖ", но сине-бело-голубые не хотят продавать его, так как тренерский штаб на него рассчитывает. <o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">В нынешнем сезоне Ансальди еще не выходил на поле в  матчах чемпионата России.</p> <p class="MsoNormal"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Самба разрешили искать себе новый клуб</strong></span></p> <p class="MsoNormal">Московское "Динамо" готово летом отпустить защитника <strong>Кристофера Самба</strong> и разрешило футболисту заняться своим трудоустройством.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">"По согласованию с клубом, Самба сейчас проходит индивидуальный курс лечения. Ему разрешено провести переговоры с другим клубом. 13 августа мы ждем его в расположении команды", - сообщил пресс-атташе бело-голубых Константин Алексеев.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Ранее сообщалось, что переход футболиста в "Трабзонспор" сорвался.<br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br /> ТАСС: «Зенит» сделал предложение «Динамо» по трансферу Кокорина</strong></span></p> <p class="MsoNormal">Нападающий московского "Динамо" <strong>Александр Кокорин</strong> в ближайшее время может стать игроком питерского "Зенита". Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник близкий к московскому клубу.</p> <p class="MsoNormal">"На данный момент "Зенит" вышел с предложением к "Динамо" о покупке Кокорина. Параллельно менеджмент питерского клуба ведет переговоры с игроком относительно условий контракта в новой команде. Сделка может быть завершена до окончания нынешней недели", - сказал источник.</p> <p class="MsoNormal">В составе "Динамо" Кокорин провел 165 матчей и забил 38 мячей. За сборную России форвард сыграл 32 и забил восемь голов.<br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Гризманн продлил контракт с «Атлетико»</strong></span></p> <p class="MsoNormal">"Атлетико" и нападающий <strong>Антуан Гризманн</strong> достигли соглашения о продлении контракта до 2019 года, сообщает L’Equipe. Предыдущее соглашение мадридцев с футболистом сборной Франции действовало до 2018-го. </p> <p class="MsoNormal">В минувшем сезоне Гризманн провел в составе мадридцев 53 матча, забил 25 голов и сделал 1 результативную передачу.</p> <p class="MsoNormal"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>«Вест Бромвич» поспорит с ЦСКА за Думбия</strong></span></p> <p class="MsoNormal">Нападающий "Ромы" <strong>Сейду Думбия</strong> может отправиться в английскую Премьер-лигу, где его ждут в "Вест Бромвиче". Сообщается, что на вероятность перехода ивуарийца никак не повлияет сделка с другим нападающим из петербургского "Зенита" <strong>Саломоном Рондоном</strong>, который уже прошел медосмотр в английском клубе. </p> <p class="MsoNormal">По всей видимости, "Рома" будет склоняться к варианту именно с "Вест Бромвичем", потому что, в отличие от ЦСКА, англичане предлагают полноценный трансфер, а не аренду.<br /> <br /> <strong><a href="https:///articles/?id=438144">Роман Герус: «Нейтрализуем лидеров ЦСКА и нам будет легче»</a></strong><br />  </p> <p class="MsoNormal"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>АПЛ. Автогол Уокера принес «МЮ» победу над «Тоттенхэмом»</strong></span></p> <p class="MsoNormal">На стадион "Олд Траффорд" вернулся английский футбол, и в первом матче очередного сезона АПЛ "Манчестер Юнайтед" принимал лондонский "Тоттенхэм". Первый тайм команды начали очень осторожно, не особо балуя болельщиков опасными моментами. По сути равную игру разбавил лишь курьезный гол: на 21 минуте после перехвата мяча <strong>Мемфис Депай</strong> доставлял сферу абсолютно одинокому <strong>Уэйну Руни</strong>, который почему-то замешкался находясь в убойной позиции. Это небольшое замешательство лишило Руни возможности стать автором первого забитого мяча в сезоне, но не лишило "МЮ" гола: Кайл Уокер, с трудом нагнавший Уэйна, выбил круглого прямо под штангу ворот <strong>Михела Ворма</strong>. <o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">В перерыве <strong>Луи ван Гаал</strong>, видимо, принял окончательное решение играть на результат и попытаться удержать минимальное преимущество в матче. На 60 минуте был выпущен мастер игры в опорной зоне <strong>Бастиан Швайнштайгер</strong>, перешедший из "Баварии". Немалую часть благодарностей сегодня заслужил и другой дебютант <strong>Серхио Ромеро</strong>, отдувающийся за <strong>Давида Де Хеа</strong>, ведущего переговоры с "Реалом". Сумев устоять после опаснейших атак "Тоттенхэма", "МЮ" добывает тяжелую победу в первом матче сезона на "Олд Траффорд".</p> <p class="MsoNormal"><em>8 августа. