Статистика матча Тобол - Окжетпес
1
Всего ударов по воротам
3
1
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Окжетпес», 16-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 июля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Окжетпес»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»