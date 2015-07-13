Кинотеатр РФПЛ-2015/2016. «Спартак», «Крылья Советов», «Амкар», «Динамо»

<div style="text-align: justify;"><em>Из тех развлечений, на которые нужно смотреть, самые популярные − это футбол и кино. Перед стартом нового сезона российского чемпионата "Бомбардир" сравнил все клубы РФПЛ с известными фильмами и нашел немало общего. </em><br /> </div> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>"Спартак"<br /> </strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Фильм: "Шоу Трумана" (1998)<br /> </strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Сюжет: </strong></span></span>Труман Бербэнк живет счастливой жизнью. Красивая жена, приветливые соседи, хорошая работа, достойный заработок, комфортный городок. Но однажды он вдруг осознает, что все люди вокруг − актеры, а весь окружающий его мир − иллюзия. Труман все свои 30 лет был героем невиданного ТВ-шоу, за которым смотрели миллиарды человек. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Причем здесь "Спартак"</strong></span></span><br /> </div> <div style="text-align: justify;">Продюсеры "Дома-2" кусают локти: им давно известно, что самое популярное реалити-шоу в стране "Когда "Спартак" начнет побеждать". Оно с успехом идет уже больше десяти лет. И хотя создатели обещают, что "этот" сезон будет последним, по ходу они не удерживаются и решают продлить передачу еще на годик. Зрители говорят друг другу, что ждут счастливого конца, но на самом деле их тайное желание, чтобы это шоу шло бесконечно. Потому что за это время мы слишком полюбили обсуждать президентов, тренеров и разномастных футболистов красно-белых и уже не представляем без них свой досуг. <br /> </div> <div style="text-align: justify;">Раньше у этого проекта был очень сильный главный герой: брутальный, разговорчивый и эпатажный. Фанаты обожали его и даже создали целый культ под названием "Валерим". Но рано или поздно приходит пора обновлять актерский состав. Этим летом продюсеры сменили сразу нескольких исполнителей важных ролей. Генеральным директором стал Сергей Родионов, председателем совета директоров Александр Жирков. А новым тренером − Дмитрий Аленичев. Публика очень хотела, чтобы фронтменом проекта выбрали именно его, потому что он напоминает им о старых временах, когда сериал был намного лучше. Аленичев очень рад вернуться в "Спартак" в таком качестве и полон амбиций. Но понимает ли он, что для болельщиков это лишь очередной Труман, за жизнью которого можно будет следить круглосуточно? <br /> <br /> <img width="580" height="387" alt="" src="http://spartak.com/thefiles/2015newseason/sbor_swiss/day14/AS_12689.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Бюджет<br /> </strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><em><strong>"Шоу Трумана" </strong></em>- 60 млн долларов</div> <div style="text-align: justify;"><br /> <strong><em>"Спартак" </em></strong>- 12,5 млн евро (здесь и далее - траты на летние трансферы)<br /> </div> <div style="text-align: justify;">Не считая целый легион, который традиционно возвращается из аренд, у красно-белых лишь три новых игрока. И если о возможностях Владимира Граната и Ивелина Попова мы знаем, то таинственный форвард Зе Луиш - пока абсолютная загадка для всех. Даже для Аленичева. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Кассовые сборы<br /> </strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><em><strong>"Шоу Трумана"</strong></em> - 264 млн долларов </div> <div style="text-align: justify;"><em><strong><br /> "Спартак"</strong></em> - 2,9 млн евро (здесь и далее - доходы от летних продаж)<br /> </div> <div style="text-align: justify;">Потеряв Дзюбу, Челльстрема и Инсаурральде бесплатно, "Спартак" смог извлечь выгоду лишь от продажи в Бразилию Лукаса Барриоса, затраты на которого, однако, почти удалось отбить. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/EBzN4pu7njU"></iframe><br /> </div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>"Амкар"<br /> </strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Фильм: </strong></span></span>"День сурка" (1993)<br /> </div> <div style="text-align: justify;">Сюжет: Телерепортер Фил Коннорс постоянно приезжает в маленький городок для репортажа с празднования праздника Дня сурка. В одной из таких командировок с временем случается что-то странное - оно останавливается. Но останавливается не совсем, а на одной определенной дате. И теперь Фил вынужден снова и снова переживать один и тот же день, а все его существование превращается в бесконечный повтор.