Леонид Слуцкий в сборной России: победители и проигравшие

<em>А теперь официально: до конца квалификации Евро-2016 Леонид Слуцкий будет совмещать работу в клубе и сборной России. «Бомбардир» разбирается, как эта новость скажется на всех участниках данного события.</em> <br /> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Сборная России</strong></span></span><br /> </div> <div>У сборной России опять проблемы. Впрочем, ничего нового. На этот раз это угроза не пройти самый халтурный отбор на Евро в истории и провалиться на домашнем чемпионате мира с командой ветеранов. <br /> </div> <div>Леонид Слуцкий будет работать в сборной как минимум до конца отборочного цикла. То есть, он успеет точно решить первую задачу и сделать какие-то подвижки для решения второй. За годы работы в ЦСКА тренер несколько раз показывал умение прибавить в последний момент и нивелировать отставание на самом финише. Не было у него и проблем и с созданием крепкой команды − из стана «армейцев» уже сто лет не доносилось даже слуха о каких-то разногласиях внутри коллектива. Ну а про игровую составляющую говорить нет смысла − попробуйте посмотреть многоходовые комбинации ЦСКА и после этого честно сказать, что они вам не понравились. <br /> </div> <div>Особой эффективности при работе с молодежью Слуцкий не показал. Правда, здесь стоит сделать серьезную поправку на философию клуба, которая не позволяет терпеливо нянчить своих дублеров в ущерб прибыли от перепродаж легионеров. А вообще развивать других Леонид Викторович умеет не хуже, чем развиваться сам. Возможно, в сборной, где у него будет в этом аспекте большая свобода, он начнет находить один молодой талант за другим. Хотя сейчас это, наверное, и не нужно − Фабио Капелло перед уходом приблизил к национальной команде столько людей, что будет здорово разобраться хотя бы с ними. <br /> </div> <div>Доставайте из шкафа еще мокрые от слез майки и восстанавливайте в папке «Корзина» удаленные видеоуроки французского − есть неплохой шанс, что на Евро мы все-таки поедем. <br /> <br /> <img src="http://pfc-cska.com/repo/photo/site/fans/059dd59650c9e0d17c9af11b81f75af1.jpg" width="700" height="440" alt="" /><br /> </div> <div><strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;">Болельщики</span></span></strong><br /> </div> <div>Леонид Слуцкий играет в КВН, дает самые здравые интервью в стране, не имеет репутации серьезного клоуна и сезон за сезоном на равных конкурирует с командами, чей бюджет ощутимо, а где-то в разы превосходит бюджет красно-синих. Так что у болельщиков может быть только одна причина недолюбливать нового тренера − клубная принадлежность. Даже когда Слуцкий уйдет из ЦСКА, фанаты других клубов не смогут удержаться и не вспомнить, как он тренировал их соперника и к тому же тренировал успешно. А уж если он продолжит оставаться действующим «армейцем», потоки беспричинной желчи польются реками. Обвинения в необъективности будут преследовать его с той или иной силой всегда, пока он носит одежду с двуглавым орлом на груди. <br /> </div> <div>Самое смешное, что у Слуцкого вряд ли найдутся поводы протащить «своих» в состав национальной команды. Акинфеев, Березуцкий, Игнашевич в основе и Дзагоев на ротации остались бы в сборной при любом раскладе. А других россиян в ЦСКА по сути и нет (не проходящих в состав клуба Чернова и Головина не рассматриваем). <br /> </div> <div>Но когда речь заходит о клубных пристрастиях, бесполезно призывать к адекватности. Она либо есть, либо «ЛЕНЯ, ИДИ ОБРАТНО К КОНЯМ». Подобное лечится только большими победами на посту тренера сборной. После них тоже останутся агрессивно настроенные фанаты. Но этот тот минимальный процент радикальных безумцев, которым для оценки общей картины можно пренебречь. Даже Гуса Хиддинка после бронзовых медалей 2008 года умудрялись за что-то критиковать. <br /> <br /> <img src="http://media.rfs.ru/res/galleries/4b/f5/3620/image.orig.58139.jpg" width="700" height="467" alt="" /><br /> </div> <div><strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;">Чиновники</span></span></strong><br /> </div> <div>#Прямосейчас наша страна переживает интересное время. Его нельзя назвать непростым, потому что в России в принципе не бывает ничего простого. Позиция «везде враги» никогда не забывалась, но, пожалуй, впервые за 20 лет она снова становится частью официальной идеологии. Объединение народа на почве ненависти к другим странам − очень сомнительный вид патриотизма, хотя, как показывает практика, для нас он работает лучше всего. <br /> </div> <div>Продюсеры и политики знают: в борьбе за зрителя подходят любые средства. Даже самые абсурдные. За короткий срок мы прошли все стадии национального помешательства, и теперь уничтожение продуктов прямо на границе считается нормой, а предложения запретить в кинотеатрах иностранные фильмы уже не выглядят бредом. <br /> </div> <div>Во всех значимых сферах − от музыки до моды − спешно избавляются от всего, что не вписывается в новые стандарты. В спорте это делают наиболее активно. Еще полтора года назад американец и кореец выигрывали для нас самую народную Олимпиаду, а сегодня мы вводим лимит на легионеров на уровне федерального закона. Популярность футбола играет с ним злую шутку. Если у условного гандбола есть шансы остаться нетронутым, потому что он мало кому интересен, то российский футбол обречен сдать назад почти все европейские игрушки, которые ему покупали состоятельные родители. <br /> </div> <div>Лимит «6+5», «Динамо» с одним иностранцем в стартовом составе − первые шаги программы. Для ее реализации к власти даже вернули