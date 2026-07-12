Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Окжетпес», 16-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 июля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Окжетпес»