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Причем здесь "Амкар" </strong></span></span><br /> </div> <div style="text-align: justify;">В 2004-м году "Амкар" дебютировал в Премьер-Лиге. В 2008-м провел свой самый успешный сезон, заняв четвертое место и добравшись до финала кубка. Все. Дальше жизнь пермского клуба превратилась лишь в бесконечное повторение одного и того же цикла. Последние четыре года команда вообще приблизилась к эталону рутины, курсируя в тесном пространстве между 10-м и 11-м местами. Это можно было бы назвать стабильностью, если бы, удерживая набранную высоту, "Амкар" думал о взлете. Но в Перми всех все устраивает. Команда играет в Премьер-Лиги, сдает свой стадион половине чемпионата, каждый год обновляет состав - что еще нужно. <br /> </div> <div style="text-align: justify;">Клуб похож на типичного офисного клерка, который каждый день приходит на работу в 8, уходит в 5, одинаково проводит выходные (зимой - на диване, летом - на даче) и раз в год стабильно выезжает на море в Турцию или Египет. Тренеры сменяют друг друга, но большинство болельщиков этого даже не замечают. И не заметят в новом сезоне: Гаджи Гаджиев последних лет научился делать свой скромный результат, комфортно растворяясь в толпе. <br /> <br /> <img width="580" height="424" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/пресс(2).jpg" /><br /> </div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Бюджет</strong></span></span><br /> </div> <div style="text-align: justify;"><em><strong>"День сурка"</strong></em> - 14,6 млн долларов<br /> </div> <div style="text-align: justify;"><em><strong>"Амкар" </strong></em>- 0 евро<br /> </div> <div style="text-align: justify;">Пермяки отработали трансферное окно в своем стиле: подписали несколько неизвестных широкому кругу игроков и не потеряли на этом ничего. Три новичка клуба - защитники Джикия, Зайцев и полузащитник Узочукву - для РФПЛ люди пока чужие. И непонятно, станут ли когда-нибудь своими. <br /> </div> <div style="text-align: justify;"><iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/UT3F4jvq_Hc"></iframe></div> <div style="text-align: justify;"><br /> <strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;">Кассовые сборы</span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"><br /> <em><strong>"День сурка"</strong></em> - 70,9 млн долларов</div> <div style="text-align: justify;"><br /> <em><strong>"Амкар" </strong></em>- 330 000 евро</div> <div style="text-align: justify;"><br /> Якубко, Пикущак, Сираков, Симоновски - "Амкар" буднично расстался с очередной партией легионеров, хотя некоторые из них сделали для клуба очень много. С ними ушла и целая группа русских футболистов. Но получить небольшие деньги смогли только с "Рубина" за Максима Батова. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> <strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;">"Крылья Советов"<br /> </span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;">Фильм: </span></span></strong>"Тренер Картер" (2005)</div> <div style="text-align: justify;"><br /> Сюжет: В школьной команде по баскетболу все шло своим чередом: парни собирались, тренировались, иногда выходили на игры, а по вечерам тусовались на улицах и вечеринках. Их новый тренер Кен Картер решил положить этому конец. Он мечтал, чтобы его игроки не только гоняли мяч, но и становились лучше во всех отношениях. Хотели этого они или нет, но развитие должно было превратиться в их новую философию. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Причем тут "Крылья Советов"</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> В ФНЛ очень редко забираются тренеры-чемпионы (если только это не чемпионство в условной Латвии). Но Самаре в прошлом году повезло - в их клуб приехал трехкратный чемпион Бельгии Франк Веркотерен. 58-летний специалист собрался оправдать приписываемое ему википедией прозвище Маленький принц в том плане, что тоже хочет сделать мир вокруг себя лучше. Личной вселенной Веркотерена по контракту являются "Крылья", поэтому модернизирует он именно их. Бельгиец, прямо как тренер Картер, обожает возиться с молодежью и хочет научить ее не только играть, но и думать. Так, он рассказывает журналистам, что пробует раскрепостить игроков, чтобы те не боялись разговаривать или даже спорить со своим тренером. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> У Сергея Галицкого получилось создать свой маленький оазис в пустыне русского футбола, теперь посмотрим, сможет ли подобное повторить тренер-энтузиаст. Пока его работа только радует. "Крылышки" с первой попытки и с первого места вернулись в Премьер-Лигу, выдав 64,7 % победных матчей. Этот показатель − точное повторение графика "Андерлехта" 2005-2007, где Веркотерен провел лучшие годы своей карьеры. <br /> <br /> <img width="580" height="415" alt="" src="http://soccer.ru/images/upload/пресс(3).jpg" /><br /> </div> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);">Бюджет</span></span></strong><br /> </div> <div style="text-align: justify;"><em><strong>"Тренер Картер"</strong></em> - 30 млн долларов<br /> </div> <div style="text-align: justify;"><strong><em>"Крылья Советов"</em></strong> - неизвестно<br /> </div> <div style="text-align: justify;">Если