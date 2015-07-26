Импортозамещение. Почему «Динамо» прямо сейчас стало самым русским клубом РФПЛ

<em>В межсезонье московское «Динамо» прошло через ряд потрясений. Финансовые санкции, смены руководства, тренерская рокировка. Так еще и лазарет команды набит потенциальными игроками основного состава. Но все это привело к весьма неожиданным последствия: на старте сезона «бело-голубые» стали самой российской командой чемпионата. «Бомбардир» отправился в Химки на матч москвичей с «Мордовией», чтобы воочию увидеть новое лицо «бело-голубых». </em><br /> <br /> <div><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Санкциям назло</strong></span></div> <div><br /> «У нас выросло самое талантливое поколение страны. «Динамо» 2 года подряд выигрывает турнир дублирующих составов. Это значит, что парням нужно давать шанс. Они готовы выходить и рвать себя в клочья за букву «Д» на груди. Именно это и нужно болельщикам». Во взгляде немолодого болельщика «Динамо» пылает огонь надежды и веры в будущее. Владимир болеет за «бело-голубых» вот уже 34 года и активно приобщает к этому занятию сына. По его словам, «Динамо» в былое время даже в годы без трофеев славилось командным духом и клубным патриотизмом. И сейчас эти традиции возрождаются.</div> <div><br /> По забавному стечению обстоятельств именно «динамовцы» невольно привели наше футбольное руководство к мысли о лимите на легионеров. В 2004 году Ярослав Гжебик выпустил на поле в стартовом составе 11 легионеров, большинство, из которых были весьма сомнительного качества. Теперь же «бело-голубые» активно борются за звание самого русского топ-клуба. Во многом не от хорошей жизни, но на матч 2-го тура РФПЛ против «Мордовии» вышло 10 россиян+Матье Вальбуэна, которому не страшен ни один лимит. <br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/_MG_3247 1.jpg" width="700" height="467" alt="" /></div> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Матье XIV Незаменимый</strong></span></div> <div><br /> Именно француза стоит признать вожаком москвичей в атаке. Не имея конкретной позиции на поле, миниатюрный полузащитник играет по всему фронту атаки. В одних зонах создавая численное преимущество для своей команды, а другие, открывая для подключения игроков с других позиций. Заменить Вальбуэна позиционно может любой молодой игрок скамейки, но вот функционально Матье незаменим, единолично вращая маховик атак «Динамо». Является француз и ментальным лидером команды. Ведь когда в матче с «Мордовией» был назначен пенальти, капитан «бело-голубых» Александр Кокорин даже не шелохнулся в сторону мяча. Бить пошел 14-й номер.</div> <div><br /> Но и в столь разросшейся российской диаспоре «Динамо» есть игрок, без которого все посыплется. Является им опальный Игорь Денисов, который вернулся в состав лишь при назначении главным тренером Андрея Кобелева. Многоопытный опорник не только помогал экспериментальному центу обороны Дьяков-Данилкин, но и почти разгружал от разрушительной работы нового фаворита «бело-голубых» трибун Зобнина, которому перед матчем устроили овацию при вручении приза лучшему молодому игроку прошлого года. Благодаря великолепной игре Денисова Роман Зобнин очень активно подключался в атаку, часто занимая оставленную Вальбуэна позицию центрального атакующего полузащитника. <br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/_MG_2207.JPG" width="700" height="493" alt="" /></div> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Проблема в 2D</strong></span></div> <div><br /> «Все это очень временно», – молодой болельщик Максим, чье плечо украшает герб «Динамо», находящийся в огне, настроен намного более скептично, чем его старший соратник. «Не нужно стоить иллюзий. У нас много травмированных. Вот выздоровят Самба, Дуглас, Бюттнер и Джуджак – они играть и будут. Они объективно сильнее, чем те, кто сейчас выходит на поле. С таким составом, что сейчас выходит на поле, мы о месте в тройке могли бы только мечтать».