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд"</em><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм (Лондон) - 1:0 (1:0)</strong></span>   <strong><a href="https:///online/80125">Текстовый онлайн матча</a></strong><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"> <strong>Гол:</strong> 1:0 — Уокер, 21 (в свои ворота). <o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><strong>Манчестер Юнайтед:</strong> Ромеро, Дармиан (Валенсия, 80), Смоллинг, Блинд, Шоу, Кэррик (Швайнштайгер 60), Шнейдерлин, Мата, Депай (Эррера, 67), Янг, Руни. <o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><strong>Тоттенхэм:</strong> Ворм, Уокер, Алдервейрельд, Вертонген, Дэвис, Дайер (Али, 77), Бенталеб (Мэйсон, 53), Эриксен, Дембеле (Ламела, 69), Шадли, Кейн.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><strong>Предупреждения:</strong> Вертонген, 25; Швайнштайгер, 68; Мата, 89; Али, 90+1.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><strong>Судья:</strong> Джонатан Мосс.<br />  </p> <p class="MsoNormal">Другие результаты первого тура <strong><a href="https:///england">смотрите здесь</a></strong><strong><br /> </strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><br /> РФПЛ. «Динамо» одерживает первую победу</strong></span></p> <p class="MsoNormal">В Дагестане в субботу встретились команды, которым старт откровенно не удался. Причем у обеих это случилось по объективным причинам. Махачкалинцы чуть ли не полностью обновили команду после выхода из ФНЛ, включая наставника, а "Динамо" все лето был раздираем, что продолжается и сейчас, последствиями санкций УЕФА. Если раньше встреча этих команд могла претендовать на матч тура, то сейчас это не более чем вечерняя игра субботы, где встречаются аутсайдеры. <o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Начало осталось полностью за махачкалинцами. На пятой минуте отличился <strong>Илья Максимов</strong>. На 19-й минуте последовал отыгрыш со стороны <strong>Алексея Козлова</strong>, который в силу своей позиции на поле забивает не часто. События в игр развивались очень стремительно, и уже на 35-й минуте хозяева снова оказались впереди. Это французский форвард <strong>Янник Боли</strong> реализовал пенальти. На перерыв "Анжи" вполне должен был уходить, ведя в счете, но детская ошибка в обороне привела к голу <strong>Томаша Губочана</strong> — 2:2. Во втором тайме прямое удаление заработал <strong>Али Гаджибеков</strong>, после чего на 79-й минуте <strong>Матье Вальбуэна</strong> забил с пенальти и вырвал тем самым победу своим. Не исключено, что это был последний гол француза в России, ведь он одной ногой в "Лионе". <o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Москвичи набирают трудовые три очка и существенно взмывают в турнирной таблице.</p> <p class="MsoNormal"><em>8 августа. Махачкала. Стадион "Динамо"</em><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Анжи (Махачкала) - Динамо (Москва) - 2:3 (2:2)</strong></span><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong> </strong></span>  <strong><a href="https:///online/80938">Текстовый онлайн матча</a></strong><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><strong>Голы:</strong> 1:0 - Максимов, 5; 1:1 - Козлов, 19; 2:1 - Боли, 35 (с пенальти); 2:2 - Губочан, 45+1; 2:3 - Вальбуэна, 79 (с пенальти). <o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><strong>Анжи:</strong> Помазан, Ещенко, Тигиев, Жиров, Гаджибеков, Амаду (Абдулавов, 85), Аруна (Лазич, 46), Маевский, Максимов, Эбесилио, Боли (Алмейда, 81). <o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><strong>Динамо:</strong> Габулов, Козлов, Морозов, Дьяков, Губочан, Зобнин, Соснин (Ташаев, 80), Денисов, Ионов, Вальбуэна )Живоглядов, 88), Жирков. <o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><strong>Предупреждения:</strong> Морозов, 25; Жиров, 37; Амаду, 43; Эбесилио, 44; Гаджибеков, 45; Максимов, 56. <o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><strong>Удаление:</strong> Гаджибеков, 78. <o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><strong>Судья:</strong> Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).