отбросить всех вернувшихся из аренд, "Крылья" провели только одну сделку - за неустановленную сумму выкупили у "Краснодара" права на Алексея Померко, с которым Веркотерен хорошо сработался в минувшем сезоне. <br /> </div> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;">Кассовые сборы</span></span></strong><br /> </div> <div style="text-align: justify;"><strong><em>"Тренер Картер"</em></strong> - 76,7 млн долларов<br /> </div> <div style="text-align: justify;"><strong><em>"Крылья Советов"</em></strong> - 0 евро<br /> </div> <div style="text-align: justify;">Самарцы активно избавляются от ненужных игроков. Так, рестарта в РФПЛ не увидят Бруно Телес, Артем Делькин, Сергей Веремко и Денис Ткачук. Правда, потеря последнего все-таки ощутима, но Ткачук сделал свой выбор в пользу «Зенита», который сразу же отправил его доказывать свою состоятельность в «Зенит»-2.</div> <div style="text-align: justify;"><br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/q4TZ3yb2DmU"></iframe><br /> </div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">"Динамо"<br /> </span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong><span style="font-size: 16px;">Фильм:</span></strong></span> "Игра престолов" (2011-н.в.)</div> <div style="text-align: justify;"><br /> Сюжет: Очень рейтинговый сериал о запутанной борьбе за власть в королевстве, в которую с каждым разом втягивается все больше людей. Интриги, сплетни, шантаж, драки, любовь и непредсказуемая развязка делают сюжет динамичным и притягательным. Отдельная особенность - очень частый уход главных героев. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> <span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Причем здесь "Динамо" </strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> Бело-голубые начинают привыкать к тому, что основная их жизнь крутится не вокруг футбольного поля, а в офисных кабинетах. Сначала там подписывали контракты, не особо считая количество нулей. Потом - получали за свою расточительность наказание от УЕФА в виде еврокубковой дисквалификации. Теперь - тасуют состав клубной верхушки. <br /> </div> <div style="text-align: justify;">В "Динамо" этим летом, несмотря на дождливую московскую погоду, очень жарко. Причем, вся тепловая энергия вырабатывается от перемещений внутри должностей. Сначала Гурам Аджоев отдал свое место спортивного директора Андрею Кобелеву. Потом тоже самое с постом главного тренера сделал Станислав Черчесов. После начальники команды посчитали, что новые люди им не нужны, а сразу два кресла Кобелев не потянет. Так вакансия спортивного директора вообще исчезла из динамовской структуры. Но, говорят, что и это еще не конец. По слухам, из "Динамо" может уйти Борис Ротенберг-старший, забрав с собой внушительную долю средств и связей.<br /> </div> <div style="text-align: justify;">Извини, Джордж Мартин. Ты хороший писатель, но в РФПЛ придумывают куда более сложные сюжетные интриги. <br /> <br /> <img width="580" height="350" alt="" src="http://fcdynamo.ru/common/preview/709x428/upload/709kh428[6].jpg" /><br /> </div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Бюджет</strong></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /> <strong><em>"Игра престолов"</em></strong><em> </em>- 4,5 - 6 млн евро на одну серию<br /> </div> <div style="text-align: justify;"><em><strong>"Динамо"</strong></em> - 0 евро<br /> </div> <div style="text-align: justify;">Бело-голубые получили трансферный бан, поэтому тратить реальные деньги не смогут даже при желании. Остаются аренды и подписания свободных агентов, на которых при должном умении тоже можно прожить. Но в "Динамо" все гораздо сложнее. Клуб, казалось бы, уже получил к себе Виталия Дьякова и Яна Мвилу, однако два дня назад из ТАСС сообщили, что совет директоров заблокировал эти сделки. Так что на данный момент клуб начинает сезон только с одним новичком - Антоном Сосниным. <br /> </div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Кассовые сборы </strong></span></span><br /> </div> <div style="text-align: justify;"><em><strong>"Игра престолов" </strong></em>- сериал принадлежит каналу HBO, который получает зрительские выплаты от продажи тв-подписок на весь пакет канала.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"><em><strong>"Динамо"</strong></em> - 0 евро<br /> </div> <div style="text-align: justify;">История про "Динамо" и бесплатный уход игроков уже стала анекдотом. Этим летом поводами для шуток стали Владимир Гранат, Федор Смолов, Кевин Кураньи, Артур Юсупов, Гордон Шильденфельд, Роман Березовский. </div> <div style="text-align: justify;"><br /> <iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/TugRzcLvojQ"></iframe><br /> <strong><em><br /> Внимание!</em></strong><em> С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: <a target="_blank" href="https://">bombardir.ru</a> В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!</em></div>