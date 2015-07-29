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«Не стоит отправлять на пенсию наших защитников». О чем говорили в ЦСКА после матча против «Спарты»

Московский ЦСКА неоднозначно начал свою европейскую кампанию, дома не сумев обыграть пражскую «Спарту» (2:2). После матча в микст-зоне «армейцев» ждали журналисты для получения ответов на накопившиеся за 90 минут вопросы. Корреспондент «Бомбардира» передает из гущи событий.
Зоран Тошич: «Не вижу разницы между «Спартой» и лучшими командами РФПЛ»

Начало торжественного и не очень прохода «армейцев» было обнадеживающим для пишущей братии. Первый же игрок ЦСКА Зоран Тошич остановился, чтобы поделится ощущениями от матча.

– Конечно, 2:2 – это не тот результат, который мы хотели. Но у нас впереди еще одна игра. Нужно в любом случае быть позитивными и настраиваться на победу.

– Чего не хватило для победы?

– Первый тайм мы сыграли на высоком уровне. Но не реализовали пенальти. У Дзагоева был хороший момент, который должен быть стать голом. Были еще моменты. Что сказать... Идем дальше. Результат не очень хороший. Значит, нужно делать все, чтобы выигрывать в Чехии и проходить дальше.

– Как оцените судейство?

– А что о нем говорить? Судья делал свою работу. Справился нормально.

– Показалось, что после своих голов ЦСКА пропускал очень необязательные мячи.

– Да. Сразу пропускали. Нужно разбирать, в чем были ошибки при этих моментах, и извлекать уроки. Но, повторюсь, главное, оставаться оптимистичными. Вся борьба еще впереди.

– Слуцкий перед матчем говорил, что по «Спарте» было мало информации. Что скажете о сопернике сейчас?

– Видно, что «Спарта» хорошая, крепкая команда. Очень понравились три игрока, которые у них действовали в центре. Но все равно ЦСКА был лучше, и не выиграли мы только из-за плохой реализации моментов.

– «Спарта» сегодня не тушевалась и активно шла вперед. Во внутреннем первенстве против вас так не играют. Это как-то сказалось?

– Соперник закончил прошлый сезон в своем чемпионате вторым. Значит, они играют в атакующий футбол и постоянно хотят выиграть. Такие же матчи мы играем в чемпионате с теми, кто находится вверху: «Динамо», «Спартак», «Зенит», «Локомотив». Все постоянно атакуют. Так что не вижу разницы между ними и «Спартой».

– А между чехами и соперниками по первым матчам этого сезона?

– Здесь, да. Разница между началом чемпионата и этим матчем.

– Давно не играли при своих болельщиках. Сильно они помогали сегодня?

– Конечно. Играть при своих болельщиках всегда приятно. Полный стадион это красиво и здорово.


***

Карлос Страндберг: «В Праге обязательно победим»

Однако затем все вернулось в невеселое русло отечественных реалий. «Армейцы» либо жестом отказывались, либо просто проходили мимо журналистом. Исключением стал Карлос Страндберг. Чье интервью может стать претендентом на приз «Лаконичность года».
– Как вам сегодняшняя игра?

– Отличная, тяжелая игра.

– А как Вам «Спарта»?

– Хорошая команда.

– Есть уверенность в победе в Праге?

– Да. Там сыграем еще лучше и обязательно победим.





***

Роман Бабаев: «Мы прилагаем все возможные усилия, чтобы вернуть Думбия»

Последним в микст-зоне показался спортивный директор ЦСКА Роман Бабаев.

– Мне опять за всех отдуваться? – улыбнулся он. – Хорошо, давайте.
– Разочаровывающий итог, конечно. Надеялись на иной результат. Но это футбол. Бывает и такое. Однако ничего еще не потеряно. Об этом и в раздевалке поговорили. Упал? Встань и иди дальше. Есть все шансы пройти дальше. Но для этого необходима полнейшая концентрация, чтобы не допускать ту расслабленность, что была сегодня. Я не беру пенальти. Это может случиться с каждым. Но в защите было много моментов, когда могли сыграть лучше. Но, повторюсь, вся борьба еще впереди.
– Все говорили, что вам нужен нападающий, но если учесть, что вы сейчас будете играть на два фронта и каково здоровье Игнашевича и Василия Березуцкого, сложилось ощущение, что вам нужен еще и защитник. Особенно по сегодняшней игре.

– Я бы не торопился с такими выводами и не отправлял на пенсию наших защитников. Потому что, во-первых, никто не травмирован. По объективным причинам Васин долгое время не играл, и очень сложно, почти без подготовки, сразу выступать в официальных играх. Поэтому мне кажется, что это связано не с этой проблемой, а все же имела место быть ненадлежащая концентрация в некоторых эпизодах. И это касается не только игроков обороны. Каждый, кто сегодня выходил на поле, мог бы сыграть лучше, чем в итоге это сделал.
– Подсознательных призраков пльзеньской «Виктории» не чувствуете?

– Нет. Каждый матч уникален, и параллели здесь не совсем уместны. К слову, «Викторию» мы в первом матче обыграли. Это потом уже произошло то, что произошло.

– На ваш личный взгляд, Ахмед Муса сегодня провалил игру?

– Нет. Он поучаствовал в голевом эпизоде. Да не забил, но отдал в итоге решающую передачу. На мой субъективный взгляд, вся команда сыграла сегодня ниже своих возможностей. Но это не связно с недооценкой. Просто так случается. «Манчестер Сити» тоже был очень удивлен, когда проиграл на своем поле ЦСКА. Но это не значит, что они – слабая команда.