</div> <div><br /> Сложно сказать про весь этот список, но вот возвращения центральных защитников Андрей Кобелев после этого матча, должно быть, усиленно ждет. 19-летний Егор Данилкин и проводивший первый матч в команде Виталий Дьяков смотрелись крайне бледно. Проблема заключается в том, что в паре центрдэфов всегда один ведущий, а другой ведомый. Кто-то должен руководить партнером. Но ни совсем юный воспитанник клуба, ни экс-игрок «Ростова» не готовы брать на себя роль лидера. </div> <div><br /> Дьяков, к примеру, сильно нервничал в первом тайме, часто в паузах подходил за подсказом к Кобелеву, но все равно «привез» гол Луценко, не накрыв удар нападающего. И таким лидером станет Крис Самба, когда сможет играть. Напарники же его будут постоянно варьироваться. Так что о стабильном русском центре обороны «Динамо» можно только мечтать. <br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/_MG_4124 1.jpg" width="700" height="467" alt="" /></div> <div><br /> Чуть проще ситуация с Романом Зобниным. Рядом с ним как раз есть дядька-наставник в лице Игоря Денисова, который и подскажет, и подстрахует. Роман имеет все шансы на то, чтобы отыграть за «бело-голубых» полноценный сезон. Тем более что дни Вильяма Ванкера в «Динамо» уже, похоже, сочтены, раз уж Андрей Кобелев в открытую критикует его не только игровые, но и личностные качества: «Такое ощущение, что он обижен на весь свет. Вышел и начал стоять. Будем делать выводы». Ну а подписание Янна М’Вилла до сих пор под вопросом. Главное, не пойти по пути Александра Кокорина и не стать вместо звезды футбола звездой Инстаграма. </div> <div><br /> Пока же Зобнин является связующим звеном между защитой и обороной, играя типичного «восьмого номера». После его замены на Ванкера эту роль быстро подхватил Игорь Денисов, оставив бесполезного француза бороться за мячи в центре поля. Именно это и стало критическим просчетом Кобелева. Вильям проигрывал центр поля. Центральный защитники за весьма сонный второй тайм потеряли тонус, да еще и лишились поддержки Денисова и начали «пожарить». Это и привело к атаке «Мордовии», которую Егор Данилкин смог остановить лишь с помощью нарушения в своей штрафной. Реализованный Митчеллом Дональдом пенальти отнял у «Динамо» победу, заставив довольствоваться счетом 2:2.<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/_MG_4350 1.jpg" width="700" height="467" alt="" /></div> <div><br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong>Не глядя в паспорт</strong></span></div> <div><br /> «Играть должны не россияне, а сильнейшие, – голосом провинции в перерыве выступил грузный болельщик «Мордовии» по имени Олег. «Абсурдно, когда тренеру приходится считать, сколько можно выпустить легионеров. Нельзя искусственно проводить естественный отбор. Люди не играют, потому что они не русские. Нацизм какой-то. Возрождаем те идеи, которые похоронили наши деды».</div> <div><br /> При всех разговорах о травмированных легионерах «Динамо» объективно может и при пустующем лазарете быть одной из самых российских команд лиги (кстати, «Мордовия» на этот матч вышла всего с двумя легионерами в старте). Объективно сильнее своих конкурентов по позиции лишь Самба, Джуджак и Вальбуэна. Дуглас и Бюттнер являются отличной опцией для ротации состава или усиления необходимой зоны по ходу матча. Губочан хоть и выглядит предпочтительнее Егора Данилкина, но Кобелев явно верит в молодого защитника и будет давать ему максимально возможное количество игрового времени. Про Ванкера уже все сказано. <br /> <br /> Потенциальная угроза грозит и месту в составе Александра Кокорина, но чтобы вытеснить капитана из основы, должен быть приобретен игрок уровнем не ниже Кевина Кураньи. А это идет в разрез с финансовой политикой нового руководства клуба. «Не забывайте. Мы под санкциями», – еще раз напомнил на своей пресс-конференции Андрей Кобелев.<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/_MG_3268.JPG" width="700" height="467" alt="" /></div> <div><br /> Подбор российских игроков «бело-голубых», каждый из которых является игроком сборной или кандидатом в нее, настраивает на мысли о том, что «российская» линия будет продолжена. Им осталось лишь не снижать к себе требования. И в идеале брать пример с Егора Данилкина. Он после матча и прессе не отказал в общение, и автографы раздал всем желающим. А уже возле арены молодой защитник стоически натягивал на уставшее лицо приветливую улыбку и фотографировался со всеми желающими. Возможно, именно таким и станет новое лицо «Динамо» к концу сезона – молодое, общительное, голодное до побед и почти на 100 процентов наше, русское. <br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=435793" target="_blank"><strong>Первоклассная математика. В каких составах клубы РФПЛ начнут сезон при новом лимите</strong></a></div> <div> </div>