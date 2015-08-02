«Локомотив» - «Динамо» - 1:1. Фоторепортаж

<em>Главный матч тура состоялся в Черкизово, где «Локомотив» принимал «Динамо». «Бомбардир» представляет вашему вниманию подборку фотографии с прошедшего московского дерби.</em><br /> <br /> <img width="720" height="480" src="https:///images/upload/1(5751).jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="720" height="480" src="https:///images/upload/2(5372).jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="720" height="480" src="https:///images/upload/3(5045).jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="720" height="480" src="https:///images/upload/4(4390).jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="720" height="480" src="https:///images/upload/5(2747).jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="720" height="480" src="https:///images/upload/6(1647).jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="720" height="480" src="https:///images/upload/7(1118).jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="720" height="480" src="https:///images/upload/8(747).jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="720" height="480" src="https:///images/upload/9(489).jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="720" height="480" src="https:///images/upload/10(332).jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="720" height="480" src="https:///images/upload/11(1023).jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="720" height="480" src="https:///images/upload/12(234).jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="720" height="480" src="https:///images/upload/13(146).jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="720" height="480" src="https:///images/upload/15(102).jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="720" height="480" src="https:///images/upload/16(59).jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="720" height="480" src="https:///images/upload/17(57).jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="720" height="480" src="https:///images/upload/18(38).jpg" alt="" /><br /> <br /> <a href="https:///online/80932" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a><br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><em>"Бомбардир" дарит подарки!</em></span></strong><em> <a href="https:///news/?id=437477" target="_blank">Подробнее</a></em><br />