***

Далее журналисты, изголодавшиеся по общению, перешли в режим открытой пресс-конференции и расспросили генерального директора ЦСКА о других вопросах, связанных с командой.
– Возможно ли такое, чтобы сборная готовилась в Ватутинках?

– (смеется) Неожиданный поворот. Сомневаюсь. Раз тренер один, давайте и в форме одинаковой будем играть… По этому вопросу к нам никто не обращался. Если вопрос будет поднят, тогда состоится предметный разговор по этому поводу.

– Но с тренером уже все ясно?

– Мне не ясно. Я читал выступление министра спорта Виталия Леонтьевича Мутко, который заявил, что пресса поторопилась отправить Слуцкого в сборную. Поэтому давайте дождемся официального заявления Виталия Леонтьевича.

– Довольны сегодня поддержкой трибун?
– Да. Отдельно хочу отметить, что не было никаких правонарушений с их стороны. Ни одного файера, петарды. Никаких нежелательных баннеров и лозунгов. Мы обращались к ребятам, что нравится, не нравится, а уважайте правила, которые УЕФА пропагандирует, и признательны им, что они нас поддержали. И даже несмотря на ряд спорных решений судьи, когда некоторые игроки «Спарты» заслуживали и второй желтой карточки, но он их жалел, все было в корректных рамках.

– Следующий матч будут показывать на Первом канале?

– Не могу сейчас ответить, но мы попробуем пообщаться в руководством канала по этому вопросу.

– Какая ситуация с Константином Базелюком? Его вернула из аренды «Кубань». «Крылья Советов» тоже думает, брать ли его к себе. Базелюк нужен ЦСКА?

– Мы заинтересованы в том, чтобы он получал игровую практику. Очевидно, что в нынешних реалиях пробиться в основной состав ему будет практически невозможно по ряду объективных причин. Ему нужно набирать игровую форму. Сейчас он на просмотре в Самаре, есть и другие варианты, о которых я сейчас говорить не готов.

– С «Ромой» есть какие-то подвижки в переговорах по Думбия?

– Итальянцы занимают очень жесткую позицию. Это понятно. Они хотят именно продать игрока, а не сдать в аренду. До конца трансферного окна еще много времени. Мы прилагаем все возможные усилия, корректируем предложения. Переговоры идут тяжело, но консенсус возможен. Конечно, хотелось бы, чтобы это случилось как можно раньше.

– Возвращаясь к вопросу совмещения Слуцким постов. Клуб официально занял позицию соглашения с этим?

– Я не готов на этот вопрос ответить. Когда будет конкретное предложение, тогда мы и будем вырабатывать позицию. Конечно, если будет стоять вопрос о том, что нужно будет попытаться спасти сборную из той ситуации, в которую она угадила, то мы подумаем.
Мое личное мнение, что совмещение – это очень сомнительная затея. Практика показывает, что на качестве это отражается. Это подсказывает просто здравый смысл. Тяжело одновременно выполнять хорошо работу на двух таких ответственных постах. Тем более Леонид Викторович – максималист. Он не может работать в пол силы. Поэтому во всех отношениях сложная ситуация.

Лига чемпионов Россия ЦСКА Спарта Тошич Зоран Бабаев Роман
Комментарии (35)
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Venezuela
1438138844
Зоран Тошич: "Не вижу разницы между "Спартой" и лучшими командами РФПЛ" Аааа, горит, потушите! У какой топовой команды в основе играют второсортные нигерийские нападающие? В какой? У нас в Амкаре - да. Но среди лучших? В ЦСКА играет основной нападающий, игравший на ЧМ. В какой команде есть зимбабвийский защитник? Вы серьезно? Может ему в АПЛ тогда отправиться? В Ростове играет анголец Баштуш, и то Зимбабве как сборная гораздо слабее. Остальные чехи, в лучшем случае уровня национальной сборной. Какого черта нету разницы между лучшими командами РПЛ и Спартой? Да она в лиге бы аутсайдером в лучшем случае была бы! "Очень крутой футболист" Адамов перед региональными лигами уезжал в Чехию играть в топовую Викторию Плзень! Ааааааа!
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ЦСКАдекват
1438141527
Ну блин аналитиги))) Спарта - крепкий середняк еврофутбола. Так что не надо занижать их уровень. А наши, как всегда, накосячили в защите..И что пропустили только два, это еще удача..по моментам и больше могли..Ладно, будем надеяться на ответку..
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nikoladolgov
1438147447
И эту тупую свинью в сборную? Опозориться уж до самогонемогу?
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nikoladolgov
1438147498
Разве можно эту глупую свинью сборную? Позор на весь мир!
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nikoladolgov
1438147623
Гнать эту жирную свинью из клуба! А его еще хотят в сборную.... Чтоб опозориться до конца .
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Болельщик_123
1438148918
как много пафоса из ничего
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Dmtry
1438151106
Забили б с пенальти - итог был бы 3:3. Так што повезло))).
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champion_cska
1438161833
Удачи ЦСКА в ответном матче! Вперед ЦСКА!
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ren888888
1438162740
Позорники!-Чюрки и пенсионеры вот кто представляет Россию в еврокубках! Кривоногие раки из сиэска-желаю вам побыстрей вылететь из еврокубков, чтоб о вас ни слухом ни духом! ДНИЩА!!!!))))
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Измайловский Кочегар
1438194739
> Там сыграем еще лучше Сдаётся мне, кое-кто себя переоценивает :))
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