проверенного Виталия Мутко, переписав под него запрет на совмещение должностей, который − забавное совпадение − когда-то и заставил министра уйти из РФС. Одной из ключевых миссий Виталия Леонтьевича на первое время будет работа над имиджем главной команды страны − сборной России. <br /> </div> <div>От Фабио Капелло все равно бы избавились. Рано или поздно была бы найдена убедительная причина, показывающая весь вред пребывание итальянца в российском футболе. Но тренер помог сам, не выйдя из группы на бразильском чемпионате мира. Чемпионате мира, на который сборная, кстати, попала впервые за 12 лет. И тогда заговорили о деньгах. Огромная зарплата Капелло занимала собой все пространство и уже не давала увидеть за ней что-либо еще. Контракт Дона Фабио ругали даже те, кто его одобрял, заверял и подписывал. Эта история тянулась целый год, успев надоесть всем, а главное − болельщикам, которые уже просто устали от постоянной ругани и потеряли интерес к сборной.<br /> </div> <div>Нужно было вновь вернуть национальную команду к людям. И для этого прибегнули к единственно возможному варианту. В сборную России приходит идеальный тренер: умный, перспективный, недорогой, и, конечно же, отечественный. Народ доволен, в программе выполнен еще один пункт, а счастливый министр с гордостью звонит по закрытой служебной линии, чтобы сказать, что поручение выполнено. <br /> <br /> <img src="https:///images/upload/giner.jpg" width="700" height="535" alt="" /><br /> </div> <div><strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;">ЦСКА </span></span></strong><br /> </div> <div>Евгений Гинер варится во всем этом соку уже очень много лет и довел умение правильно вести себя в той или иной ситуации до состояния рефлекса. Президент ЦСКА прекрасно знает, где можно покричать, а где − лучше уступить. Когда огромная идеологическая волна затрагивает твое хозяйство, бесполезно выходить на него с вилами. Если государство понадобился твой тренер, тебе так или иначе придется его отдать. Или попасть под пресс. Единственное, что смог сделать Гинер − это выбить для своего клуба совмещение должностей. Во всем цивилизованном футбольном мире от этой практики давно отказались. Современная тренерская работа требует полного сосредоточения на одном проекте. Но из двух зол президенту пришлось выбрать меньшее. Половина Слуцкого все же лучше, чем внезапное разрушение системы, которую ЦСКА выстраивал шесть лет. <br /> </div> <div>Любители конспирологии торжествуют − во всей этой истории с назначением в сборную у них есть классная тема для разговоров. Ее суть: на кандидатуре Слуцкого в сборную настоял сам Алексей Миллер (председатель совета директоров «Газпрома» и главный покровитель «Зенита»), чтобы тем самым значительно ослабить единственного конкурента Санкт-Петербурга в этом сезоне. Зная, как легко «Зенит» может заявить в ФНЛ вторую команду или перетянуть к себе любого русского игрока, эта мысль не кажется такой уж нелепой. К тому же ЦСКА действительно ждут проблемы. <br /> </div> <div>Работа тренером сборной − это около 10 матчей в год с короткими сборами. Немного. Но это также постоянные разъезды, просмотры десятков матчей, долгий поиск игроков и обязательное посещение всяких унылых мероприятий. Уже много. А с учетом того, что параллельно нужно тренировать клуб, что отнимает 50 недель в году из 52, кажется, и вовсе нереально. Причем на клубе, который требует постоянной, чуть ли не ежедневного присутствия тренера, это скажется сильнее. Если бы ЦСКА не был задействован в Лиги чемпионов, проблема выглядела бы чуть менее ужасающей. Какой-то период команда и тренер смогут вытянуть подобный график. Но если у Слуцкого пойдет в сборной, туда нужно будет перейти на постоянную основу. И тогда Гинеру придется искать нового человека и, вероятно, строить под него новый проект. <br /> </div> <div>Помочь ЦСКА хотя бы дотянуть до зимы могут ассистенты Слуцкого: Виктор Онопко и Сергей Овчинников, а также группа ветеранов, которые, говорят, и так играют в ЦСКА значимую роль. В любом случае, за эти года армейцы показали себя самой практичной и рациональной организацией в РФПЛ, поэтому будущее клуба вызывает тревогу, но не страх. <br /> <br /> <img src="http://pfc-cska.com/repo/news/slu_ural.jpg" width="700" height="431" alt="" /><br /> </div> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Слуцкий</strong></span></span><br /> </div> <div>Занимать пост главного тренера сборной − значить быть тренером только во вторую очередь. А в первую − персонажем. Поэтому, например, кандидатура Валерия Карпина выглядит правильнее, чем сделанный выбор. Карпин − персонаж, он звезда интернета и наших шуток. Он тот, кто способен эпатировать толпу. <br /> </div> <div>А Леонид Слуцкий пока еще тренер. Персонажей − хороших и разных − у нас хватает. А вот с настоящими тренерами беда. Сквозь слой дурацких законов, больших денег и подковерных интриг очень трудно добраться до непосредственно игры. Слуцкому удалось. Именно поэтому он самый перспективный тренер России и человек, который потенциально способен сделать футбол в этой стране чуть лучше. <br /> </div> <div>Наверное, было бы верно, если бы однажды он оказался в сборной России. Однажды, но не сейчас, когда национальная команда превратилась в оружие для одних и грязную отдушину для других. Пока мы не перестанем придумывать злорадные комментарии, обсуждать зарплаты и высокомерно цокать и не начнем снова просто болеть, Леониду Слуцкому нельзя идти в сборную. Слишком велика опасность пустить всю свою карьеру по другому пути. И стать из тренера персонажем. </div> <div> </div>