</p> <p class="MsoNormal"><o:p> </o:p><strong><a href="https:///articles/?id=438093">Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 4-й тур РФПЛ</a></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>РФПЛ. «Локомотив» обыграл «Урал»</strong></span></p> <p class="MsoNormal">В матче четвертого тура РФПЛ сошлись "Урал" и "Локомотив". "Железнодорожники" приехали в Екатеринбург в ранге безусловного фаворита, но и от "Урала" многие ждали сюрприз. И сюрприз в первом тайме был, но вот только со знаком минус. Оборона "Урала" больше напоминала проходной двор, момент возникал за моментом, и на 28 минуте преимущество логично конвертировалось в гол: А<strong>лександр Самедов</strong> в попытке сделать навес со штрафного отправил круглого точно в сетку ворот. На 39 минуте <strong>Умар Ниассе</strong> показал, что и с игры "Локомотив" может сегодня забить, отправив мяч точно под перекладину. Во втором тайме после ряда замен "Урал" немного встрепенулся, и на 72 минуте <strong>Александр Ерохин</strong> после подачи углового перебросил <strong>Гильерме</strong>, вышедшего из ворот. Когда казалось, что "Урал" может попробовать зацепиться за одно очко, "Локомотив" сумел увеличить преимущество: на 91 минуте матча <strong>Майкон</strong>, вышедший на замену, головой отправил мяч в ворота "Урала" после подачи <strong>Виталия Денисова</strong>.</p> <p class="MsoNormal"><em>8 августа. Екатеринбург. Стадион "Центральный"</em><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Урал (Екатеринбург) - Локомотив (Москва) - 1:3 (0:2)</strong></span>   <strong><a href="https:///online/80940">Текстовый онлайн матча</a></strong><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><strong>Голы:</strong> 0:1 — Самедов, 28; 0:2 — Ниассе, 39; 1:2 — Ерохин, 72; 1:3 — Майкон, 90+1.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><strong>Урал:</strong> Арапов, Хозин, Мартынович, Фонтанельо, Кулаков, Сапета (Асеведо, 61), Емельянов, Ерохин Бурмистров (Дорожкин, 80), Лунгу (Ставпец, 59), Манучарян.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><strong>Локомотив: </strong>Гильерме, Денисов, Чорлука, Пейчинович, Шишкин, Касаев (Янбаев, 90+3), Тарасов, Миранчук, Ндинга (Михалик, 83), Самедов, Ниассе (Майкон, 73).<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><strong>Предупреждения:</strong> Ерохин, 89.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><strong>Судья:</strong> Сергей Куликов (Саранск).</p> <p class="MsoNormal"><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Суперкубок Италии. «Ювентус» обыграл «Лацио»</strong></span></p> <p class="MsoNormal">Туринский "Ювентус", в прошлом сезоне выигрывший чемпионат и Кубок Италии, вновь готов бороться за трофеи. Потеряв <strong>Андреа Пирло</strong>, <strong>Артуро Видаля</strong> и <strong>Карлоса Тевеса</strong>, "старая синьора" собрала новую команду для завоевания титулов во главе с тем же <strong>Массимилиано Аллегри</strong>. Матч за Суперкубок оказался еще более предсказуемым, чем матч за Кубок Италии, в котором команды сошлись в конце прошлого сезона. В этом матче "Лацио" сразу же решили надеяться на пенальти или очень большое везение в контратаках, и ушли в оборону. Довольно долго им удавалось отбиваться, пока на 69 минуте новичок "старой синьоры" <strong>Марио Манджукич</strong> не подтвердил свой класс первым забитым мячом. С этого момента "Лацио" уже совсем перестало во что-либо верить, и охотно пропустило вновь через 4 минуты от другого новичка — <strong>Пауло Дибалы</strong>. Вот так хладнокровно "Ювентус" взял заслуженный трофей, не дав сопернику даже помечтать о победе.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><em>8 августа. Шанхай. Стадион "Шанхай Стэдиум"</em><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Ювентус (Турин) - Лацио (Рим) - 2:0 (0:0)</strong></span>   <strong><a href="https:///online/79785">Текстовый онлайн матча</a></strong><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><strong>Голы:</strong> 1:0 — Манджукич, 69; 2:0 — Дибала, 73.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><strong>Ювентус:</strong> Буффон, Барцальи, Бонуччи, Касерес, Лихштайнер, Стураро (Перейра, 89), Маркизио, Погба, Эвра, Коман (Дибала, 60), Манджукич (Льоренте, 80).<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><strong>Лацио:</strong> Маркетти, Баста, де Врей, Джентилетти, Раду, Онази, Билья, Катальди (Кишна, 75), Кандрева, Клозе (Джорджевич, 61), Андерсон (Моррисон, 87).<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><strong>Судья:</strong> Лука Банти.</p> <p class="MsoNormal"><o:p> </o:p><a href="https:///articles/?id=438281"><strong>«Ювентус» - «Лацио» - 2:0. Фоторепортаж</strong></a></p>

Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Манчестер Юнайтед Ювентус Кокорин Александр Ансальди Кристиан
Комментарии (3)
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prophetic
1439103601
онжа радует, рановато из фнл выползла, видимо назад вернётся, пусть ещй с собой и терек прихватит, а потом по пути аналии....
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Busta Rhumes
1439195790
Неплохо бы Кокорина в Зенит )))
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